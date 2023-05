El director de 'Rogue One' está detrás del trailer de la que apunta a película de ciencia ficción del año: 'The Creator'

Competamente por sorpresa ha pillado el trailer de la nueva película de Gareth Edwards, director del fabuloso remake de 'Godzilla' de 2014, de la memorable 'Monsters' y, sobre todo, de 'Rogue One: Una historia de Star Wars', una de las películas que intentó apartarse de las vías más manidas de la franquicia galáctica. Se trata de 'The Creator', que se estrenará en cines en Estados Unidos el próximo 29 de septiembre.

Este teaser inicial no desvela demasiado sobre el argumento, pero sabemos que 'The Creator' nos contará una historia ambientada durante una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de una inteligencia artificial despiadada. Un ex agente de las fuerzas especiales es reclutado para cazar y matar al Creador de la IA, que ha desarrollado un arma de potencial devastador. Pero descubren que el arma que acabará con el mundo ha adoptado la forma de un niño pequeño.

Lo que sí sabemos por el trailer es que Gareth se ha empleado a fondo para desplegar una catarata de imágenes sugestivas herederas de la mejor ciencia ficción. Seres robóticos con rasgos inquietantemente humanos, conflictos a escala galáctica, con planetas explotando y construcciones que desafían toda lógica, y de trasfondo un tema tan actual e inquietante como el advenimiento de las inteligencias artificiales.

En el reparto encontramos a gente como John David Washington ('Tenet'), Gemma Chan ('Eternals'), Ken Watanabe ('Origen') y la oscarizada Allison Janney ('Yo, Tonya'). Como coguionista figura Chris Weitz, vinculado a algunas de las adaptaciones de la saga 'Crepúsculo' y también colaborador de Edwards en el guión de 'Rogue One'.

Cabecera: Disney

