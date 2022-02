Qobuz: 24 funciones y trucos para exprimir al máximo el servicio de streaming musical

Te traemos una recopilación con 24 funciones y trucos para exprimir al máximo Qobuz, el servicio de streaming musical especializado en ofrecer música con la mejor calidad posible. De entre todos los servicios de streaming, Qobuz viene a ser algo así como la alternativa a Spotify para los audiófilos, aunque sus características y enfoque son totalmente opuestos.

Así como Spotify lo apuesta todo por sus interacciones sociales y por sus listas generadas por inteligencia artificial a partir de tus datos de escucha, Qobuz no tiene nada de eso. Tiene algunas listas hechas a mano por sus editores, pero por lo demás es una experiencia más parecida a entrar en una tienda de discos: tú eres quien tienes que explorar y encontrar la música. Si es algo que te atrae, en estas líneas verás todo lo que tiene que ofrecerte.

Y como siempre decimos con este tipo de artículos en Xataka Basics, quiero que te sientas libre de colaborar. Por eso, si eres usuario de Qobuzy crees que nos hemos saltado algún truco o función importantes, te invito a que lo compartas con todos en la sección de comentarios para que el resto de usuarios pueda beneficiarse de los conocimientos de nuestra comunidad de xatakeros.

Descarga la app de PC desde su web

Qobuz tiene aplicaciones para móviles y para ordenador, y si eres usuario de Windows, descargártela es tan fácil como abrir la Microsoft Store y descargar la aplicación allí. Sin embargo, la versión de la aplicación en la tienda de Windows es mucho peor que la versión que te descargas directamente desde la web de Qobuz, por lo que es recomendable bajar la de la página.

La cuestión es que, por alguna razón, la aplicación de Qobuz que te descargas desde la Microsoft Store está llena de errores y tiene muy mal rendimiento, funcionando más lenta y teniendo más bloqueos de lo normal. Por eso, la manera sencilla de evitarlo es entrando a la página de descargas de Qobuz y bajándote la versión de Windows. La de 64 bits es para casi todos los ordenadores, aunque hay una de 32 bits para esos PCs que tengan ya más de una década a sus espaldas.

Activa el modo oscuro

Como cada aplicación moderna de hoy en día, en Qobuz vas a poder elegir entre un modo claro y oscuro, de forma que si no quieres que tenga colores tan blancos, puedes optar por una que tenga una interfaz negra.

En el móvil todo es bastante sencillo, ya que Qobuz adapta la interfaz cuando tienes activado el modo oscuro a nivel de sistema operativo. En PC, en cambio, tienes que pulsar en tu nombre arriba a la derecha. Esto desplegará un menú en el que la primera opción es para activar o desactivar el modo oscuro.

Decide qué géneros musicales quieres ver

Una de las grandes ventajas de Qobuz con respecto a otras alternativas es que no trata de imponerte música. De hecho, incluso vas a poder elegir qué géneros quieres que te aparezcan en tu pantalla principal, pulsando donde pone Todos los géneros para elegir solo esos de los que quieras que aparezcan álbumes. Los que aparecen no son recomendados, sino novedades elegidas a mano por Qobuz.

Por defecto, cada vez que inicies Qobuz se te reiniciará la elección de géneros a ver en la pantalla principal. Sin embargo, puedes hacer que estos se guarden. Para ello, entra en la configuración y ve a la pestaña de Interfaz. En ella, activa la opción de Memorizar los géneros seleccionados para la página de inicio que aparece en el apartado de Memorización.

Tu música sin conexión

Tanto los discos como las canciones individuales en Qobuz tienen un botón de Importar, que aparece con el icono de una flecha hacia abajo. Esta opción sirve para descargar el álbum o la canción en tu dispositivo, y está disponible tanto en la aplicación para teléfonos móviles como en la de ordenador.

Qobuz tiene una gran calidad de sonido en sus canciones, pero esto también se traduce en que suelen requerir mucho ancho de banda. Además, puede haber veces como cuando estás viajando que no tengas siempre una conexión estable, por lo que siempre es interesante poder tener tus discos favoritos descargados para no depender de Internet a la hora de escucharlos.

Sácale partido al buscador

El buscador es siempre uno de los puntos más importantes de un servicio de streaming, y en uno sin recomendaciones personalizadas como Qobuz mucho más. Al escribir nombres en él, te mostrará resultados de canciones, álbumes y artistas, así como listas de reproducción o artículos escritos por Qobuz. Según escribas, se irán mostrando los resultados.

Además de esto, en la misma pantalla de resultados de búsqueda también vas a poder activar algunos filtros, para que puedas buscar resultados en artistas principales, compositores, intérpretes, nombres de publicación y sellos. También hay etiquetas para buscar canciones en HiFi, resultados que sean novedades, o resultados concretos para lo que has escrito.

Puede haber álbumes fantasma

A veces puede pasar que entres en el perfil de un artista y no veas todos los álbumes que ha lanzado. Sin embargo, esto no quiere decir que el álbum no esté en Qobuz, solo que el servicio todavía está trabajando en mejorar y cohesionar todo su catálogo. Hay álbumes que están en el catálogo, pero no han sido indexado en el perfil del artista.

Esto no pasa mucho, pero pasa. Por eso, si hay algún álbum que eches en falta en algún artista que tampoco sea demasiado desconocido, prueba a buscarlo en el buscador, porque a veces puede aparecer aquí.

Mira el catálogo de las discografías

Por lo general, cuando estás mirando listas o fichas de artistas en un servicio de streaming, sueles poder hacer clic en el nombre de la canción, del artista o del álbum para ver más contenido relacionado. Sin embargo, en Qobuz también podrás hacer clic en el sello discográfico para ver el resto de álbumes que hay de él en el servicio.

Evidentemente, esto no te va a servir de mucho con los grandes sellos discográficos que publican a artistas de decenas de estilos. Pero puede ser muy útil con los sellos especializados en géneros o en los pequeños sellos independientes, ya que te permitirá descubrir otros artistas que, compartiendo discográfica, pueda ser similar a los que te gustan.

Dónde encontrar las novedades

Qobuz no es una aplicación que vaya a notificarte de las novedades de tus artistas favoritos como puede pasar con Tidal o con Spotify. De hecho, no envía notificaciones de ningún tipo. Sin embargo, vas a poder encontrar los últimos lanzamientos fácilmente, aunque no van a ser de tus artistas favoritos.

En la pantalla principal, siempre vas a tener un apartado de Novedades, por lo que dependiendo de los géneros que tengas configurados verás las novedades que pertenezcan a ellos. Como te hemos dicho un poco más arriba, también puedes realizar búsquedas y filtrar los resultados para que solo aparezcan las novedades.

Atento a las descripciones de los álbumes

Una de las características más importantes de Qobuz es lo mucho que cuida a la música, y lo mucho que les gusta escribir artículos sobre ellas. En algunos álbumes vas a encontrarte con reseñas que te ayuden a saber lo que te vas a encontrar, o a informarte de la repercusión que puede haber tenido en la historia musical el disco que estás escuchando.

En la aplicación de escritorio, las reseñas aparecerán en la columna de la derecha, y en la app móvil te aparecerán encima de la lista de canciones, aunque tendrás que pulsar en Seguir leyendo para verla entera. No todos los álbumes van a tener una reseña, pero sí las principales novedades o los álbumes más importantes del panorama musical.

Hay discos con libreto digital

Otra de las sorpresas que puedes encontrarte es que algunos álbumes van a incluir un libreto digital. Esto es una rareza, son muy pocos los que lo tienen, pero cuando veas el icono de una revista junto a los botones de reproducir o añadir a tu biblioteca sabrás que has tenido suerte con este disco.

Estos son los mismos libretos que vienen en papel en el CD físico que estés escuchando, solo que ha sido digitalizado para que puedas mirarlo a través de la aplicación de Qobuz.

Aprovecha la sección de créditos

Quobuz es otro de esos servicios de streaming que tienen una completa sección de créditos para que puedas ver quién hay detrás de la música. En la mayoría de discos del catálogo vas a tener el icono de una i para mostrar sus detalles. En ellos vas a poder ver quiénes participan en el álbum y en cada tema, la discográfica, e incluso quién ha compuesto y producido cada canción.

Los viernes toca tu Qobuz semanal

Qobuz ofrece a sus usuarios una lista de reproducción personalizada que se actualiza todos los viernes. Aquí, se te ofrecen unas cuantas canciones para que descubras y explores. Sin embargo, debes tener claro que no es una lista de reproducción totalmente personalizada con los géneros musicales que más te gustan.

En mi caso personal, soy amante del rock progresiva, y en esta lista semanal casi no he encontrado canciones de este subgénero. Si, hay mucho rock y metal, pero bastante genérico y de artistas de sobra conocidos, y también te propone otros géneros relacionados con tu favorito. En mi caso, la música clásica y el jazz.

En definitiva, si buscas buena puntería con las recomendaciones de artistas de géneros que te gustan seguramente el semanal de Qobuz te decepcione. Sin embargo, si eres una persona con mente abierta a la que no le importa explorar otros géneros, quizá le puedas sacar partido y dejarte llevar. No hay algoritmos finos en las recomendaciones, pero sí buen gusto en cuanto a los temas.

Marca todo lo que te gusta

Lo que Qobuz sí permite hacer como el resto de servicios es marcar con un Me gusta a tus artistas, canciones y álbumes favoritos. Haciendo esto, vas a poder tenerlos todos cuando entres en la pestaña de Favoritos, y así podrás hacer más accesible la música que más te gusta y tus artistas favoritos.

Compra discos sin DRM

Qobuz no solo es un servicio de streaming, también es una tienda de música digital en la que vas a poder comprar discos físicos que podrás escuchar siempre, incluso si dejas de pagar tu suscripción. De hecho, la única diferencia de su suscripción más cara con la normal es que incluye descuentos para estas compras de música digital.

La música digital que compras no tiene DRM, lo que quiere decir que vas a poder descargarla en tu ordenador en el formato que quieras, y luego podrás utilizarla como te de la gana. Podrás guardarla, compartirla, y utilizarla como quieras fuera de la plataforma y sin que lo que compres esté sujeto de ninguna manera a tu cuenta de Qobuz.

Elige la calidad de sonido

Cuando estés escuchando una canción, ya sea en el ordenador o en el móvil, vas a poder alternar en tiempo real entre las diferentes calidades de sonido. Vas a poder elegir la calidad MP3 a 320 kbps que tiene Spotify, o la calidad CD de 16 bits. También tienes dos calidades Hi-Res, aunque si estás con el móvil, estas últimas pueden consumir demasiados datos por lo pesados que son los archivos.

Además, en la configuración de la app móvil y de escritorio, podrás elegir las calidades de la descarga y la reproducción en streaming de la música, pudiendo en el móvil tener diferentes calidades para escuchar con WiFi y datos. Así, en el PC podrás elegir la máxima calidad o en el móvil cuando tengas WiFi, pero a la hora de salir de casa y depender de la red móvil podrás bajar la calidad para no gastar tantos datos.

Elige dónde quieres que suene la música

Qobuz tiene también un sistema con el que vas a poder elegir dónde quieres que suene la música que estás escuchando, y puedes utilizarlo tanto en la aplicación móvil como la de escritorio. Lo distinguirás porque aparece con el icono de un altavoz.

Aquí, vas a tener tres tipos de dispositivos de salida disponibles. Pueden ser dispositivos conectados por cable, como un DAC o unos altavoces. También pueden ser dispositivos bluetooth como altavoces y auriculares, o incluso dispositivos inteligentes como los altavoces de Google. No hay compatibilidad para Alexa ni la posibilidad de enviar la reproducción al móvil, pero cubre algunos básicos.

Desactiva la escucha al terminar lo que oyes

Por defecto, cuando termine tu cola de reproducción Qobuz seguirá sonando y pondrá otras canciones. En este caso, no son canciones relacionadas como hacen otros servicios, sino que pueden ser bastante aleatorias y sin nada que ver con lo que escuchas. De ahí que sea una opción muy poco útil que quizá quieras desactivar.

Para eso, tienes que entrar en los parámetros de la aplicación, e ir a la sección de Reproducción de música. En ella, desactiva la opción Continuar la escucha de música al terminar la cola que te aparecerá en el apartado de Lectura. Además, cuando visualices la cola de reproducción también tendrás un interruptor para desactivarlo quitando la opción de Lectura automática.

Crea y busca listas de reproducción

En Qobuz puedes encontrar dos tipos de listas de reproducción, las sobresalientes listas que han sido creadas por el equipo de Qobuz y las listas públicas creadas por otras personas. Por eso, ante la falta de listas personalizadas por algoritmos de este servicio, siempre es útil que inviertas un rato en buscar de vez en cuando listas de reproducción para descubrir nueva música o ahondar en tus géneros favoritos.

Además de esto, también puedes crear tus propias listas de reproducción con las temáticas que quieras, y pueden ser públicas o privadas para que solo tú las veas. Luego, cuando hagas clic derecho en una canción, podrás elegir la opción de añadirla a una lista de reproducción.

Comparte canciones y listas de reproducción

Cuando hagas clic derecho en una canción o lista de reproducción, te aparecerá un menú emergente donde vas a tener la opción de compartir. Esto va a abrir una pantalla en la que verás opciones como la de compartir directamente en Facebook, Twitter o por correo electrónico.

Pero además de esto, también se te va a generar una dirección URL que apunta directamente a la canción o playlist. Este enlace web lo vas a compartir por el medio que quieras, como por ejemplo en mensajería privada, y la persona que lo reciba podrá acceder a lo que le estás enviando siempre y cuando tenga también una suscripción aquí.

Mira tu historial de reproducciones

Hay una función que está un poco oculta en Qobuz. Cuando pulses en el botón para ver tu cola de reproducción actual, tendrás una pestaña para acceder al historial de reproducciones. Esto te puede ayudar, por ejemplo, cuando has escuchado algo que te ha gustado pero se te ha olvidado el nombre. Mirando en el historial podrás encontrarlo de nuevo.

Revisa las sugerencias de escucha

Cuando estés en la ficha de un disco porque estás reproduciendo una de sus canciones, debajo de la lista de temas vas a tener dos filas de recomendaciones y sugerencias. En la primera de las filas, verás sugerencias del mismo artista, y debajo tendrás otra de sugerencias de otros artistas para escuchar después.

Aquí, debes recordar que el sistema de sugerencias de Qobuz es bastante inferior al de otros servicios de streaming, por lo que no siempre te van a aparecer álbumes sugeridos que sean de subgéneros similares. Si escuchas algo de rock, te aparecerán discos que pueden ir desde el rock comercial hasta el rock más duro o progresivo. No hay conexión directa, pero son géneros que no están demasiado alejados.

Usa planes Duo o de familia para ahorrar

Qobuz tiene dos precios de suscripción, la Studio Premier de 15 euros al mes que incluye toda la mejor calidad de sonido en streaming, y la Studio Sublime que por algo más te ofrece también ofertas en la compra de discos digitales. Por lo tanto, si no vas a comprar música es suficiente con la suscripción más básica, ya que en lo que al streaming se refiere son iguales.

Sin embargo, si esos 15 euros al mes te parecen caros siempre puedes intentar compartir suscrición con otras personas. La suscripción Duo cuesta 20 euros al mes, y la familiar 25. En la Duo tendrás posibilidad de tener dos cuentas en la misma suscripción, y en la familiar pueden ser 6 cuentas, por lo que compartiendo entre todos los gastos te va a salir más barato. Además, todas las suscripciones son un poco más económicas cuando pagas todo un año de golpe.

Trae tus listas de reproducción de otros servicios

Aunque no es una opción nativa, existen varios servicios especializados en permitirte traer las playlists de otros servicios a Qobuz para poder, por ejemplo, importar tus listas de reproducción de Spotify. De entre los servicios disponibles destaca sobre todo soundiiz.com, donde puedes iniciar sesión de todos tus servicios de streaming y llevar tus listas de unos a otros.

Aquí, lo bueno de Soundiiz es que te permitirá mantener listas sincronizadas, lo que quiere decir que cada cierto tiempo se irá actualizando para añadir nuevas canciones que puedas haber añadido en la lista del otro servicio. Pero vamos, que también puedes simplemente hacer una migración única.

Vincula Last.fm para tener todas tus estadísticas

Qobuz no ofrece ningún tipo de sistema de estadísticas. Sin embargo, puedes crearte el tuyo propio con Last.fm, un servicio que te permite centralizar tus estadísticas de toda la música que escuchas. En este veterano servicio, puedes crear una cuenta que podrás vincular a casi todos los servicios de streaming, así como a reproductores multimedia de tu ordenador, y registrará toda la música que escuches en todos estos servicios donde lo vincules.

Con esto, lo que vas a ganar es que cuando entres a Last.fm tengas unas estadísticas completas de tus hábitos de escucha musical, con tus grupos, canciones, discos y géneros favoritos. Además, también tendrás una serie de recomendaciones independientes de las de Qobuz, que te ayudarán también a descubrir más música que te puede gustar.