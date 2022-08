Viajar sin roaming gratis: guía consejos para comprobar tu roaming, bloquearlo, y pasos previos a viajar sin él

Si tienes pensado viajar a un país en el que no tienes roaming gratuita, la experiencia a la hora de estar allí no es igual de cómoda que cuando estás dentro de países europeos o con acuerdo de itinerancia de datos gratuita. Por eso es importante, para empezar, comprobar si hay roaming gratuito en el sitio a donde vas para evitar sorpresas.

Por eso mismo, nosotros te traemos una guía con consejos para tus viajes sin roaming gratis. Te diremos cómo puedes comprobar si tienes este tipo de itinerancia de datos gratuita en el país al que vas, y también cómo bloquear el roaming para evitar que te cobren dinero extra por conectarte sin querer. Luego, te diremos algunos consejos para tener en cuenta algunos pasos previos antes de iniciar el viaje.

Qué es eso del roaming gratuito

La itinerancia de datos, algo que en inglés se dice "roaming" de datos, es algo importante de vigilar cuando viajas al extranjero. Esto es así porque tiene que ver con cómo se comporta tu tarifa de datos y llamadas cuando viajas a un país diferente a ese en el que la tienes contratada.

En el mundo de la telefonía móvil, la itinerancia de datos o el roaming es cuando te conectas a Internet mediante una red diferente a la que tienes contratada con tu smartphone. Vamos, que si tienes una operadora española, te conectas a una operadora del país en el que viajas para poder enviar y recibir llamadas, mensajes y datos cuando estés fuera del área de cobertura de tu operadora móvil.

En la Unión Europea, bajo ciertas condiciones, las operadoras ya se han puesto de acuerdo para dejar de cobrar sobrecostes por el roaming. Esto quiere decir que en la Unión Europea y otros países asociados el precio que pagas es el mismo cuando haces una llamada o te conectas a Internet. Es como si lo hicieras desde España, ya que aunque sea desde otra operadora, no se te va a cobrar el uso del roaming. A esto le llamamos roaming gratuito.

Sin embargo, cuando realizas una llamada, envías SMS o consumes megabytes de datos mientras estás fuera de un país con el acuerdo de roaming gratuito, sí se te van a cobrar los sobrecostes. Esto quiere decir que si en España tienes contratada una tarifa con llamadas gratuitas, en un país sin roaming gratuito se te cobrará un precio determinado por minuto de llamada, y lo mismo pasa por el envío de SMS o el consumo de megas de Internet móvil.

Los precios que se te apliquen en cada caso pueden variar, ya que depende del país desde el que te conectes y el acuerdo que tenga firmado tu operadora con esa cuya red empiezas a utilizar. Aquí, no te tienes que fiar, porque incluso si vas a un país cerca de España como Andorra, puedes encontrarte conque allí el roaming es extremadamente caro, y puedes acabar con algún disgusto inesperado.

Por lo tanto, si estás planeando algún viaje al extranjero y no quieres sorpresas, lo mejor será que hables con tu operadora para consultar las tarifas del país al que vas a ir. Y luego, para intentar prepararte lo mejor posible, también hay varios consejos que puedes seguir, y es sobre esto que te vamos a hablar hoy.

Revisa si vas a un país sin roaming gratis

Antes de tomar decisiones, lo primero que deberías hacer cuando vayas a viajar al extranjero es revisar si vas a ir a un país con roaming gratis o sin él. Por lo general en casi todos los operadores el roaming gratis es parecido, en casi todos los países de la Unión Europea y en algunos otros fuera de ella como Reino Unido o Estados Unidos. Mientras, otros países de la Europa continental pero fuera de la UE como Andorra o Suiza no tienen roaming gratuito.

Pero lo mejor de todo es que realices una búsqueda para encontrar la información de tu operador móvil, por si acaso hubiera alguna variación. Para eso, suele ser suficiente con escribir "roaming NombreDeOperador" en Google, y te llevará a la página web del operador en el que se detalla la información sobre el roaming.

Cuando estamos planificando un viaje fuera de España, y aunque lo hagamos a un país europeo, es recomendable que hagas esta comprobación por si acaso para asegurarte de que allá donde vayas vas a poder seguir utilizando tu móvil como hasta ahora. Sobre todo para prevenir el que vayas a ir a un país sin roaming y te pille allí sin preparación, porque hay unas cuantas cosas que vas a poder hacer para poder exprimir el viaje llevándolo todo contigo sin depender de los datos.

Comprueba cuánto cuesta el roaming en el país al que vas

Cuando el país al que vas no tiene roaming gratuito pueden pasar dos cosas. Puede que el precio del roaming no sea excesivo, por lo que en caso de emergencia o necesidad puedas decidir invertir algunos euros en conectarte. Y puede que el país al que vayas sea muy caro, y entonces el error de conectarte pueda sangrar tu cuenta corriente.

Para obtener este dato concreto, solo necesitas usar tu buscador para buscar el término "roaming NombrePais NombreOperador". En mi caso, imagínate que voy a Andorra y soy de Yoigo, pues tendría que buscar Roaming Andorra Yoigo para encontrar las tarifas concretas de los precios del roaming de llamadas, SMS y datos en ese país.

Aquí, ten en cuenta que los precios del roaming cambiarán dependiendo del operador que tengas, por lo que es importante encontrar la información lo más actualizada que sea posible. Revisa todos los precios, tanto de las llamadas como los SMS y los datos de Internet. Una llamada de alguien que no sabe que estás en el extranjero, si la coges, puede jugarte una mala pasada.

Desactiva el roaming en tu móvil

La mejor manera de evitar disgustos por el roaming es desactivarlo, y esto es algo que puedes hacer a nivel de operador, aunque también puedes desactivar la itinerancia en el móvil manualmente. Mi recomendación, aunque pueda ser innecesario, es que te cubras las espaldas desactivándolo en los dos sitios para dejar la cabeza lo más tranquila posible.

Para desactivar el roaming a nivel de operador tendrás que utilizar la app oficial que tenga esa empresa con la que tengas contratada tu tarifa telefónica del móvil. El cómo llegar a esta opción dependerá de cada aplicación, pero deberías tener una manera de configurar tu línea telefónica y algunas de sus opciones, y desde ahí deberías poder desactivar el roaming y otras opciones como las llamadas internacionales.

Para desactivar el roaming en Android, tienes que entrar en los ajustes e ir a las opciones de Redes e Internet. Aquí dentro, en las opciones de llamadas deberías tener la opción de desactivar el roaming o la itinerancia de datos, que como te hemos dicho antes es exactamente lo mismo. Recuerda que dependiendo del fabricante puede que la opción esté en un sitio un poco diferente, o sea que puedes usar el buscador de los ajustes para encontrar el término roaming o itinerancia.

Para desactivar el roaming en el iPhone entra también en los ajustes. Dentro, ve al apartado de Datos móviles y pulsa en Opciones, que es la segunda opción que tienes. Aquí podrás desactivar manualmente la itinerancia de datos.

Prepárate para un viaje sin roaming gratis

Y si tras comprobar el roaming gratuito y ver que vas a viajar a un sitio en el que no lo tienes, entonces llega la hora de tomar alguna precaución. Vamos a darte una pequeña serie de consejos prácticos para que tengas en cuenta, cosas que puedes hacer para ir de una manera más preparada a ese viaje sin que tu móvil quede inutilizado por no tener datos.

Descarga la zona a donde vas en Google Maps

Lo más importante cuando viajas a un sitio es no perderte, y para esto una aplicación útil es Google Maps. Por eso, una de las primeras cosas que deberías hacer es descargar los mapas de la zona a la que vas para poder usar Google Maps sin conexión, y que así puedas usar sin problemas la aplicación como navegador.

Para hacer esto, tienes que entrar en la aplicación y pulsar en tu imagen de perfil para ver el menú. En él, pulsa en la opción de Mapas sin conexión y dentro elige la de seleccionar tu propio mapa. Aquí tendrás la opción de elegir el área del mapa que quieres descargar en la memoria de tu móvil.

Aquí, debes saber una cosa. Y es que cuanta más área descargues más espacio ocupará en el disco duro del móvil, mientras que si descargas demasiado poco podrías acabar viajando a áreas a las que no puedes navegar o explorar. Por lo tanto, es importante que intentes descargar el área en la que te vas a mover, quizá con un poco de margen pero no demasiado.

En la parte del mapa que se ha descargado también se bajarán los puntos de interés para que puedas explorarlos, elegirlos y navegar hacia ellos. Sin embargo, lo que no se va a descargar es el sistema de valoraciones con las reseñas y las fotos que hay de cada uno de los sitios.

Por lo tanto, la parte de buscar y elegir restaurantes u hoteles es mejor que la hagas con antelación. Si has añadido marcadores a los sitios, estos marcadores se conservan sin conexión, por lo que podrás ver esos restaurantes que hayas anotado para ir a ellos. Lo mismo pasa con la selección de sitios a visitar, mejor que le hayas puesto ya marcadores a todos para tenerlos visibles y a mano.

Descarga la música que vayas a escuchar

Si al igual que yo, eres una persona a la que le gusta escuchar música mientras viaja, recuerda que sin el roaming gratuito hacerlo te puede salir por un ojo de la cara. Por lo tanto, conviene que seas una persona prevenida y que descargues música para escucharla sin conexión en tu dispositivo.

Cada servicio musical tiene un sistema diferente de hacerlo, pero en todos vas a poder descargar la música, tanto en Spotify como en Tidal, Apple Music y todos los demás. Recuerda que es conveniente que en los servicios configures la calidad a la que se descarga la música antes de hacerlo.

Esos que tienen música en alta resolución y máxima calidad, si luego la vas a escuchar mediante Bluetooth en el coche no merecerá la pena que la bajes con tanta calidad, ya que el Bluetooth no podrá enviar la alta resolución, y estará ocupando más espacio de almacenamiento una música de una calidad que no vas a poder aprovechar.

Aquí, es importante no solo que descargues tus discos favoritos o listas de reproducción que tengas. Puedes pensar en crear una lista de reproducción pensada para este viaje, y luego descargarla toda. Intenta no descargar más de lo que creas que vas a escuchar, porque los por si acasos también ocupan espacio de más.

También baja series o películas

Estoy seguro que no te vas de vacaciones para ver Netflix. Sin embargo, si quieres tener algo de contenido para hijos o para momentos libres, también es conveniente que descargues las series y películas que quieras con antelación para poder verlas luego sin conexión. Casi todos los servicios de streaming te dejarán hacerlo, podrás bajar contenido en Netflix, en HBO, en Prime y en todos los demás.

Aquí, debes tener en cuenta una cosa. Lo primero, que debes configurar la calidad de la descarga, ya que en una pantalla tan pequeña como la de tu móvil o tu tableta quizá no aproveches el 2K o 4K y no sea necesario, y así ahorrarás espacio. Además, tampoco descargues más de lo que pienses que vas a ver, porque al final puedes acabar llenando la memoria de tu móvil de contenido que no vas a usar.

Aquí, en los viajes especialmente largos debes saber que los servicios de streaming suelen ponerle una especie de fecha de caducidad a lo que te bajas, que no puedas tenerlo eternamente en tu móvil, aunque este tope suele rondar el mes, porque en la mayoría de vacaciones no deberías tener que preocuparte de ello.

No te olvides del traductor

Si te vas a un país donde se habla un idioma diferente, quizá tener a mano un traductor te resulte útil. Por eso, debes saber que puedes descargarte idiomas en el de Google, y así poder usar Google Translator sin conexión en tu teléfono.

Podrás descargarte todos los paquetes de idiomas que quieras, y luego utilizarlos sin conexión cuando lo necesites. No todas las funciones de traducción de la app estarán disponibles, pero este mínimo de tener el traductor escrito podría ayudarte de salir de alguna mala situación, pedir ayuda o pedir referencias a los locales.

Recuerda, cuidado con las WiFis públicas

Y para terminar esta pequeña guía con un último consejo de seguridad. Ten siempre mucho cuidado a la hora de conectarte a una WiFi pública que no sea la tuya, ya que tanto la de un hotel como la de un restaurante o el aeropuerto pueden ser inseguras para tu dispositivo y tu privacidad.

Solemos utilizar las WiFis públicas como si fuera la red WiFi de tu casa, conectándonos en nuestras redes de datos, leyendo el correo, comprobando nuestras cuentas bancarias o consultando todo tipo de información. Todas esas operaciones quedan expuestas en esas redes WiFi públicas, ya que son vulnerables a diferentes tipos de ataques y a riesgos de seguridad que no solemos tener en cuenta.

Por una parte, el atacante puede lograr colarse entre las comunicaciones de tu dispositivo y el otro extremo de esas transferencias de datos. Esto básicamente hará que pueda "leer" todo los datos transmitidos entre ambos extremos porque no están tan protegidos como la WiFi de tu casa.

Esto es así porque, aunque en algunos casos pueden estar bien protegidas, en otros casos puede que las redes públicas no tengan la transferencia de datos cifrada entre sus puntos, y todos los mensajes van al descubierto. Además, las redes públicas también permiten que ciberatacantes que se infiltren en ellas puedan utilizarlas como medio para contagiar nuestros dispositivos con todo tipo de malware.

Los atacantes también pueden utilizar técnicas de snooping y sniffers para infiltrarse en las transcripciones de datos, y así obtener cosas como tus contraseñas y claves para redes sociales o aplicaciones bancarias. Y además, claro, se puede crear una red WiFi falsa que confundas con la WiFi del hotel, y te conectes directamente a una red creada por el atacante para infiltrarse en tus dispositivos.

En cualquier caso, recuerda que estas redes siempre son menos seguras que las domésticas, y por eso no deberías utilizarlas nada más que para operaciones básicas. Y en el caso de que quieras pasar un rato de ocio con redes sociales, cuidado con entrar en enlaces o escribir cualquier tipo de contraseña. Hazlo todo pensando que estás en un entorno muy inseguro.