Xiaomi Mi Mix 3, XBox One S + 4 juegos por 189 euros y Playstation 4 Pro a precio de Slim: las mejores ofertas de Cazando Gangas

Apenas faltan un par de días para la llegada de los Reyes Magos de Oriente y precisamente de allí vienen algunas de nuestras ofertas de esta semana en Cazando Gangas. Especial atención también a las videoconsolas, porque aunque los packs de PlayStation 4 con 100 euros de descuento han volado de GAME, todavía es posible encontrar precios muy atractivos. Si todavía te queda por comprar algún regalo, echa un vistazo a las ofertas, descuentos y rebajas que hemos encontrado: estas son las mejores ofertas de la semana.

Samsung Galaxy Note 9 por 639,99 euros en eBay. El anuncio es de un vendedor con buenas valoraciones que envía desde España, no obstante se trata de una versión de importación , por lo que Samsung Pay podría no funcionar y habría que flashearlo para introducir una ROM española. Otra opción es comprarlo en Amazon por 849 euros , que sigue siendo un buen precio para el actual flagship de Samsung. Lee aquí su review.

En Amazon encontramos la Nintendo Switch por 306 euros. No obstante, si preferimos comprarla con juego incluido, en GAME está la misma consola de Nintendo con el juego Pokémon Let´s Go Pikachu o Eevee por 339,95 euros, más barato que comprándolos por separado.

Esta Navidad las Playstation han sufrido una rebaja muy interesante, motivo por el cual su stock se ha agotado en muchos comercios. Sin embargo en Amazon todavía encontramos la Playstation 4 Pro + 20 euros Tarjeta Prepago por 319 euros y por 10 euros más en Media Markt está el pack de Playstation 4 Pro de 1TB con el juego NBA 2k19 por 329 euros.

Otra alternativa más asequible es la Playstation 4 de 1 TB con el juego Juego Call of Duty: Black Ops 4, en Media Markt por 249 euros o pla PS4 de 1TB con los juegos Ratchet & Clank + The Last of Us + Uncharted 4 por 249,99 euros en Amazon. Si no vamos a jugar demasiado, la Playstation 4 Slim de 500 GB está por 199 euros, eso sí, sin juegos.

También hay rebajas en la consola de Microsoft: Xbox One S 1 TB + 4 juegos (3 Battlefield incluido el V y el Crimson Skies en formato digital) por 189 euros en Amazon. Otra opción es hacerse con la Xbox One S 1 TB + Forza Horizon 4 por 189 euros en Amazon o el pack Xbox One S 1 TB + voucher Fortnite también por 189 euros. Por un poco más en GAME está el pack de Xbox One S Blanca de 1 TB + PlayerUnknown's Battlegrounds + Gears of War 4 (este último en formato digital) por 199,95 euros.