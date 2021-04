13 estrenos y lanzamientos imprescindibles para el fin de semana: 'Península', 'The Empty Man', 'Alien: Isolation' gratis y mucho más

Nada como el fin de semana para olvidarse del trabajo y relajarse con unos cuantos planes de ocio cuidadosamente escogidos. Claro, que a veces "relajarse" no es precisamente lo que proporcionan propuestas como 'Polizón', 'The Empty Man', 'Península' o 'Alien: Isolation'. Pero eh: nosotros aquí te proponemos un fin de semana de calidad, no necesariamente uno de siestas (que también hay que hacer hueco para ellas)

'Península'

Aunque inferior a su predecesora, 'Train to Busan', esta 'Península' propone una buena sesión de infectados, drama post-apocalíptico y excentricidad y acción al más puro estilo coreano. La acción nos traslada a unos años después de la explosión vírica que presenciamos en la primera entrega, con un grupo de supervivientes que tienen que volver a Corea a localizar un camión lleno de dinero.

Ya en cines

'Sombra y hueso'

Una apuesta por la fantasía y la aventura juvenil por parte de Netflix, que adapta un best-seller de la literatura young adult de Leigh Bardugo. Entraremos en un mundo inspirado en la Rusia imperial, fragmentado en dos y que nos presenta a una huérfana que tiene un poder que puede cambiar el destino de los suyos. La oscuridad en la que está sumido parcialmente su país puede verse disipada por la capacidad de la protagonista para invocar una potente fuente de luz.

Disponible en Netflix

'Polizón'

Excelente miniatura de tensión en atmósfera cero estrenada en exclusiva en Netflix, que nos presenta a un grupo de tres astronautas rumbo a Marte en una misión científica. Sus planes se torcerán cuando hace su aparición un polizón involuntario, atrapado por accidente en la nave antes del despegue y que pone en riesgo la misión. Suspense de primera y extraordinarias interpretaciones de Toni Collette, Anna Kendrick, Daniel Dae Kim y Shamier Anderson.

'The Empty Man'

Una de las películas de terror más inquietantes y sugestivas del año llega a Disney+, desmarcándose del estilo de verbena de sustos a la que nos ha acostumbrado el género en los últimos tiempos. Una pesadilla en espiral basada en los universos literarios de maestros como H.P. Lovecraft o Thomas Ligotti, y que cuenta cómo un policía que está buscando a una chica desaparecida se topa con un grupo de fanáticos que intentan invocar una misteriosa entidad.

'Belladonna of Sadness'

Filmin recupera este clásico oculto del anime más experimental y erótico, producido por el padre del manga, Osamu Tezuka, y dirigido por uno de sus principales discípulos, Eiichi Yamamoto. Visualmente muy sugestivo y de una sensualidad extraordinaria, cuenta la historia de un señor feudal que abusa de una joven en su noche de bodas, y el pacto de venganza que esta hará con el diablo.

'Judgment'

Quizás lo probaste hace un par de años cuando llegó a PS4. Pero si se te escapó o no eres usuario de la consola de Sony, Sega lanza ahora el juego recauchutado para la nueva PS5, su equivalente generacional de Microsoft y Stadia. Se trata de un sandbox de los creadores de 'Yakuza' que combina investigación, aventura, exploración y acción explosiva en entornos típicamente urbanos y japoneses.

Disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y Stadia

'NieR Replicant ver.1.22474487139...'

El universo 'NieR' es un auténtico follón. Nació como juego de rol producido por Square Enix en 2010, con dos versiones alternativas para Japón, 'Nier Gestalt' para Xbox 360 y 'Nier Replicant' para PS3. La primera de ellas es la que se vio en occidente, y ahora llega un remaster de 'Replicant' para PlayStation 4, Xbox One y PC. Aquí, con gráficos y mecánicas revisadas y adaptadas, se nos cuenta la historia de un joven y un libro parlante con el que puede salvar a su hermana, enferma de necrosis rúnica.

Disponible en PC, PS4 y Xbox One

'Don't Forget Me'

Un indie intrigante y sofisticado, de estética pixelada pero deliciosamente futurista. Con un sistema de investigación que se promete innovador y complejo, nos pone en la piel de un psiquiatra que tiene que navegar en los recuerdos de sus pacientes, destapando poco a poco y mente a mente una conspiración que pretende someter a la toda la humanidad.

Disponible en PC

'Alien: Isolation' gratis

Pasan los años y no te lo vamos a negar: 'Alien Isolation' nos sigue pareciendo uno de los mejores juegos de la generación PS3/PS4 y una experiencia aterradora que sigue conservando toda su fuerza. Técnicamente no ha perdido ni pizca de su brío original y los diseños retrofuturistas siguen siendo un sueño para todo fan de la franquicia del xenomorfo. Lo tienes gratis para PC y por tiempo limitado.

Disponible para descargar gratis en la Epic Store

'Lo salvaje' (Julia Elliott)

Habemus nueva editorial, Horror Vacui, que quiere publicar obras escritas por mujeres, pero ojo, "que dé cabida a una literatura inquietante, grotesca, monstruosa, que se aleje de las convenciones de una mal llamada «literatura femenina»". Y arrancan de forma inmejorable, con un libro de relatos de Julia Elliott donde hay espacio para todo: de la ciencia-ficción al horror gótico, de atmósferas apocalípticas a cuentos de hadas, pero siempre con un punto personalísimo.

'Superman contra el Klan' (Gen Luen Yang, Gurihiru)

1946. Roberta y Tommy Lee son dos adolescentes recién llegados a Metrópolis, donde también actúa el KKK, que consigue doblegar a Superman gracias a un fragmento de kriptonita. ¿Podrán estos jóvenes cambiar el destino del Hombre de Acero? Una historia basada en el serial 'El clan de la cruz ardiente' y que presenta, en un tono colorista y para todos los públicos, un montón de páginas de Superman tronchando nazis. Planazo.

Superman contra el Klan (NOVELAS GRÁFICAS DC COMICS) Hoy en Amazon por 13,46€

'Los Vengadores - La Visión y la Bruja Escarlata' (Varios)

Si 'Wandavision' te ha dejado con más ganas de matrimonios entre mutantes y androides, estás de suerte: este volumen recopilatorio recoge la primera y mítica miniserie de la pareja, donde dejaban los Vengadores en busca de algo de normalidad, ocultándose en un vecindario cualquiera. Pero la rutina es complicada si eres un superhéroe. Y de propina, el volumen incluye el especial de los Vengadores con la boda de la pareja.

Los Vengadores. Visión y La Bruja Escarlata Hoy en Amazon por 17,10€

'Alguien camina sobre tu tumba' (Mariana Enríquez)

Bajo el subtítulo de 'Mis viajes a cementerios', la actual reina de la literatura macabra en español recopila una serie de textos (publicados originariamente hace años, a los que se han sumado unos cuantos inéditos, llegando a un total de veinticuatro) en los que pasea por camposantos de todo el mundo. Muertos famosos, epitafios chispeantes, monumentos fúnebres, todo con la ingrávida prosa de Mariana Enríquez.