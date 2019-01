Las mejores ofertas del "Día sin IVA" de El Corte Inglés: edición especial de Cazando Gangas Enero 2019

No es novedad, pero aprovechando que se acumulan varios descuentos, puede ser una buena opción: el gran 'Grand Theft Auto V' por 16,45 euros (PS4) y 16,45 euros (Xbox One).

'The Division' por 16,90 euros (PS4) y 16,90 euros (Xbox One). Ideal si quieres ponerte al día, ya que en marzo llega la segunda entrega.

'Thief' para Xbox One por 6,94 euros. No es el juegazo del siglo (aunque los compañeros de Vida Extra no le dieron mala nota), pero... 6,94 euros. Raro ver estos precios en juegos físicos de consola. Y si te quedas con ganas de más, puedes agruparlo con 'Homefront: The Revolution', que está por 6,58 euros.