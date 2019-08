El 'Joker' de Joaquin Phoenix ya tiene tráiler definitivo (y perturbador)

Ya está aquí, por fin, el nuevo tráiler de esta personalísima versión de los orígenes del Joker, totalmente desligada del 'Universo Batman' que le vio nacer, ya sea la versión de la trilogía de Nolan, la de la 'Liga de la Justicia', o el de la serie de 'Batwoman'... nada que pueda distraer al espectador de un espectáculo que gira en torno a una hipnotizante interpretación y caracterización de Joaquin Phoenix, que coge al personaje y lo hace totalmente suyo.

La cinta, dirigida por Todd Phillips, nos presenta a un humorista en horas bajas, sumergido en una depresión y que parece ir creando poco a poco una nueva personalidad con la que salir del agujero... o sumergirse más profundamente en él, según se mire.

"Murry, una cosita: cuando salga ¿me puedes presentar como el Joker?":

El tráiler, de 2:24 minutos de duración, presenta toda una serie de escenas nuevas. En él, vemos al comediante Arthur Fleck siendo abandonado por su psicóloga, cuidando a su madre moribunda, y siendo despreciado por presentadores de TV y pasajeros del metro. Todo en el tráiler resulta lóbrego y decadente, incluso cuando el protagonista ríe o baila, sólo logra resultar aún más pertubador.

La única excepción a eso lo constituye la presencia de Zazie Beetz, quien fuera Domino en 'Deadpool 2' y que ahora interpreta al interés romántico del Joker, una trama que aporta un pequeño rayo de luz al tráiler, aunque todos estemos bastante seguros de que eso no va a terminar nada bien.

Otro elemento destacable del tráiler es la aparición de lo que parece ser un movimiento callejero de protesta, quizá un trasunto comiquero del Occupy Wall Street, aunque el vídeo no aporta mucha información sobre sus propuestas. Pero sí lo hace sobre su 'leitmotiv: "Todos somos payasos".

Aunque, que sepamos, la película vaya a carecer de referencias al universo superheroico de DC, y pese al hecho de que hayan cambiado de nombre al alter ego del Joker (en los cómics y en la película de Tim Burton responde al nombre de Jack Napier), lo cierto es que el look de 'Joker' que Arthur luce hacia el final del tráiler tiene un aire mucho más clásico y reconocible que el del 'nuevo' (y polémico) Joker anunciado hace unos días por la editorial DC para su próxima aparición en papel:

"i Am ThE nEw JuStIcE. tHe NeW wOrLd OrDeR. i Am ChAoS."

#HarleyQuinnBreakingGlass out 9/3! https://t.co/M7icmbr3rD pic.twitter.com/kXP0TEHtNk