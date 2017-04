Cómo las series actuales están consiguiendo - casi siempre - explicar el complejo presente tecnológico

Queremos ver las reviews de los nuevos smartphones que se presentan en las ferias. Queremos estar al tanto de lo último en tecnología (cada vez menos) futurista, ya sean drones, coches autónomos, bots u hogar conectado. Nos gusta saber de primera mano las nuevas locuras de Elon Musk o Jeff Bezos. Por supuesto queremos estar al tanto de los hackeos masivos y filtraciones (no nos da la vida para cambiar tanto las contraseñas e indignarnos tanto con los gobiernos). Por eso leemos Xataka y otros medios tecnológicos.

La información tecnológica también ha colonizado los medios tradicionales (que no siempre hacen un buen trabajo con ella) y empieza a ser base importante para la ficción, en especial para las series de televisión. Y no sólo hablamos de procedimentales policíacos o judiciales, cuyos guionistas y productores tienen que estar al tanto de la actualidad para sus tramas, también hemos visto ejemplos en dramas, thrillers e incluso, como veremos, comedias.

En este artículo vamos a hacer un repaso que no pretende ser exhaustivo (seguro que vosotros conocéis muchos más ejemplos que nos podéis hacer llegar a través de los comentarios) a como están tratando las series la información tecnológica en los últimos tiempos. Eso sí, ya avisamos que todavía ninguna serie se ha hecho eco de los hackeos de tractores... tiempo al tiempo.

Disclaimer: Obviamente a partir de aquí habrá spoilers. Consumir con precaución

'CSI: Cyber': tecnofobia, amarillismo e incoherencia

Serie: CSI: Cyber

Capítulo: 02x06 - Gone in Six Seconds Año: 2015

Inspiración: Hackeo de un jeep por parte de Wired

'CSI: Cyber' parecía una buena idea: spin-off de la sólida franquicia CSI dedicado al ciber-crimen con una actriz de prestigio como Patricia Arquette (con reciente Oscar en el zurrón) como protagonista. Sin embargo pronto tornó en gran desilusión: una protagonista tecnófoba en extremo para la que cualquiera que sepa manejar un ordenador o smartphone con acceso a Internet es un demonio terrorista en potencia, un tono muy amarillo y panfletario y las típicas flipadas hollywoodienses en cuanto hay un ordenador de por medio y que con series como 'Mr. Robot' o 'Silicon Valley' paracía enterrado (a 'CSI: Cyber' le han seguido en este nuevo-viejo camino otros productos como 'Scorpion' o el remake de 'MacGyver').

De lo mala que era 'CSI: Cyber' (cancelada después de su segunda temporada, poniendo fin a la franquicia CSI en la televisión) ya dimos cuenta aquí en su momento por lo que hoy nos centraremos en uno de los episodios de su segunda temporada, de nombre 'Gone in Six Seconds' y que no tiene desperdicio alguno.

En 'Gone in Six Seconds' oleadas de accidentes de tráfico se producen con coches sin conductor implicados. Todo es obra de un ex-piloto de carreras ilegales que se quedó cojo por una triquiñuela ilegal de un rival y que, en venganza, se ha convertido en un súper-hacker capaz de piratear los ordenadores centrales de los coches y tomar el control de los mismos.

Esto, como hace un par de años contaron en Motorpasión es factible, pero la manera en que se realiza en la serie (el hacker trabaja en un taller y aprovecha para añadir un artefacto mágico al sistema electrónico) y, sobre todo, como el equipo del FBI detiene al hacker (mediante la "caja negra" del coche, que supuestamente guarda la IP desde la que el hacker ha realizado el sabotaje) es pura ciencia ficción para generar alarmismo. Algo que, según los expertos, tampoco es tan malo en este caso.

Bola extra: en el artículo publicado en Xataka hace casi dos años y del que hablábamos antes, se comentaba lo siguiente sobre el 1x03 de 'CSI: Cyber', de nombre 'Killer En Route':

En el tercer episodio, un tipo asesina haciéndose pasar por conductor de una app tipo Uber. He de reconocer que me sacaron una sonrisilla cuando el CEO de la empresa repitió su discurso de "nosotros sólo ponemos en contacto a pasajeros con conductores" y cuando en un momento sospecharon de un taxista. Al menos hay que reconocer que algo miran a la actualidad.

El tecno-choteo de 'Angie Tribeca'

Serie: Angie Tribeca

Capítulo: 02x04 - You've Got Blackmail

Año: 2016

Inspiración: Hackeo de Ashley Madison

'Angie Tribeca' es una comedia procedimental muy en la onda de 'Agárralo como puedas' creada por Steve Carell y protagonizada por Rashida Jones como la intrépida policía titular. A priori no parece el tipo de serie que está pegada a la actualidad y menos a la tecnológica pero la segunda temporada, estrenada el pasado otoño, tiene una trama vertical que implica a una maligna corporación y que arranca con el hackeo de una web para infieles.

Sí, todos recordamos Ashley Madison, la célebre web para echar una canita al aire y, sobre todo, recordamos cuando fue hackeada y los datos de cientos de miles de adúlteros quedaron al descubierto. En 'You've Got Blackmail' el sosias de Ashley Madison es Meet'n'Cheat (glorioso), empresa creada por un repugnante entrepreneur interpretado por el gran Danny Pudi y cuyo hackeo pone en la picota al mismísimo alcalde.

La gente de la comisaría no tiene ni idea de ciber-crimen por lo que recurren a la agente del FBI Diane Duran (la eterna Heather Graham)... que obviamente termina siendo el malévolo hacker, al servicio de una corporación maligna Mayhem Global (hay que reconocerles que van de frente).

Una parodia de series como 'CSI: Cyber' (lo mismo te suena de párrafos anteriores) con gente aporreando teclados, mucha jerga techie absurda, dobles sentidos informático-sexuales (“-run -BackdoorPenetrating”) y mucha diversión con cero de precisión técnica.

Bola extra: sensacional recap de los titanes de The A.V. Club que te hace querer ver el capítulo y la serie entera.

'Juego de Tronos', medievo-techie para las masas

Que no, que es broma pero quería meter de alguna manera el teaser de la T7.

Prosigamos.

'The Good Wife', la primera de la clase

Serie: The Good Wife

Capítulo: 06x15 - Open Source

Año: 2015

Inspiración: Polémicas con la impresión 3D de armas

Hace tres años ya nombramos en Xataka a 'The Good Wife' como la serie que mejor refleja la actualidad de Internet. En las dos temporadas del drama judicial del matrimonio King que se produjeron después de la publicación del artículo, el nivel no bajó. Muchos capítulos y tramas que elegir pero finalmente nos hemos decantado por este 'Open Source' del final de la sexta temporada.

Sólo con el nombre ya se lo merece pero es que el contenido del capítulo es ciertamente interesante: un tipo se imprime una pistola utilizando los diseños subidos a la red por otro tipo, un firme defensor de la "democratización del armamento" y la pistola se termina disparando accidentalmente y dejando paralítico a otro tercer tipo. Este último tipo (la victima) demanda al segundo tipo (el diseñador) con Lockhart/Gardner como abogados.

El juez parece comer de la mano de Diane Lockhart hasta que la defensa del demandado juega la baza del software libre: los diseños eran open source, el primer tipo tenía las fuentes y las modificó para hacer el cañón más largo (cuanto daño hizo el pistolón de 'Harry el Sucio'). Como es lógico Diane no se rinde y el caso todavía da para un par de twists... pero mejor mirad el episodio vosotros, que no entra muy a fondo en el tema tecnológico pero es entretenido, techie, actual y sale Gary Cole. Y Gary Cole es mucho Gary Cole siempre.

Bola extra: eso sí, mi capítulo techie favorito de 'The Good Wife' siempre será el del nieto con Asperger de billonario que resulta ser moderador de Silk Road. Se pinta un fresco de la deep web muy interesante

'The Good Fight', la digna tecno-sucesora

Serie: The Good Fight

Capítulo: 01x06 - Social Media and Its Discontents

Año: 2017

Inspiración: Trolls de la alt-right en redes sociales

De las cenizas de 'The Good Wife' ha surgido 'The Good Fight', siguiendo las andanzas de Diane Lockhart en un nuevo bufete después de que fuera timada y perdiera los ahorros para su jubilación. La tónica es la misma que en la serie madre: temas candentes, muchos de ellos con base tecnológica, jerga ininteligible de abogados y buenas intenciones.

En este capítulo, por supuesto el más actual de todo el artículo al ser de la misma semana pasada, se centran en los trolls de Internet y como combatirlos, en concreto a los de la alt-right tan lamentablemente activos y de moda actualmente. Como antagonista tenemos a un trasunto poco disimulado de Milo Yiannopoulos (británico, homosexual, de origen judío y con un gusto beyond lo hortera en el vestir) al que le congelan la cuenta en Reddit Scabbit por mensajes de odio.

El nuevo bufete de Diane lleva la representación legal del dueño de Scabbit, ChumHum, ChummyFriends y otras varias webs y apps del universo "The Good Wife" y se encarga de entrevistar al susodicho forero intolerante para verificar si de verdad se merece el baneo o no. Además tenemos nuestra pequeña dosis de hackeo para descubrir como los mostrencos de la alt-right consiguen estar siempre un paso por delante.

Ya os aviso de que tecnológicamente cojea un poco (deciden las condiciones del baneo en reunión en el bufete y a los pocos minutos ya está implementado y funcionando en la web) y la moraleja final es lo que sabemos todos desde hace tiempo y que a veces es tan difícil de hacer: "don't feed the troll". Pero oye, es un buen capítulo y una buena serie, sin duda.

Bola extra: ojo a la escena del vídeo de arriba. Ese artilugio es Ada, un cacharro muy similar a Alexa de Amazon y que también puede guardar las conversaciones que se producen en su presencia. En el capítulo siguiente lo confiscan y lo intentan utilizar como prueba en un juicio. Sí, eso también lo hemos visto.

Las filtraciones de 'Homeland'

Serie: Homeland

Capítulo: 05x01 - Separation Anxiety Año: 2015

Inspiración: filtraciones de servicios de espionaje y seguridad

Al inicio de su quinta temporada 'Homeland', la serie que sigue las andanzas de la extrema agente anti-terrorista de la CIA Carrie Matheson, hace un reset y nos lleva a Berlín, la capital del mundo hacker (además de la Alemania unificada, claro). Allí una brecha de seguridad en los servidores de la delegación de la CIA provoca una filtración de miles de de comprometedores documentos en los que se detalla como los Estados Unidos espían a ciudadanos alemanes (y de toda Europa) con la connivencia de los servicios secretos germanos. ¿Nos suena bastante, verdad?.

Pues por Berlín también anda Carrie Matheson (ya retirada del servicio activo) que ahora trabaja como consultora de seguridad para un ricachón de los medios de comunicación. Como no podía ser de otra manera el personaje interpretado por Claire Danes se ve implicado en esta trama de tecno-thriller para evitar un escándalo que puede dar al traste con toda la infraestructura de La Agencia en el Viejo Continente.

La verdad es que el hackeo que provoca la filtración y que tenemos sobre estas líneas deja bastante que desear (todos los documentos de la CIA llevan la palabra CIA en el nombre y van sin cifrar) y las explicaciones posteriores todavía más ("en la mudanza se perdieron algunos cables" (sic)) pero por lo menos tenemos a Peter Quinn siendo un badass y te termina picando para saber como avanza el tema.

Ah, y nos deja una frase para la infamia (y la leyenda):

There’s a zero-day defect on this firewall.

'Mr. Robot', la vida moderna

Serie: Mr. Robot

Capítulo: eps2.3_logic-b0mb.hc

Año: 2016

Inspiración: la dark web y los terrores que alberga

Hay pocas dudas sobre que 'Mr. Robot' es la serie que mejor y con más precisión muestra los entresijos tecnológicos del mundo en el que vivimos. Muchos son los momentos en los que la serie creada por Sam Esmail se ha acercado a la realidad y la actualidad tecnológica de manera brillante. Memorable es por ejemplo la relación del personaje de Grace Gummer, la agente del FBI Dommique DiPierro, con su asistente Alexa (que nos puede incluso a la película 'Her' aunque sin el componente romántico).

Por supuesto, la manera en la que Elliot Alderson, el protagonista (uno de los personajes con un trastorno mental más bestia nunca visto en televisión), stalkea a la gente en sus redes sociales, almacena esa información y la clasifica (asocia cada persona a un álbum de música bastante top), nos puede resultar perturbadora y reveladora de lo expuestos que estamos.

Sin embargo, de quedarnos con algo quizás una de las tramas más impactantes de la segunda temporada del show haya sido la de Ray: el tipo de aspecto bonachón empeñado en que Elliot le arregle su e-commerce caído y que resulta, como se revela en este 'eps2.3_logic-b0mb.hc', ser un peligroso gangster que vende todo tipo de material a través de un sitio de la dark web a la Silk Road. Todo, por supuesto, documentado con tanta precisión que da escalofríos.

Se trata sólo de una subtrama dentro del proceloso camino de Elliot Alderson y Fsociety para acabar con la perniciosa Evil Corp pero refleja a las claras como se las gasta la serie de USA Network.

'Startup' y el futuro de la divisa

Serie: Startup

Capítulo: Seed Money

Año: 2016

Inspiración: el auge de las divisas digitales como Bitcoin

Llevamos ya bastante tiempo oyendo y leyendo sobre Bitcoin, la moneda digital (y el protocolo) que se supone va a cambiar el mundo (y sobre su legendario creador Satoshi Nakamoto). Tanto como para que ya haya series que lo tomen como eje central de su trama.

Bueno, esto no es del todo exacto ya que la moneda digital que desencadena la acción de 'Startup' es GenCoin, la versión mejorada e hiper-vitaminada de Bitcoin creada por Izzy Morales, una joven genio cubano-americana en busca de financiación (ese capital semilla del título del piloto) para el sueño de su vida.

Morales considera que es "la gente la que corrompe al dinero" y que con GenCoin puede acabar con ello ya que "GenCoin es una divisa en sí misma. Se ejecuta mediante un complejo algoritmo que me llevó casi siete años desarrollar. Predice, ajusta y se adapta a los cambios políticos y de mercado para mantenerse siempre estable.".

Es decir, GenCoin es la banca sin bancos, el acceso a crédito para cualquiera con un smartphone. Democracia crediticia, vamos. Sorprendentemente (no) Izzy se pasea por todos los bancos y fondos de inversión sitos en Miami sin conseguir financiación hasta que se cruza con Nick, un niño bien que cree firmemente en ella y en GenCoin. El problema es que el dinero viene de gangsters haitianos con malas pulgas y el mismo FBI le sigue la pista.

Vamos, un tecno-thriller con todas las letras, muy de los tiempos que corren (a la base de fans de 'Mr. Robot' le gusta bastante), que avanza de manera sorprendente y que hasta nos depara una escena de hacking realmente tensa cuando el hacker Daewon despluma las cuentas en las que Izzy ha repartido el dinero de Nick mientras esta intenta evitarlo sin éxito.

Y hasta aquí llegamos nosotros. Ahora es vuestro turno.