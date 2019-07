‘Black Mirror’ vs. ‘The Twilight Zone’: la batalla de las series de antología con universos conectados

Cuando ‘Black Mirror’ se estrenó en 2011 en el canal británico Channel 4, se la comparó inmediatamente con 'The Twilight Zone’. La referencia era ineludible, porque Charlie Brooker basó su propuesta en el formato antológico de ‘La dimensión desconocida’ original, y usó la tecnología de la misma manera que Rod Serling (creador de la serie que estuvo en antena entre 1959 y 1964), utilizó la ciencia ficción, el terror y lo sobrenatural: para plantear dilemas morales, cuestionar al espectador y enfrentarlo con las angustias existenciales de su momento histórico.

Brooker reconoció desde el principio que había encontrado inspiración para su propuesta en aquella serie clásica que lo había obsesionado durante su infancia y la fuente de la que bebía era tan clara, que los titulares del estilo “‘Black Mirror’ es la ‘The Twilight Zone’ del siglo XXI” (o de la era digital) fueron frecuentes en sus dos primeras temporadas. Y se repitieron cuando la serie dio el salto a Netflix en su tercera entrega.

En 2019 se ha estrenado una nueva edición (es el tercer revival) de aquella famosa ‘La dimensión desconocida’, como se llamó en Latinoamérica, o ‘En los límites de la realidad’, como se tituló en España y, si hay alguna serie que debería ser reconocida ahora como la ‘The Twilight Zone’ del nuevo siglo es la que han creado Jordan Peele y Simon Kingber, porque hereda por línea directa su legado, su estilo, estructura, formato y el histórico de episodios a los que puede hacer (y hace) referencia.

Comparar ambas series es inevitable

Sin embargo, que su llegada sea después de cinco temporadas de ‘Black Mirror’, da como irónico resultado que ahora se la compare con la propuesta de Brooker, antes que con la serie madre, de la que muchos espectadores nunca han tenido la oportunidad (o curiosidad) de ver ningún episodio.

No es extraño que ocurran cosas como esta, tal como explica Kingber (showrunner) que ya había vivido una situación parecida cuando trabajó en 'Expediente X’: “Cuando empezamos estábamos preocupados por las comparaciones con ‘The Twilight Zone,’ y ahora que estamos haciendo una nueva versión de esa serie, los espectadores dicen “Ah, es como ‘Black Mirror’”. Gajes del oficio.

Tampoco los ha tomado por sorpresa, porque el equipo es fan de la serie con la que se la compara y estaban preparados para recibir comentarios de este tipo. Jordan Peele se refirió a esto en una entrevista diciendo que, siendo conscientes de las similitudes, la clave estaba en identificar qué diferencia a ambas series: “Una de las reglas más fáciles que nos pusimos a nosotros mismos fue evitar explorar la tecnología, porque ‘The Twilight Zone’ cubre todo lo demás que podamos imaginar”.

Es un buen punto de partida para desmarcarse y crear una identidad propia. También es muy difícil de conseguir, porque la tecnología es parte esencial del mundo en el que vivimos, y de una forma u otra formará parte de las historias que cuenten. Pero empecemos por comentar en qué se parecen ‘Black Mirror’ y ‘The Twilight Zone (2019)’, en qué se diferencian y si alguna de las dos series sale ganando en la comparativa. Porque las comparaciones son odiosas, pero a veces también son inevitables.

Qué tienen en común ‘Black Mirror’ y ‘The Twilight Zone (2019)’

El formato: la antología episódica

No son las únicas series que estructuran sus temporadas con episodios que cuentan historias independientes, en los últimos años hemos visto varios ejemplos, desde la rareza que es ‘Room 104’ de HBO, serie que tiene como elemento común una habitación de motel en la que sus personajes en más de una ocasión parecen haber entrado en una dimensión desconocida; ese intento fallido de Hulu con ‘Dimension 104’; la adaptación de relatos de Phillip K. Dick, ‘Electric Dreams’; o ‘The Romanoffs’ de Matthew Weiner para Amazon. Pero, ya que ambas series están inspiradas en la clásica de CBS, una directa y otra indirectamente, en sus casos, el formato es un punto en común que no podemos obviar.

El giro final sorpresa

‘Black Mirror’ y ‘The Twilight Zone’ han replicado una de las características por las que siempre se ha reconocido a la serie de Rod Serling, esos minutos del final del episodio en el que ocurre un giro que resignifica todo lo que hemos visto en los minutos previos. Ese giro que convierte un episodio en inolvidable.

Los temas que les interesan

Ambas series plantean paranoias contemporáneas, inquietudes existenciales y los retos filosóficos y morales a los que se enfrenta la humanidad en la búsqueda de su identidad, propósito, amor o reconocimiento social, mientras se preguntan qué nos hace humanos.

Los homenajes a la ‘The Twilight Zone’ clásica

'U.S.S. Calister' de 'Black Mirror.

Jordan Peele ya se inspiraba en la serie de Serling antes de estrenar el revival y ha reconocido que la génesis de su película ‘Nosotros’ está en el episodio ‘Imagen reflejada’ (1960). En la serie de 2019 hay, por supuesto, muchas referencias directas a la serie original, incluida una versión actualizada de ‘Nightmare at 20,000 Feet’ (1963), en el episodio ‘Pesadilla a 10000 kilómetros’ protagonizado por Andrew Scott.

Pero también hay homenajes en ‘Black Mirror’, porque ‘U.S.S. Callister’, por ejemplo, es una reimaginación del episodio ‘It’s a Good Life' de 1961. Y aquí es donde las comparaciones alcanzan un punto curioso, porque el episodio ‘Wunderlist’ de la nueva ‘The Twilight Zone’ también se inspira en ‘It’s a Good Life’, pero termina recordando más a ‘The Waldo Effect’, de la segunda temporada de ‘Black Mirror’ que, en lo político, lo hizo primero y mejor.

Universos conectados

En las portadas de las revistas de este plano hay guiños a otros episodios.

En la cuarta temporada de ‘Black Mirror’ los medios se hicieron eco de algo que venían comentando algunos espectadores, que todos sus episodios formaban parte de un mismo universo. Los guiños de personajes, nombres, aplicaciones y empresas ya habían ido apareciendo en las temporadas anteriores, pero fue con ‘Black Musseum’, cuando se confirmó definitivamente la teoría.

Lo mismo ha ocurrido con ‘The Twilight Zone’, que no solo ha incluido guiños de los episodios de la nueva temporada, sino que también ha hecho referencias a la serie clásica. Al estilo de ‘Black Musseum’, la serie de Jordan Peele sorprendió a los espectadores con el episodio ‘Blurryman’ en el que unifica todo el universo de la serie clásica y la nueva con un triple giro metarreferencial.

‘Black Mirror’ y ‘The Twilight Zone (2019)’: principales diferencias

La relevancia de la tecnología

Ambas series se mueven en terrenos de la ciencia ficción, principalmente ‘Black Mirror’, aunque ‘The Twilight Zone’ también ha recorrido esos pasos esta temporada con episodios como ‘A Traveler’ y ‘Six Degrees of Freedom’. Sin embargo, la serie de Charlie Brooker se apoya en la incorporación del elemento tecnológico para desarrollar su trama, mientras que a la de Jordan Peele, el concepto de dimensión desconocida como ese lugar en el que todo es posible, le da libertad total para explorar situaciones que no necesitan una explicación realista.

La existencia de un narrador

La aparición en escena de Rod Serling al inicio y final de los episodios, para introducirnos en la historia y ofrecer una (no) conclusión al despedirla, es uno de los elementos más distintivos de la serie original y lo han mantenido en la versión de 2019 con la figura de Jordan Peele.

Optimismo vs. cinismo

Hasta que llegaron episodios como ‘San Junípero’ o ‘Hang the DJ’, siempre se había dicho que la visión de ‘Black Mirror’ era oscura y pesimista. Sobre esa oscuridad, Peele afirma que ‘The Twilight Zone’ también la tiene, pero que en su primera temporada “Tiene un amplio espectro en cuanto al tono y a lo que puede sentir el espectador al finalizar los episodios”. Podemos encontrar optimismo en episodios como ‘Replay’ y (hasta cierto punto) en ‘Not all Men’, pero si realmente se diferencian en esta visión del futuro de la Humanidad, es algo que quedará pendiente hasta que veamos lo que ofrecen en la segunda temporada.

¿Cuál de las dos es mejor?

A pesar de los puntos que tienen en común, no es del todo justo valorar una sobre la otra, porque en última instancia son series que tienen objetivos distintos. ‘Black Mirror’ lleva entre nosotros desde 2011, tiempo en el que ha estrenado 22 episodios (uno de ellos interactivo) y de ‘The Twilight Zone’ hemos visto por ahora 10 episodios de una temporada irregular que, aunque ha tenido buenos momentos, no ha estado a la altura de las expectativas ni las comparaciones, tanto con ‘Black Mirror’ como con la serie clásica.

Las críticas de la quinta temporada de ‘Black Mirror’ dejan ver que la serie acusa cierto desgaste, ‘The Twilight Zone’, en cambio, acaba de llegar y tiene potencial para superarse a sí misma y repensar detalles como la duración de sus episodios y un uso más sutil de las metáforas. Nosotros, tenemos la suerte de poder disfrutar de ambas series que, por su naturaleza antológica, tienen episodios que nos gustan más que otros y esos que no nos gustan serán los preferidos de alguien más.

Mientras tanto, para los más nostálgicos de los mejores momentos de ‘Black Mirror’ que no encuentran en ‘The Twilight Zone’ un buen sustituto, echadle un ojo a ‘Years and Years’, serie que no tiene nada que ver con la de Brooker y a la vez es su mejor versión en mucho tiempo.