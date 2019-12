21 referencias, guiños y easter-eggs escondidos en 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' para exprimirla al máximo

El cierre de la tercera trilogía de 'Star Wars'. 'El ascenso de Skywalker', es una película hecha por y para fans. Te podrá gustar más o menos su enfoque, pero es indiscutible que su su aproximación a la franquicia es la de un auténtico festival de guiños, unos tan evidentes que los reconocerán hasta los no-devotos, y otros que pueden haber pasado algo más desapercibidos. Pero no para nosotros, por supuesto.

Nosotros hemos entresacado y te contamos algunos de los más notorios, para que recuerdes este cierre de la epopeya galáctica, o incluso para que vuelvas a verla con el ojo (o la oreja) bien atentos. Por supuesto, te recordamos que aquí hay multitud de spoilers y no deberías adentrarte en este laberinto de easter eggs si no has visto la película (o si no te importa enterarte del argumento). Cuéntanos cuáles se nos han escapado, y vamos a tope de hiperespacio con los 21 mejores guiños y referencias de 'El ascenso de Skywalker'.

Homenajes por escrito

Si hay un elemento de Star Wars que no falta en ninguna entrega es el texto introductorio poniéndonos en situación. En esta ocasión, es algo más redicho que de costumbre, menos prosaico, y todo para embutir homenajes a los títulos de otras entregas: leemos “A threat of revenge”, que hace referencia a 'La venganza de los Sith' y quizás a 'El retorno del Jedi', que originariamente iba a ser 'La venganza...'. Define a Rey como "the last hope of the Jedi”, que es parte 'Los últimos Jedi' y parte el subtítulo de la primera entrega, 'Una nueva esperanza'. Y el mejor de todos: Palpatine es "the phantom emperor", guiñando el ojo claramente a 'La amenaza fantasma'.

Hace 42 años, en una galaxia muy lejana...

En Pasaana, C3PO menciona que el festival al que están asistiendo, esa especie de Burning Man (o Russfest) para alienígenas, se celebra cada 42 años. ¿Sabes qué sucedió hace justo 42 años? Que George Lucas estrenó una peliculilla de ciencia-ficción llamada a cambiar el género para siempre.

La historia de Darth Plagueis

Se la cuenta Palpatine a Anakin Skywalker en 'La venganza de los Sith': fue un Sith Lord, maestro de Darth Sidious y capaz de crear vida de la nada solo con el poder del lado oscuro de la Fuerza, algo que lógicamente impacta lo suyo al futuro Vader después de haber pasado por la muerte de Padme. Plagueis nunca llegó a aparecer en pantalla, pero protagonizó su propia novela de 'Star Wars Legends' en 2012. El fantasma de Plagueis, sin duda sobrevuela la resurrección de Palpatine en 'El ascenso de Skywalker', y también las nuevas habilidades curativas que demuestran Rey y Kylo Ren. Es ahí donde dice a Anakin una frase que le repertirá a Kylo Ren: “El lado oscuro de la Fuerza es el camino de muchas habilidades que algunos considerarían antinaturales".

“I’ve got a bad feeling about this”

Esta línea, traducida no siempre de la misma forma, se ha repetido en absolutamente todas las entregas de la serie (incluida 'Los últimos Jedi', chisporroteada por BB-8). Aquí, en consonancia con el tono nostálgico de la película, le toca a Lando, cuando les persiguen en Pasaana. Por cierto, que la primera aparición de Lando, enmascarado y desvelando su identidad al cabo de un rato, recuerda a cómo se presentaba en 'El retorno del Jedi', haciéndose pasar por un guardia de Jabba.

Levantar piedras

En 'Los últimos Jedi', Luke le dice a Rey que la Fuerza es "algo más que hacer levitar piedras", pero es haciendo levitar unos cuantos pedruscos como Rey salva a los Rebeldes en el clímax. Aquí, quizás continuando el chiste, vemos a Rey meditando... y haciendo que unas cuantas piedras leviten. En esa escena, por cierto, Rey entrena con un droide flotante muy similar al que emplea Luke en la primera entrega de la saga.

Celebremos la masacre

'El ascenso de Skywalker' es, en muchos sentidos, un reflejo de 'El retorno del Jedi', y muchas de sus situaciones se repiten. La más clara es la celebración de un trío de ewoks del estallido del ejército Sith (y uno de ellos es Wicket, no te quepa duda). Pero aquí vemos también otros planetas y a la Ciudad de las Nubes de Bespin, todos vitoreando estos fuegos artificiales de muerte y destrucción. Hablando de Ewoks, es inevitable acordarse de la mítica persecución en speedster en el bosque de Endor en 'El retorno del Jedi' al ver la primera persecución en el desierto, también a bordo de speedsters.

Una partidica al Dejarik

Por supuesto que hay una partidita al Dejarik, el ajedrez holográfico en el que Chewbacca es imbatible (por la cuenta que le trae a su contrincante). Aquí son Finn y Poe los que llegan a dudar si este wookie no estará haciendo trampas.

El cambio de Luke

Hay un momento en 'El ascenso de Skywalker' en el que Rey quiere deshacerse de su sable jedi. Es el momento que escoge el fantasma de Luke para aparecer y decirle que "El arma de un Jedi merece más respeto". Muchos fans lo han interpretado como un malintencionado guiño a una de las secuencias qué más estragos causó entre los fans en 'Los últimos Jedi', cuando Luke se deshacía de su sable con cierto desprecio. Hay quien dice que se debe a que Luke aprendió al final de la otra entrega a respetar el sable, pero lo cierto es que la reverencia casi mística que en esta película hay hacia los sables puede entenderse como un contra-guiño a cómo los trataban en la película de Rian Johnson.

Que te reviento

Que le gustaba a Darth Vader estrangular a sus subalternos (y seres queridos). Kylo Ren hereda esta manía de su abuelo, pero lo hace de forma más espectacular, mandando a volar al minion al que está estrangulando y poniéndolo a rodar por el techo de la nave.

John Williams en la búsqueda de Babu Frik

Cuando el grupo va a buscar a Babu Frik, entran en un taller de droides que también hace las veces de bar. Al fondo, un barman niega con la cabeza: es John Williams, compositor de las icónicas bandas sonoras de la franquicia. Todo un homenaje a uno de los principales responsables del éxito de la franquicia. Otros cameos que se te pueden escapar: Lin-Manuel Miranda como soldado rebelde random y Ed Sheeran como soldado de asalto.

Las voces en la cabeza de Kylo Ren

Arranca la película desvelando al auténtico villano de la película: todas las voces que Kylo Ren había escuchado en su cabeza eran en realidad de Palpatine redivivo. Pero antes hace una última demostración de facultades: Snoke (Andy Serkis) y Vader (James Earl Jones) confiesan que eran en realidad una manipulación del Emperador. Varias criaturas similares a Snoke aparecen, por cierto, en un tanque con restos de tres clones después de que Palpatine diga "Yo creé a Snoke".

... y de Rey

Pero Rey tiene su buena ración de voces de mentores en la cabeza, esta vez, claro, de la zona luminosa de la fuerza. Oirá los consejos de Obi-Wan (Ewan McGregor, Alec Guinness), Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), Mace Windu (Samuel L. Jackson), Yoda (Frank Oz), Ahsoka Tano de 'Las guerras Clon' (Ashley Eckstein), Kanan Jarrus (Freddie Prinze Jr.) de 'Star Wars Rebels' y, finalmente, Anakin Skywalker (Hayden Christensen).

El regreso de Wedge Antilles

La convocatoria de Lando para que unos cuantos pilotos rebeldes se sumen a las fuerzas que van en tromba contra el Imperio en Exogel recibe respuesta de algunos insignes guerreros. Uno de los más queridos por los fans es Wedge Antilles, dueño de la mítica frase "¡Mirad el tamaño de esa cosa!" en referencia a la Estrella de la Muerte en la primera película de la serie. Volvería en 'El imperio contraataca' y 'El retorno del Jedi', interpretado por Denis Lawson (aunque hay un "falso Wedge" al que da vida Colin Higgins en la primera película)

Tu medalla, Chewie

Para que hablen de enmendarle la plana a George Lucas. Al final de la primera 'Star Wars', Luke y Han recibían una medalla a manos de Leia, y Chewbacca recibía un "muchas gracias, caballero". Se hace justicia en esta entrega después de tanto tiempo. El arco narrativo que necesitábamos que se cerrara.

Flotaza de naves rebeldes

El Séptimo de Caballería rebelde encabezado por Lando incluye, que hayamos visto: por supuesto, el Halcón Milenario, la Ghost (que aparece en 'Star Wars Rebels'), la Crucible (que procede de 'Las Guerras Clon' y servía para transportar padawans, es propiedad de Hondo Onnaka), la Shadow Caster (del cazarrecompensas Ketsu Onio, también de 'Star Wars Rebels'), la Eravana (que es la nave que abandona Han Solo en 'El despertar de la Fuerza'), la Outrider (que solo se ve en la edición especial de la primera película), los inevitables cruceros Mon Calamari, la Colossus (de 'Star Wars Resistance'), unas cuantas viejas naves de la era de la República (como el crucero consular o el destructor estelar de clase Venator), los U-Wing que vimos en 'Rogue One', el Bunker Buster, la Resistance Bomber y muchas más.

La parabólica del Halcón Milenario

Se rompió en la batalla de Endor en 'El retorno del Jedi', y Han Solo la reemplazó. Este nuevo modelo también se cascó en 'Los últimos Jedi', así que hemos recuperado la antena parabólica con forma de plato en esta última batalla de la icónica nave.

El lado oscuro toma forma

Al final, la imagen de una Rey oscura con un sable láser chulísimo no tenía toda la importancia que parecía deducirse del trailer que vimos el verano pasado. No es más que un guiño momentáneo acerca de los peligros de caer en el lado oscuro, pero tiene un claro precedente: en 'El Imperio contraatca', Luke se enfrenta a un Darth Vader al que vence, y bajo cuyo casco está su propio rostro.

"Lo sé"

Una de las frases más icónicas de Han Solo, la que le suelta a Leia cuando lo van a congelar en carbonita, vuelve a oirse en labios de Harrison Ford, esta vez cuando se le aparece a su hijo Ben, un arrepentido Kylo Ren en 'El ascenso de Skywalker'. Solo un poco más bajonero. El que también repite una frase es Ben, que dice a su padre "Sé lo que tengo que hacer, pero no sé si tendré la fuerza". Justo lo que dijo antes de matarle en 'El despertar de la Fuerza'

La X-Wing se alza

Muchas naves míticas reaparecen en esta película, pero a ninguna se le presta tanta atención como a la X-Wing sumergida de Luke. Es el propio fantasma de Luke el que, con la Fuerza, hace levitar a la nave para que la emplee Rey en su última batalla. Es un reflejo de cuando Yoda la recuperó para él en 'El Imperio contraataca', y el homenaje está claro: suena el tema de John Williams de aquella película, 'Yoda and the Force'.

La segunda Estrella de la Muerte is back

Hecha polvo, claro, pero ahí está. Rey y Kylo se enfrentan en la segunda de estas aniquiladoras de planetas, medio sumergida en Endor. En su interior está el buscador Sith y vemos recreado la sala del trono del mítico emplazamiento de la trilogía clásica.

Último deslizamiento

Y finalmente, vuelta a Tatooine. El discutido pero decididamente simbólico punto final a la saga se produce donde empezó todo, en casa de Luke y con uno de los guiños más evidentes de la película. Para llegar hasta el desvencijado hogar Skywalker, Rey se desliza por una pendiente de arena sentada sobre un trozo de plástico, tal y como le vimos hacer en sus tiempos de chatarrera en 'El despertar de la Fuerza'.