Cómo impedir que agreguen eventos y citas con spam en Google Calendar

Vamos a explicarte como impedir que añadan spam en tu Google Calendar agregando eventos y citas sin que tú las hayas aprobado. Se trata de una práctica que lleva más de una década utilizándose para agregar citas y eventos en los que aparecen anuncios que pueden ser fraudulentos, de forma que se muestren tanto en Google Calendar como en las notificaciones que genera.

Es un tipo de ataque de spam que dejó de utilizarse durante un tiempo, pero que en los últimos días ha empezado a ir a más de forma preocupante. Por eso, vamos a empezar explicándote cómo funciona realmente este tipo de spam, y luego te diremos los sencillos pasos que puedes dar para evitarlo.

Cómo te envían Spam por Google Calendar

Aunque los resultados de este tipo de práctica para insertar spam los ves en tu calendario de Google, la manera de proceder es el clásico spam por correo electrónico. El problema está en cómo Google Calendar está configurado para insertar automáticamente los eventos que recibes por correo aunque no hayas interactuado con ellos.

Por lo tanto, la manera de proceder es la siguiente. Por una parte recibes un correo enviado por un spammer en el que se añade la invitación a un evento. Aunque este correo acabe en las carpetas de spam de tu Gmail, el calendario de Google los analiza en busca de estas invitaciones y añade la cita en tu calendario personal.

El hecho de que otros puedan añadir citas a tu calendario ya es de por si molesto, pero es que en muchos casos estos eventos incluyen enlaces de spam. Es un spam que puede ser utilizado para engañarte con phishing y enlaces fraudulentos,

La idea detrás de esta práctica es que muchos usuarios ya son conscientes de los engaños que pueden llegarles al correo electrónico. Pero otra cosa es si te llega directamente al calendario, como es algo que no suele hacerse con normalidad llama bastante más la atención, y al no haber filtros de spam se visualiza mejor y es más fácil picar.

La buena noticia es que evitar que te llegue este spam es relativamente fácil. El problema está en un ajuste de Calendar que está preconfigurado para aceptar todas las citas y eventos que te llegan, tanto al calendario como a Gmail, por lo que lo único que tienes que hacer es buscarlo y cambiarlo para que no se añada lo que tú no quieras.

Cómo configurar Calendar para evitar el spam

Para cambiar este ajuste, tienes que entrar en Google Calendar. Una vez dentro, pulsa sobre el botón de ajustes (1) que verás en la parte superior derecha de la pantalla. Lo reconocerás porque tiene el icono de una rueda dentada. Cuando pulses se abrirá un pequeño menú, donde tienes que pulsar en la opción Configuración (1) que te aparecerá en primer lugar.

Una vez entres en la configuración, en la columna que tienes a la izquierda debes pulsar sobre la sección de Configuración de los eventos (1). Esto hará que en la derecha te aparezcan opciones específicas para controlar los eventos. En ella, pulsa sobre la opción Añadir invitaciones de forma automática (2).

Verás que por defecto la opción de Añadir invitaciones de forma automática está puesta como Sí, y por eso se añaden los eventos de spam en tu calendario de forma automática. Lo único que tienes que hacer es seleccionar la opción No, mostrar únicamente las invitaciones a las que he respondido en el menú desplegable.

Una vez lo hayas hecho, vuelve a la columna de la izquierda. Allí, ahora pulsa en la sección Eventos de Gmail (1). Al hacerlo, en la parte de la derecha irás a esa sección concreta. En ella, desactiva la opción de Añadir automáticamente los eventos de Gmail a mi calendario (2) que verás que aparece activada por defecto.

Te aparecerá una ventana en la que se te pregunta si de verdad quieres no añadir eventos de Gmail automáticamente. En ella, pulsa en el botón Aceptar para proceder. A partir de ahora los eventos ya no se añadirán automáticamente desde los correos electrónicos a no ser que tú interactúes con ellos.