Las mejores películas que nunca existieron: 'Nestflix' y 'Multiversal+' crean un universo paralelo con el cine que siempre quisimos ver

Si algo nos ha enseñado toda la moda actual de los multiversos superheroicos (cuyo origen en Marvel anda a principios de los ochenta a manos de Alan Moore y en DC se remonta a los años 40) es que es un método perfecto para ensayar visiones alternativas de personajes muy queridos, planteando historias que la continuidad no permite (y los fans tampoco permitirían). Son la base de producciones como 'Loki', '¿Qué pasaría si...?' y quién sabe si las futuras andanzas cinematográficas de Flash en DC.

Un par de recientes proyectos cinéfilos han tomado el testigo de este espíritu y plantean un juego con sus seguidores que propone películas en realidades alternativas. Películas que nunca existieron, pero que podrían haber existido y que son réplicas, a veces paródicas y a veces retorcidas de producciones que sí tenemos en nuestra realidad. Una de ellas es la web Nestflix y la otra, la cuenta de twitter Multiversal +

¿Te suena la sitcom de cuatro temporadas 'Todos quieren al Hipnosapo'? ¿Y la serie de colegas policías protagonizada por Joey Triviani 'Mac & C.H.E.E.S.E.'? ¿Y las obras completas de actores de acción tan populares como Jack Slater o Lucas Lee? Es posible que si has visto películas y series como 'Futurama', 'Friends', 'El último gran héroe' o 'Scott Pilgrim contra el mundo' te suenen porque eran falsas producciones que protagonizaban sus personajes.

Este tipo de películas dentro de películas reciben el nombre de nested stories ("historias anidadas"), y son recopiladas por la diseñadora web y artista Lynn Fisher, que no solo ha hecho una exhaustiva recopilación de este tipo de guiños metarreferenciales, sino que lo ha disfrazado como una plataforma de streaming estilo Netflix. De este modo, se puede acceder a sinopsis de todas las películas y una simpática clasificación por géneros y estilos.

El éxito de Nestflix ha sido tal que Fisher reconoció en una entrevista con Mashable que había recibido más de setecientas nuevas propuestas para incluir en la web, y que va a intentar añadir. De momento, solo lo ha hecho con 'Liutenant ¡Diablo!', que aparece en 'Lucifer' y que es el requerimiento, según la autora, más repetido por sus visitantes. Un auténtico homenaje a las películas falsas que existen en los mundos de ficción, y que Fisher cuenta que descubrió con 'Angels with Filthy Souls', el clásico del cine negro que ve por televisión el protagonista de 'Solo en casa'

Algo más retorcida es Multiversal+, una cuenta de Twitter que inventa películas que no existen pero que podrían haber existido en realidades muy cercanas a la nuestra. Es un juego metarreferencial, especializado sobre todo en cine fantástico y que a veces exige un sentido del humor retorcido y cierto conocimientos de los clásicos y los infraclásicos del género para pillar algunos guiños.

THE EROTIC ADVENTURES OF TOM BOMBADIL (Ralph Bakshi, 1978)



This controversial X-rated cartoon offered a speculative origin for the relationship of Goldberry & Tom Bombadil that outraged or titillated every Tolkien fan. Nevertheless, it’s cult following has continued to endure. pic.twitter.com/4O2Xck4oOq