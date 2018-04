Xiaomi Mi6 por solo 300 euros sigue siendo una gran oportunidad: Cazango Gangas con mucho televisor 4K rebajado

Consola Xbox One S 1 TB con juegos de oferta. Esta semana te proponemos dos buenas ofertas de packs para hacerte con una consola Xbox One S de 1 TB al mejor precio. Si quieres el mejor precio, en Amazon el pack con los juegos Assassin's Creed Origins + Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sale por 272 euros. Si optas por Game, el mismo pack cuesta 289 euros pero te llevas más regalos: el soporte oficial vertical para la consola y dos juegos más, Gears of War Ultimate Edition y Rare Replay.