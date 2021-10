Elon Musk desvela cuáles son sus animes favoritos, y hay que reconocer que no tiene mal gusto

Todo empezó, como suele ser habitual con Elon Musk, con un inocente comentario medio en serio medio en broma, en Twitter, donde decía literalmente que "no puedo esperar más para estar en Genshing Impact'. Se trataba de una réplica de un rumor desatado en redes por miHoYo, desarrolladores del popular free-to-play, que afirmaban que estaban considerando que el millonario apareciera en el juego, dependiendo de las interacciones que generara el tweet donde se anunciaba.

La respuesta fue inmediata y casi unánime: los jugadores de 'Genshing Impact' rechazaron la idea de que el polémico creador de Tesla y SpaceX apareciera en el juego. miHoYo retiró el tuit, pero Musk, siempre dispuesto a trolear a sus haters, escribió acerca de su acercamiento el juego. Entre las múltiples respuestas que generó, el ingeniero de machine learning Pranay Pathole, muy vinculado a Musk, le preguntó qué animes le recomendaba para empezar en el género.

Can’t wait to be in Genshin Impact 🤣