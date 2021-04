13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Returnal', 'Invencible', 'Spider-Man' de Byrne y mucho más

Superhéroes por doquier este fin de semana: desde los clásicos enmascarados omnipotentes y con poderes arácnidos a familias que paran la invasión de las máquinas o astronautas que se enfrentan a un eterno retorno. Estos son los mejores planes de ocio, con películas, series, videojuegos y lecturas para este fin de semana.

'Los Mitchell contra las máquinas'

Una auténtica maravilla que mezcla aventura tecnológica y comedia juvenil costumbrista, con un lenguaje animado diferente y que recuerda en parte al que ya ensayó Sony en 'Spider-Man: Un nuevo universo'. De hecho, entre sus productores están Phil Lord y Christopher Miller, guionistas de aquella y de 'La LEGO película', con las que coincide en un humor irreverente y moderno, mucho más fluido y juvenil que el de las a veces demasiado solemnes producciones de Disney y Pixar. Aquí, una familia haciendo su último road trip se enfrenta a la rebelión de las máquinas.

'Nadie'

Este 'John Wick' de mediana edad (eso si vives en la fantasía de que Keanu Reeves no es un señor de mediana edad, claro) es la película más explosiva de la semana, una violentísima epopeya de venganza protagonizada por un Bob Odenkirk que se sube al tren de los señores de pocas palabras y muchos nudillos. Dirige Ilya Naishuller, al que recordamos de aquella fastuosa barrabasada que fue 'Hardcore Henry'.

Ya en cines

Reestreno en cines de 'El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo'

Cinesa redistribuye en salas la mítica adaptación de Peter Jackson del clásico de la fantasía de J.R.R. Tolkien. Será en los cines de la cadena Yelmo, y en fines de semana consecutivos: 'La comunidad del anillo' se verá del 30 de abril al 6 de mayo; 'Las dos torres' del 7 al 13 de mayo y 'El retorno del rey' del 14 al 20 de mayo. Una ocasión perfecta para volver a las salas si no lo has hecho todavía, porque qué mejor motivo que visitar de nuevo la Tierra Media.

Ya en cines

Trilogía 'Dark Knight'

Si tienes el fin de semana justiciero, nada mejor que darte un empacho de Caballero Oscuro, cuya trilogía de Christopher Nolan vuelve al streaming de HBO este sábado. Las tres películas que reformularon el cine superheroico y cuyo eco aún no se ha apagado, desde los orígenes de la primera al Occupy Gotham de la tercera. Pasando, como no, por el inolvidable Joker de Heath Ledger.

Disponibles en HBO a partir del sábado

'Invencible'

Llega a su fin la primera temporada de esta excelente serie de animación basada en el cómic escrito por Robert Kirkman ('The Walking Dead'), y que si no has visto semana a semana ahora puedes disfrutar en modo atracón. Ultraviolencia grotesca solo para adultos, pero también una visión de los superhéroes que bebe de los comics clásicos del género, en una serie que, en muchos sentidos, va más allá de las propuestas de Marvel y DC.

'Returnal'

Una apabullante sorpresa en forma de exclusivo para Playstation 5 y que funde en un solo juego las atmósferas de exploración de entornos decadentes de los 'Metroid Prime', los roguelike en bucle a lo 'Hades' y la acción en modo bullet hell a las que nos habían acostumbrado los anteriores juegos de Housemarque. Una pequeña maravilla, exigente y despiadada, que nos presenta a una astronauta accidentada en un planeta, condenada a revivir una y otra vez su propia muerte.

Disponible para Playstation 5

'Tonight We Riot' gratis en GOG

La tienda digital GOG permite durante este fin de semana descargar 'Tonight We Riot' y que te lo quedes para siempre. Solo tienes que acceder a la página principal de la tienda. Se trata de un simpático simulador de revoluciones urbanas ambientado en una distopía en la que los ricos controlan los medios de comunicación y producción. Hay modo cooperativo para dos jugadores, una veintena de armas, distintos personajes... ¡a las barricadas!

'R-Type Final 2'

Un auténtico clasicazo de los matamarcianos vuelve por todo lo alto con una nueva versión financiada por crowdfunding y donde se han remodelado por completo los gráficos con entornos 3D, multitud de armas y nuevas naves. Todo ello sin perder el sabor clásico de enfrentamiento con el ejército mecanocárnico del Imperio Bydo. Perfecto para una buena sesión de jugabilidad infernalmente retro.

Disponible para PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One y Xbox Series

'New Pokémon Snap'

A falta de 'Pokémon' tradicional, bueno es el regreso de este clásico de la extravagancia nintendera que te apremia a ir de safari cazando (fotográficamente) todo tipo de monstruos de bolsillo. El clásico 'Pokémon Snap' de Nintendo 64 se ve aquí remodelado con unos gráficos que inyectan un curioso realismo a las criaturas vistas en 'Pokémon Espada' y 'Escudo'.

Disponible en Nintendo Switch

'Odorama' (Federico Kukso)

Un singular ensayo que nos propone recorrer la historia del mundo a través de sus olores. ¿Cómo olían los grandes imperios históricos? ¿A qué huelen las ciudades más concurridas? ¿Y el Big Bang, tenía olor? Un recorrido por el tiempo y las costumbres de la mano (y la nariz) de uno de los estímulos sensoriales más infravalorados.

'Bad Weekend' (Ed Brubaker y Sean Phillips)

Si te gustó ese clásico del cómic noir moderno que es 'Criminal', tienes una cita con 'Bad Weekend', serializado originariamente dentro de aquella colección pero que ahora llega en edición independiente y con material extra. Hal Crane está esperando a recibir un premio a su trayectoria en una estrafalaria convención de comics en la que está atrapado, pero en este fin de semana desesperante descubriremos una historia mucho más oscura de su pasado.

'Monstruos' (Barry Windsor-Smith)

El cómic más personal de la semana es esta maravilla independiente de Barry Windsor-Smith que es parte drama, parte thriller, parte delirio, pero con un guión y un dibujo desgarradores. En 1964, un recluta del ejército de los Estados Unidos entra en un programa experimental cuyos orígenes se remontan a la Alemania nazi dos décadas antes. Su presencia desencadena una serie de consecuencias imprevistas.

'Marvel Limited Edition. Spiderman: Capítulo Uno' (John Byrne)

Uno de los cómics más emblemáticos del Trepamuros, el escrito y dibujado por John Byrne en los noventa, vuelve ahora en una edición de lujo que recopila sus 12 primeros números y que nos retrotrae al Spider-Man clásico. El Peter Parker adolescente, la muerte del Tío Ben, sus primeros pasos como héroe y otros momentos históricos del héroe más famoso de Marvel.