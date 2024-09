Opción de WhatsApp para bloquear mensajes de spam y estafas de desconocidos: cómo funciona, qué límites tiene y cómo activarla

Vamos a explicarte cómo bloquear mensajes de spam y estafas de desconocidos en WhatsApp usando una nueva opción que ha llegado a la aplicación. Con ella, vas a poder bloquear mensajes de cuentas desconocidas, incluyendo esas que busquen ofrecerte ofertas fraudulentas.

Sin embargo, esta opción está un poco limitada y no funcionará siempre. En un intento de protegerte sin evitar que un amigo o familiar al que le has dado tu número te pueda contactar, WhatsApp ha puesto límites a esta opción. Por eso, el artículo vamos a empezarlo explicándote su funcionamiento.

Pero antes de empezar, debes saber que esta opción todavía no ha llegado a todos los usuarios. Se trata de una versión que está en fase de pruebas, y que de momento solo ha llegado a la versión beta de la aplicación, aunque lo normal es que en las próximas semanas vaya llegando poco a poco a todos los usuarios.

Cómo funciona esta opción

La opción con la que puedes bloquear este tipo de mensajes sirve para bloquear mensajes de cuentas desconocidas. Esto quiere decir que el bloqueo va dirigido a las cuentas de WhatsApp con números que no tengas en tu agenda telefónica.

Pero WhatsApp también avisa que no va a bloquear todos los mensajes, sino sólo cuando te llegan muchos mensajes a la vez. Vamos, que si no me tienes a mi en tus contactos pero te escribo, el mensaje te llegará. Sin embargo, si te llegan varios mensajes seguidos de cuentas desconocidas sí que se aplicará el bloqueo.

Por lo tanto, no es demasiado eficaz para bloquear mensajes simples de desconocidos que te intenten estafar, ya que si es un solo mensaje individual el filtro no va a entrar en funcionamiento.

Esta protección es para ataques de mensajes que llegan en avalanchas con ofertas fraudulentas o con la intención de molestarte. Es en estos casos cuando el filtro entrará en funcionamiento para protegerte.

Por lo tanto, es una protección a medias que no sirve demasiado para protegerte de las estafas que te lleguen de cuentas desconocidas. Es verdad que es algo bastante complicado de bloquear si no quieres que otras personas normales también sean bloqueadas, pero igualmente es recomendable activarlo.

Cómo activar esta protección

Para activar esta opción, debes tener la última versión beta de WhatsApp instalada hasta que empiece a llegar a todos los usuarios. Una vez lo tengas, ve a los ajustes de WhatsApp y pulsa en la sección de Privacidad que te aparecerá dentro.

Una vez dentro de la sección de Privacidad, tienes que bajar y pulsar en el apartado Avanzada que tendrás casi abajo del todo. Se trata de un apartado donde hay opciones adicionales relacionadas con tu privacidad.

Aquí dentro, simplemente tienes que activar la opción Bloquea mensajes de cuentas desconocidas que te aparecerá en primer lugar. Si todavía no te aparece la opción, tendrás que esperar a que te llegue más adelante.

Imagen de portada | Rawpixel

