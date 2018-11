Black Friday 2018: Mejores ofertas de tecnología e informática de hoy lunes

En GAME está la Xbox One S 1TB con 2 mandos inalámbricos por 189,99 euros . También en GAME encontramos la Xbox One S de 500 GB con Minecraft por 159,95 euros .

En GAME hay grandes ofertas en videojuegos: el Assassin´s Creed Origins para PlayStation 4 y Xbox One cuesta 24,95 euros, la Edición Deluxe de Far Cry 5 para PS4 cuesta 39,95 euros y el For Honor para PS4 como para Xbox está a 19,95 euros.