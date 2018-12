iPhone XR, Nintendo Switch y el patinete de Xiaomi en oferta: lo mejor de Cazando Gangas

Portátil convertible Lenovo Yoga 720-13IKB por 999 euros en PcComponentes, un equipo ligero y versátil para uso intensivo (no edición ni videojuegos).

All in One HP 20-c000ns por 329 euros en Amazon. Ordenador de sobremesa con pantalla de 19.5" FullHD, proceador AMD E2-7110 , 4GB de RAM, disco duro de 1TB. Un modelo cómodo para el hogar, para realizar tareas simples.