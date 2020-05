El creador de ‘Black Mirror’ no trabaja en una nueva temporada porque “no estamos de ánimo para ver series de sociedades desmoronándose”

Si crees que los momentos que estamos viviendo son apropiados para una nueva temporada de 'Black Mirror', debes saber que Charlie Brooker, creador de la serie, piensa exactamente lo mismo... y es por eso que no está escribiendo una sexta temporada. En una entrevista con la publicación británica Radio Times afirma que el hecho de que estemos viviendo una situación que parece salida de una novela de ciencia-ficción distópica es precisamente lo que hace poco adecuado el momento para una serie como 'Black Mirror'.

“No sé si estamos de ánimo para ver series de sociedades desmoronándose, así que no estoy trabajando en eso", afirma. Hace poco menos de un año, en junio de 2019, Netflix estrenó tres episodios de la serie. Alguno de ellos, como el protagonizado por Miley Cyrus, ha pasado a engordar las filas de los más icónicos de la serie.

Poco antes, Netflix estrenó 'Bandersnatch', un celebrado episodio interactivo al estilo 'Elige tu propia aventura' que fue devorado y analizado hasta la extenuación y que abrió una vía narrativa para Netflix que no se ha explorado después en demasiadas ocasiones. Este mes, de hecho, la plataforma estrena 'Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. el reverendo', una de las pocas continuaciones de la fórmula no dirigidas al público infantil que ha concebido Netflix.

Los otros proyectos de Brooker

Esta renuncia a continuar escribiendo episodios de Black Mirror no quiere decir que Brooker esté parado. El próximo 14 de mayo, BBC estrena un especial de una serie de documentales sobre cultura digital que hace para el canal, 'Antivirus Wipe'.

Además, Brooker afirma que está muy contento "revisitando su repertorio cómico, así que estoy escribiendo guiones orientados a hacerme reir a mí mismo". Sin duda, una faceta de su personalidad que ya ha explotado en series como 'Dead Set' o la propia 'Black Mirror,' en sus episodios más ligeros. Aunque afirma que "de momento, no sé de qué puedo hablar y de qué no" y no da más pistas, es de esperar que esa reorientación a la comedia fructifique en algún proyecto futuro.