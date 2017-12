El primer póster de 'Solo: A Star Wars Story' nos muestra a Alden Ehrenreich enfundado ya en el mítico personaje

Todavía no logramos terminar con el debate que ha provocado 'Star Wars: The Last Jedi' y ya es momento de prepararnos para la siguiente película basada en la saga: 'Solo: A Star Wars Story', que será el segundo spin-off tras 'Rogue One' y en esta ocasión se centrará en los orígenes de Han Solo.

La película está programada para estrenarse el 25 de mayo de 2018, por lo que estamos a menos de cinco meses, momento ideal para empezar a alimentar el hype con la primera imagen promocional a modo de póster, donde por primera vez podemos a ver Alden Ehrenreich en el papel del famoso personaje.

Y dicen que el tráiler llega el 1 de enero

En la imagen aparecen Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Chewbacca y, por supuesto, el Halcón Milenario. Como ya sabemos, Ehrenreich será Han Solo y Glover interpretará a Lando Calrissian, mientras que el personaje de Clarke aún es incierto, sólo se rumorea que se llamará 'Kira'.

Como vemos en la imagen que abre este post, el póster corresponde a la versión rusa de la película, por lo que aún no se ha hecho oficial y no hay detalles de lo que veremos. Aunque hay que mencionar que la imagen fue extraída de un sitio promocional ruso donde se encontraba la siguiente descripción a modo de sinopsis:

"'Solo' es una historia emocionante sobre aventuras intergalácticas que cuenta las aventuras del joven Han Solo, sobre cómo se metió en situaciones difíciles y encontró una salida, y cómo se convirtió en ese contrabandista, rebelde, bully y héroe a quien todos conocemos y amamos."

A pesar de que no hay nada confirmado, se dice que el próximo 1 de enero de 2018 podríamos ver el primer tráiler o avance de la película, esto durante los programas especiales de la ABC o en los partidos colegiales de fútbol americano (que son propiedad de Disney), tal y como ocurrió en años anteriores con 'The Last Jedi' y 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'.