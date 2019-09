El trailer de 'War of the Worlds' de BBC se olvida de la tecnología punta y nos devuelve la ambientación original de la novela

Es curioso que ninguna de las adaptaciones más populares de la fundacional novela de Herbert George Wells 'La guerra de los mundos' haya recurrido a la época original de la novela, sino a las suyas contemporáneas: la versión radiofónica de Herbert George Wells adoptaba los ropajes de un falso documental, la de George Pal en los años cincuenta y la de Spielberg en el 2005 en el que se rodó. BBC presenta el trailer de una versión que nos muestra cómo la Inglaterra eduardiana se enfrenta a los alienígenas, y cuyo estreno está previsto en formato miniserie de tres capítulos a finales de 2019.

Precisamente porque los extraterrestres disponen de una tecnología punta inconcebible para los humanos resulta más estimulante ver a una sociedad con una potencia de fuego muy inferior a la actual, y que aún no había pasado por las guerras mundiales y sus respectivas revoluciones en la estrategia bélica, enfrentarse a una fuerza cósmica que le sobrepasa. El trailer no engaña a nadie y viene bien surtido de bigotones, ceñidísimo trajes hasta los tobillos para las señoras y armas como de la Gran Guerra, que no hacen el más mínimo rasguño a los loquísimos robots arácnidos gigantes.

Wells, un visionario actualizado

No es el único motivo que nos hace pensar que estamos ante una prometedora versión. Peter Harness, uno de los guionistas de la última temporada de 'Doctor Who', se ha encargado de la adaptación. Entre los protagonistas están Rafe Spall y Eleanor Tomlinson como la improbable pareja de un recién divorciado y una mujer fuerte y algo descastada de las convenciones sociales. A ellos se suma el siempre disfrutable Robert Carlyle.

La novela de Wells, publicada en 1898, es el punto de partida (como otras de sus obras, 'El hombre invisible' o 'La máquina del tiempo') para muchas de las convenciones actuales del género de ciencia-ficción. Sus alienígenas abiertamente hostiles y sin piedad son el perfecto símbolo de un tema entre líneas que Wells quería criticar: la sanguinaria acción colonialista de su país durante aquella época. 'La guerra de los mundos' es un perfecto ejemplo de ciencia-ficción potente y llena de imágenes inolvidables, pero con un discurso detrás. ¿Jugará también a algo similar la nueva versión?