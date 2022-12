Resumen anual de Steam: cómo acceder y qué datos puedes ver en el Steam Replay de 2022

Vamos a explicarte cómo es el resumen anual de Steam de 2022, de forma que puedas acceder a tus datos y consultarlos. Se trata de un resumen en el que vas a poder ver estadísticas personalizadas sobre la manera en la que has estado jugando e nesta plataforma durante el año.

Vamos a explicarte primero cómo puedes acceder al artículo, y luego iremos diciéndote cuáles son las estadísticas que se te van a mostrar una vez hayas accedido a tu resumen. Verás que son unas estadísticas muy completas.

Cómo ver el resumen anual de Steam

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la página web de Steam Replay, cuya dirección URL es store.steampowered.com/replay. Si no la tienes iniciada, tendrás que iniciar sesión con la cuenta de usuario de la que quieras obtener las estadísticas.

Cuando inicies sesión y entres en la página de Replay de Steam, accederás a tu resumen del 2022 en Steam, una página especial y personalizada para ti con el resumen con todos los datos sobre la manera en la que juegas en Steam. También tendrás la opción de compartir tus estadísticas para que otros usuarios puedan verlas.

Este resumen está compuesto por diferentes tarjetas y tablas con información. Para empezar, tienes 6 cuadros con logros destacados, donde ves los juegos a los que más has jugado, la cantidad de títulos a ls que jugaste, los logros obtenidos en tus partidas o la mayor racha de días seguidos jugando.

Luego, tienes un gráfico en el que se compara tus estadísticas de juego con la media de Steam, centrándose en datos como los logros desbloqueados, la cantidad de juegos a los que has jugado o los días seguidos durante los que has estado usando Steam para jugar.

A continuación, vas a tener algunas estadísticas relacionadas con el porcentaje de juegos nuevos a los que has jugado, los favoritos recientes o los juegos de más de 8 años a los que has jugado. Son estadísticas mostradas de una manera muy visual.

En el siguiente cuadro verás un gráfico de araña en el que se muestra los tipos de juego a los que más tiempo le has dedicado durante este último año. También te mostrará algunas cifras destacadas sobre tus interacciones sociales.

Ahora, vas a tener varios cuadros de detalles detallados sobre tus principales juegos. En ellos, vas a poder ver el porcentaje de tiempo que has empleado a ellos, las sesiones de juegos, los días seguidos jugados, o incluso qué meses has jugado más a ellos y qué logros has conseguido.

En la siguiente tabla vas a poder ver estadísticas sobre tu tiempo de juego. Por ejemplo, podrás ver en qué meses has jugado durante más tiempo, y justo debajo también vas a poder ver en qué sistemas operativos o plataformas has jugado a más juegos.

Por último, en el caso de que hayas comprado una Steam Deck, Steam también te mostrará sus estadísticas específicas, diciéndote el porcentaje de tiempo que has empleado jugando en ella, los juegos a los que más has jugado o las sesiones de juego hechas en ella.