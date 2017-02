Apple monta un 'talent show' en el que celebrities como Jessica Alba y Will.i.am deciden si tu aplicación tiene futuro

Apple se mete de lleno en la creación de contenidos destinados a la pantalla del salón, o como queramos llamarla, esta segunda incursión se llama “Planet of the Apps”, tras Carpool Karaoke. En esta ocasión nos encontramos ante un espacio en el que desarrolladores pueden mostrar sus creaciones. La idea pasa por que algunas celebridades y gente del mundillo - como inversores - decidan quién tiene más talento.

Nombres tan conocidos y relacionados con la tecnología como Will.i.am, Jessica Alba, o Gwyneth Paltrow, les van a decir a los creadores de aplicaciones si su aplicación va a tener futuro o no. Los desarrolladores tendrán sesenta segundos para vender su mercancía, es el tiempo que tarda en bajar la escalera mecánica en que están montados.

Las estrellas pasan a ser los desarrolladores de aplicaciones, tendrán 60 segundos para demostrar su valía

‘Planet of the Apps’ es una producción que está dentro de Apple Music y será lanzada en los próximos meses, lo que vemos a continuación es solo un adelanto. Parece claro que Apple Music no es solo un lugar para música.

Obviamente el estreno del programa vendrá acompañado por una aplicación creada para la ocasión, desde ella podremos participar, manifestando nuestro interés negativo o positivo en cada intervención. Como en el caso de los consejeros/celebrities, habrá que hacer un gesto a izquierda o derecha:





El destino final de los ganadores es colocar su aplicación en la App Store de Apple. Pero todo no van a ser famosos e ‘influencers’ en el proceso, en el programa tienen parte activa la gente de Lightspeed Ventures, una firma de inversión muy reconocida en Silicon Valley, especializada en tema de aplicaciones.