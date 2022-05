Por qué te llega tanto spam al correo electrónico y algunas alternativas para evitarlo

Vamos a explicarte las principales razones por las que te llega tanto spam a tu correo electrónico, algo que incluso si creas una nueva cuenta puede acabar pasando de forma creciente, hasta que se convierte en una auténtica molestia. Esta publicidad, sobre todo cuando no la has solicitado, no solo es molesta, sino que puede acabar haciendo que te pierdas correos importantes por tener que navegar entre tanto anuncio.

Además de esto, luego te vamos a dar algunos consejos para evitar parte de este spam, y que así puedas tomar un poco las riendas de tu bandeja de entrada. Estos consejos no te van a servir con todos los correos, pero sí puede que con la mayoría de ellos.

Razones por las que recibes spam

Hay varias razones por las que puedes acabar recibiendo correos electrónicos de publicidad de spam, y a veces, puede que incluso los solicites sin darte cuenta. Y es que una de las razones es que al registrarte en algunos sitios puedes acabar marcando la casilla de recibir correos de publicidad. A veces, porque esta casilla está marcada por defecto, y otras, porque la web está diseñada para que parezca que es obligatorio marcarla para registrarte.

También, es posible que acabes recibiendo spam simplemente porque te registras en páginas inseguras o que venden tus datos. Incluso si no aceptas que te manden correos, pueden que acaben vendiendo tu información directamente u obteniéndola a través de las cookies, y se la envíen a otras empresas junto a datos como la temática de la página, para que te lleguen correos basura relacionados.

Otro error importante puede ser hacer pública tu dirección de correo electrónico. Si publicas tu correo a la vista de todos en algún foro, alguna publicación en redes sociales o en cualquier foro o sitio de libre acceso, no solo cualquier persona lo podrá ver, sino también los bots y automatismos que rastrean la red en busca de correos.

Pero hay veces que ni siquiera es un error. Porque siempre puede darse la situación de que un gran servicio totalmente fiable al que estés registrado sufra un hackeo, y que tu correo acabe en una filtración masiva de datos. En estos casos, que se filtre tu correo es el menor de tus problemas, porque también se puede haber filtrado tu contraseña. Sin embargo, esto puede provocar un crecimiento repentino del flujo de spam que recibes.

También debes tener cuidado con cualquier promoción de Internet, porque en muchas ocasiones te van a solicitar registrarte para optar a ella, o incluso descargar algo. En estos casos, ten en cuenta que las direcciones de correo electrónico que añadas en cualquier promoción o anuncio de Internet acabarán casi seguro recibiendo mucha publicidad de esta y otras campañas.

Por último, puede que el problema simplemente sea no tener buenas protecciones en tu cliente de correo electrónico, porque tenga un filtro anti spam que no sea efectivo. También puede ser que tu PC no esté bien protegido, y que algún malware extraiga información como tu correo electrónico.

Como evitar recibir este spam

Vamos a ir dándote consejos para evitar el spam en el mismo orden en el que hemos dicho los problemas. Por eso, lo primero que debes hacer es prestar atención en los formularios de registro, y fijarte que no marques las casillas de recibir correos publicitarios. Estas nunca son obligatorias a la hora de registrarte, pero están ahí, para que piques y las marques además de el aceptar los términos de una página web.

En cuanto a los registros en otras webs del que hemos mencionado al principio, aquí el consejo que yo te daría es que te crees un segundo correo electrónico para registrarte en páginas que no conoces, o que solo vas a necesitar de forma puntual. Posiblemente esto no evite que acabes utilizando a diario alguna que sí trafique con tus datos, pero sí que puedes evitar que todas que lo hagan inunden tu correo personal.

También es importante que intentes no publicar nunca en un foro o en una red social tu dirección de correo electrónico. Si tienes que darle el correo a alguien, que sea a través del sistema de mensajes privados o personales de la plataforma, pero intenta no hacerlo nunca abiertamente y a la vista de todos.

También es recomendable revisar si tus datos se han filtrado por Internet, porque además de contraseñas en estas grandes filtraciones se difunden también correos, lo que puede llegar a que se recopilen por empresas publicitarias. Por lo tanto, cuídate mucho de estas filtraciones para entender los picos de correo. Y tampoco descargues usar algún antivirus para protegerte de aplicaciones dañinas que, entre otras cosas, puedan extraer tu correo.

En cuanto a las promociones de Internet, es evidente que a todos nos gusta probar suerte alguna vez con una campaña, descuento o un sorteo. Aquí, el consejo sería el mismo que te di un par de párrafos antes, intentar usar siempre una dirección de correo electrónico secundaria para registrarte en páginas sospechosas o desconocidas, y que así te llegue la publicidad a esta dirección y no la principal.

Otra cosa que es casi imperativo es que te tomes tu tiempo para configurar los filtros de spam de tu correo electrónico. Los mensajes que sean de spam no los borres simplemente, sino que debes marcarlos como spam para que el correo los filtre mejor. Además, muchos clientes como Gmail tienen una opción de desuscribirte, algo que puede servir para cuando se ha registrado tu correo en alguna lista de difusión que te envía spam sin parar.