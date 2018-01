La vuelta del invierno tendrá que esperar: la octava y última temporada de 'Juego de Tronos' se retrasa hasta 2019

Al final los rumores fueron ciertos. HBO confirma que la octava y última temporada de 'Juego de Tronos' se estrenará hasta 2019, por lo que tendremos que esperar un año más para conocer el desenlace de la que se ha vuelto la serie de televisión más popular de los últimos años.

Con un escueto comunicado, HBO sólo se limitó a confirmar que la octava temporada de 'Juego de Tronos' contará únicamente con seis episodios, los cuales llegarán en una fecha aún no definida durante 2019. Por lo que será un largo año para los fans.

A soportar la espera con la segunda temporada de 'Westworld'

De acuerdo a algunas fuentes, HBO decidió retrasar el estreno de la última temporada de 'Juego de Tronos' debido a que quieren revisar minuciosamente cada episodio, incluso ya se había comentado que David Benioff y Dan Weiss habían contemplado preparar la octava temporada durante un periodo de año y medio.

También se dice que algunos de los seis episodios superaran los 80 minutos de duración, además de que se están preparado efectos visuales que harán que cada episodio sea especial y espectacular. En estos momentos, la octava temporada ya está en producción con el objetivo de terminar el rodaje en verano de este año, dejando lo que resta del 2018 para la postproducción.

Mientras tanto, HBO enfocará sus esfuerzos en la promoción de la séptima temporada que está nominada a los premios Emmy, además de que finalmente se estrenará la segunda temporada de 'Westworld', esto después de dos años de descanso.

Por otro lado, se espera que este año George R.R. Martin lance finalmente 'The Winds of Winter', el libro que pertenecerá a la serie de 'A Song of Ice and Fire'. Asimismo, los rumores apuntan a que Martin anuncie la fecha definitiva del cierre de la serie con 'A Dream of Spring', el cual debería estar listo justo al terminar la octava y última temporada de 'Juego de Tronos.