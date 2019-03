Humanos artificiales ilegales, conciencia compartida e IA: las ideas detrás de este increíble corto de ciencia ficción

Estamos en un futuro donde es posible "imprimir" organismos que dan vida a humanos artificiales, son conocidos como 'ángeles' y pertenecen a su creador a perpetuidad. El problema es que se necesitan permisos especiales para crear a estos ángeles, por lo que nace un mercado negro que ofrece imprimirlos. Por otro lado, algunos de estos humanos artificiales buscan escapar de su creador y conseguir su propia identidad, algo que por supuesto no es nada sencillo.

Esto es lo que plantea 'XYZ, From Fire and Dust', un corto de ciencia ficción dirigido por el cineasta K-Michel Parandi, quien nos plantea de forma muy bien lograda diversas ideas distópicas, mostrando un futuro donde es posible crear humanos bajo demanda para todo tipo de tareas. Lo interesante es que nadie esperaba que algunos de estos humanos buscarán tener identidad y ser independientes.

'XYZ, From Fire and Dust'

El corto tiene una duración de menos de 15 minutos y además de los planteamientos futuristas, se nos sumerge en una estética 'noir' con una trama que a veces cae en el thriller policiaco. Sin embargo, tanto las ideas como el estilo visual se complementan a la perfección para dar vida a este universo desolador que en momentos se siente muy real.

'XYZ, From Fire and Dust' representó más de un año de trabajo para Parandi, quien decidió hacerlo de forma independiente y con financiación propia para mantener los derechos. La idea del corto es evolucionar y encontrar una productora interesada en darle vida a mayor escala, para así poder crear una futura serie de televisión.

De hecho, Parandi montó una web donde se profundiza en mayor medida en algunos conceptos del corto, que él llama "prueba de concepto", así como en el arte, la estética y los personajes, donde se incluyen los diversos tipos de 'ángeles'.

Para quienes no lo sepan, Parandi fue sumamente elogiado en 2013 tras el lanzamiento del corto 'From the Future With Love', el cual fue considerado como uno de los mejores cortos de ciencia ficción de la época. Ante tal éxito, Parandi recibió una gran cantidad de ofertas por parte de cadenas productoras que querían desarrollar la idea, ya fuese en una película o serie.

Entre esta lluvia de ofertas, Parandi aceptó la de HBO, sin embargo, al proyecto no avanzó como esperaba ya que la cadena decidió sustituirlo y poner a otro director al frente, lo que al final provocó que fuese cancelado. Ante esta experiencia, Parandi ahora busca hacer las cosas a su modo y teniendo todo el derecho creativo de su obra.

Les dejamos con aquel maravilloso corto para quienes no lo hayan visto.