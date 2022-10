WhatsApp no funciona: cómo comprobar si está caído o es un problema tuyo

Vamos a explicarte cómo saber si WhatsApp está caído y ha dejado de funcionar, de manera que puedas salir de dudas entre si el problema es tuyo o de la aplicación. Ya sea por fallos puntuales o por la sobrecarga en los servidores en algunas fechas clave del año, hay veces que los servidores de WhatsApp no pueden con tanto tráfico y acaban fallando temporalmente.

Muchas empresas que ofrecen servicios online, como por ejemplo Nintendo, Sony o Microsoft para los de sus consolas, ofrecen páginas oficiales en las que monitorizar el estado de sus servidores. Incluso Facebook tiene una de estas páginas para su red social principal, pero no ofrece un método oficial para su aplicación de mensajería. Esto hace que toque recurrir a otros de terceros, pero que son igualmente fiables.

Comprueba si WhatsApp está caído con estas webs

Hay páginas que están especializadas en detectar cuándo se caen los servidores de grandes aplicaciones, como por ejemplo DownDetector. Por lo tanto, si entras en el perfil de WhatsApp en DownDetector podrás ver en tiempo real la cantidad de problemas que están reportando los usuarios en tiempo real.

En la parte superior de la página verás un mensaje que te dice el estado de WhatsApp. Si el servicio funciona con normalidad, te dirá que Ninguna falla Whatsapp, y si detecta algún fallo te lo dirá en ese indicador arriba del todo para que enseguida lo sepas. La web también te mostrará la evolución de los avisos de fallos de los usuarios, así como la ubicación en el mapa de dónde se están concentrando los errores.

También hay otras páginas alternativas a DownDetector que cumplen igual de bien con su función. Páginas como Is This Service Down u Outage Report tienen también perfiles para comprobar el estado de WhatsApp. Todas estas páginas analizan el estado de la app en tiempo real, por lo que podrás saber inmediatamente si sus servidores están fallando o no.

Las redes sociales también te ayudan

Otro método que puede ayudarte a saber si WhatsApp está fallando es utilizar las redes sociales. Por una parte, el método más concluyente es utilizar los perfiles oficiales del servicio de mensajería en Facebook y en Twitter. Es poco probable que informen de caídas puntuales que se resolverán enseguida, pero si hay buena disposición por parte de la empresa deberían decir si hay algún problema serio.

Pero como eso depende totalmente de la voluntad de la empresa, que puede que no siempre reconozca los errores, un método más rápido es comprobar en Twitter si otros tienen problemas. Por lo general, cuando una aplicación como WhatsApp falla enseguida todo el mundo empieza a comentarlo en Twitter, por lo que puedes comprobar hashtags como #WhatsAppDown o simplemente #WhatsApp para ver si otros están reportando fallos.