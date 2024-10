Notificaciones de iOS 18, guía para configurarlas a tu gusto, personalizarlas, silenciarlas y decidir cuales ver

Te traemos una guía con todas las opciones para personalizar las notificaciones de tu iPhone con iOS 18, y así poder adaptarlo a tus gustos y necesidades. La idea no es hablar de las novedades en notificaciones de esta versión, porque prácticamente no lo hay.

Lo que queremos es que si compras un iPhone por primera vez justo con el lanzamiento de iOS 18, puedas configurar a tu gusto las notificaciones. Por eso, vamos a explicarte cada uno de los aspectos de estas notificaciones, desde los tipos de ellas que hay hasta todos los ajustes que hoy en día permite hacer al respecto el iPhone.

Esta guía va dirigida sobre todo a personas sin conocimiento, por lo que vamos a explicarlo todo desde cero. Sin embargo, al mencionar todas las opciones estoy seguro que incluso los usuarios más experimentados pueden descubrir alguna que otra cosa.

Tipos de notificaciones en iOS

Lo primero que tienes que hacer es entender cómo funcionan las notificaciones. Son el modo con el que el móvil te avisa cuando hay novedades en alguna de las aplicaciones que tienes instaladas, de forma que no te pierdas un contenido importante en ellas.

Simplemente, cuando alguien te escriba en una app de mensajería, cuando te llegue un correo, o cuando haya algún tipo de interacción o novedad en una aplicación, iOS te avisa con una notificación. Así, no solo llamará tu atención de la app, sino que te permitirá leer el contenido de la novedad que te ha llegado.

¿Y cómo se muestran? Pues mediante mensajes emergentes que aparecen en tu móvil de distintas maneras. Estos mensajes suelen tener le icono de la app que envía la notificación, muestra un contenido y vienen acompañados de una vibración y un sonido. Con ellos, incluso si no estás mirando la pantalla del móvil podrás saber que hay alguna novedad en una de sus apps.

Todas las notificaciones se muestran igual, pero podríamos dividirlas en dos tipos. El primero son las notificaciones útiles, que te dicen qué está pasando activamente en la aplicación. Son notificaciones como esas que te dicen que te han enviado un WhatsApp, o que te han dado Me Gusta en redes sociales. También pueden ser recordatorios y avisos importantes.

Y luego están las notificaciones que causan más ruido que interés, que suelen ser mensajes poco importantes o anuncios. En muchas ocasiones, incluso son notificaciones que no tienen relación con el contenido de la aplicación, como esas que te muestran siempre ofertas y promociones.

A la hora de recibirlas, en iOS tienes tres tipos de notificaciones diferentes de notificación. Se tratan de tres tipos de notificación que te avisan de tres maneras diferentes, mostrando el contenido de la actualización en distintas zpmas de la interfaz, de manera que te asegures de que no te vas a perder este aviso. Estos son los tres tipos de notificación disponibles:

Pantalla de bloqueo : Son las notificaciones que te aparecen cuando tienes en la pantalla bloqueada. Cuando enciendas la pantalla del móvil, incluso antes de desbloquearlo para acceder a iOS podrás ver el contenido de las notificaciones en la propia pantalla de bloqueo. Vas a poder configurarlas para mostrar o no mostrar una previsualización con el contenido de la notificación.

: Son las notificaciones que te aparecen cuando tienes en la pantalla bloqueada. Cuando enciendas la pantalla del móvil, incluso antes de desbloquearlo para acceder a iOS podrás ver el contenido de las notificaciones en la propia pantalla de bloqueo. Vas a poder configurarlas para mostrar o no mostrar una previsualización con el contenido de la notificación. Centro de notificaciones : Son las notificaciones que se van a quedar en el centro de notificaciones. Lo vas a desplegar deslizando el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla, y muestra una lista con todas las notificaciones que has ido recibiendo.

: Son las notificaciones que se van a quedar en el centro de notificaciones. Lo vas a desplegar deslizando el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla, y muestra una lista con todas las notificaciones que has ido recibiendo. Tiras: Son las notificaciones más inmediatas, y que se muestran cuando estás mirando activamente la pantalla en iOS. Estas notificaciones aparecen con una pequeña tira que ocupa la parte superior de la pantalla, y si las ignoras o pasas de ellas, la notificación irá luego al centro de notificaciones si se lo tienes permitido a esta app.

Pero las notificaciones tienen un lado malo. El móvil las muestra todas por igual, tanto las que son importante como las que no lo son. Y también las muestran de todas las aplicaciones, incluso de esas que no son importantes para ti.

Eso hace que a veces tu móvil pueda parecer un árbol de navidad lleno de notificaciones, y que por ignorar las poco importantes acabes no viendo otras que sí lo son. Por eso, es importante dedicarle un tiempo a configurarlas, para decidir cómo se muestran, qué apps las muestran, y cuáles de ellas muestra cada una de las aplicaciones.

Elige cómo se muestran por defecto las notificaciones

El primer paso para tomar el control de las notificaciones es decidir cómo se muestran por defecto. Esto es una configuración con la que hacer cambios que afectan a todas las notificaciones de las apps instaladas. Para hacerlo, entra en la sección Notificaciones de los ajustes de iOS, que es donde puedes hacer todos los cambios relacionados con las notificaciones.

En la pantalla de configuración de notificaciones, primero verás la manera en la que se muestran y agrupan las notificaciones en la pantalla de bloqueo y el centro de notificaciones. Puedes elegir tres maneras diferentes de hacerlo, que son las siguientes:

Recuento : Las notificaciones no te mostrarán ningún tipo de contenido ni ocuparán sitio en la pantalla de bloqueo. Simplemente, abajo del todo en la pantalla de bloqueo aparecerá un indicador que te dice el número de notificaciones que tienes por leer, y tendrás que pulsar en él para verlas.

: Las notificaciones no te mostrarán ningún tipo de contenido ni ocuparán sitio en la pantalla de bloqueo. Simplemente, abajo del todo en la pantalla de bloqueo aparecerá un indicador que te dice el número de notificaciones que tienes por leer, y tendrás que pulsar en él para verlas. Grupo : Las notificaciones se agruparán, de manera que no se mostrará cada una de forma individual, sino que todas las de una app se agrupan juntas para tenerlas todas un poco más ordenadas.

: Las notificaciones se agruparán, de manera que no se mostrará cada una de forma individual, sino que todas las de una app se agrupan juntas para tenerlas todas un poco más ordenadas. Lista: Cada notificación se muestra de manera independiente, como ha hecho siempre iOS. Podrás ver toda la información sin agruparse, aunque también ocupará mucho más sitio.

Debajo de esta primera elección, tienes otra serie de opciones con las que puedes configurar otros aspectos por defecto de las notificaciones. Por ejemplo, puedes crear resúmenes programados a determinadas horas para que las apps incluidas solo muestren las notificaciones a determinada hora.

También puedes elegir si quieres que las notificaciones muestren el contenido con la pantalla bloqueada, ya que quizá si tienes el móvil encima de la mesa no quieras que otros puedan ver lo que dice la notificación. Y en tercer lugar, también puedes elegir si quieres que cuando estés compartiendo pantalla de tu móvil en otro dispositivo quieres que se muestren las notificaciones.

Aquí, si quieres cuidar de tu privacidad lo mejor es que la previsualización sea solo cuando la pantalla esté desbloqueada, y que evites que se muestren cuando compartas pantalla desactivando esta opción. Los resúmenes dependen de si los encuentras útiles o no.

Y por último, también puedes elegir si quieres que Siri te anuncie las notificaciones. Esto puede ser, por ejemplo, si quieres que te las diga con voz cuando estés usando auriculares para no tener que mirar al móvil.

Resumen programado de notificaciones

En iOS puedes programar un resumen de algunas notificaciones. Esto es algo pensado para las notificaciones de esas aplicaciones menos importantes a las que no puedes prestarle atención hasta determinadas horas. Con él, puedes programar una hora determinada en la que se te envíe un resumen con las notificaciones que te hayas perdido de las aplicaciones elegidas.

Para activarlo, en la sección de Notificaciones de los ajustes de tu iPhone pulsa en Resumen programado. Irás a una pantalla donde solo tendrás que añadir las notificaciones que quieras incluir en el resumen, y elegir las horas del día a las que quieras recibir estos resúmenes.

Es importante que sepas que las apps incluidas en el resumen no mostrarán notificaciones, ya que estarán silenciadas. Esto quiere decir que a lo largo del día no vas a recibir notificaciones de estas apps, solo las tendrás en el resumen que hayas programado.

Hay algunas excepciones como las llamadas y los mensajes directos, que siempre se notificarán de forma inmediata. Vamos, que si metes Instagram en el resumen, las notificaciones de los likes o comentarios se incluirán en ellos, mientras que cuando alguien te escriba en mensajes directos sí se te notificará al momento.

Cuando llegue Apple Intelligence...

La gran novedad en cuanto a las notificaciones que va a tener iOS 18 todavía no está disponible en España, ni se sabe cuándo llegará a Europa. Y es que Apple Intelligence incluye opciones con las que podrás gestionar notificaciones.

Por ejemplo, la IA de Apple podrá resumirte el contenido de las notificaciones. Pero además, si te llega un mensaje en cuyo contenido haya palabras que hacen que se deduzca que es importante o urgente, la IA hará que aparezca primero en las notificaciones.

Siri puede anunciarlas notificaciones

Como te hemos dicho antes, puedes configurar que Siri te anuncie con su voz las notificaciones y el contenido de estas. Es recomendable activarlo sobre todo al tener conectados unos auriculares, y así harás que no necesites mirar el móvil para ver la notificación. Siri te dirá de qué app es la notificación y el contenido, como por ejemplo lo que te ha escrito alguien por WhatsApp.

Para configurar esto, ve a la sección Notificaciones de los ajustes y pulsa en Anunciar notificaciones. Al activar o desactivar la opción puedes elegir si quieres que lo haga al llevar auriculares, y si quieres que te pregunte o no si quieres responder. Si eliges poder responder, podrás dictarle a Siri la respuesta a los mensajes de las notificaciones. Por defecto, al final de la notificación te dirá si quieres responder, pero puedes hacer para que esto sea automático.

Y más abajo, tendrás una lista de apps donde puedes elegir las notificaciones de qué app quieres que sean anunciadas. De esta manera, podrás hacer que no sean todas, sino las de esas aplicaciones que consideres más importantes. Esto evitará que la función se convierta en una molestia con ruido innecesario.





Usa las sugerencias de Siri

En los ajustes de las notificaciones también puedes configurar las sugerencias de Siri. Se trata de un tipo de notificaciones con sugerencias relacionadas a lo que hagas en una app, como páginas antes visitadas cuando busques algo en Safari, números de teléfono al añadir un nuevo contacto, o que veas determinadas fotos de tu biblioteca.

Esto puede ser útil para darle más riqueza a tus interacciones con una aplicación. Pero como pasa siempre, si lo activas para todas puede ser molesto, por lo que puedes elegir qué apps se incluyen en las sugerencias, pudiendo desactivar las que no quieras que aparezcan.

Para configurar esta opción, entra a los ajustes y ve a la sección Notificaciones. Aquí, pulsa en la opción de Sugerencias de Siri, donde tendrás la lista de tus aplicaciones instaladas. En ella, simplemente puedes desactivar sobre las que no quieres que te haga sugerencias.

Elige qué tipo de notificación muestra cada app

Esta es la parte más importante de esta guía, y también la que más tiempo requiere. En iOS, vas a poder configurar las notificaciones de cada app que tengas instalada, para que se comporten de una manera diferente a la configuración por defecto. Así, podrás hacer que las notificaciones de una app destaquen más o menos que las del resto.

Para hacer esto, tienes que ir a la sección Notificaciones de los ajustes, y luego pulsar en el apartado Estilo de notificaciones, donde tienes una lista con todas las apps instaladas. Aquí, tienes que pulsar sobre las apps cuyas notificaciones quieras cambiar para ir a su pantalla de configuración.

En esta pantalla, la primera opción es Permitir notificaciones, que te permite desactivar TODAS las notificaciones de esta app para que queden silenciadas. Esto hará que una aplicación que consideres menos importante no te moleste ni genere ruido.

Debajo tienes el apartado Avisos, donde puedes desactivar o activar cada tipo de notificación que te puede mostrar cada app. Estos son los tres tipos de notificación que puedes desactivar individualmente en cada app:

Pantalla bloqueada : Una notificación que aparece en la pantalla de bloqueo cuando el móvil esté bloqueado. Cualquiera que mire podrá leerña.

: Una notificación que aparece en la pantalla de bloqueo cuando el móvil esté bloqueado. Cualquiera que mire podrá leerña. Centro de notificaciones : Se quedará una notificación permanente en el centro de notificaciones, junto a todas las de las demás aplicaciones.

: Se quedará una notificación permanente en el centro de notificaciones, junto a todas las de las demás aplicaciones. Tiras: Una pequeña tira de información que aparecerá en la parte superior de la pantalla y la verás cuando estés utilizando cualquier aplicación. Siempre se superpondrá a lo que estés haciendo.

Vas a poder desactivar los tipos de notificación que quieras de cada app individual. Así, por ejemplo, puedes hacer que una app no muestre notificaciones en tiras o en la pantalla de bloqueo, pero sí en el centro de notificaciones. Esto te va a dar mucha flexibilidad para adaptar las notificaciones a tu gusto.

Más opciones en las notificaciones de una app

Cuando configures las notificaciones de una aplicación, también hay otros ajustes que puedes cambiar. Algunos de ellos son similares a otras configuraciones generales de las que te hemos hablado antes, pero también hay otros cambios específicos para cada una de las aplicaciones. Estas son las demás opciones disponibles:

Notificaciones importantes : Esta opción solo sale en algunas apps, y puedes marcar sus notificaciones como importantes. De esta manera, incluso si tienes activados los resúmenes de notificaciones con esta app dentro para que solo te lleguen notificaciones a determinadas horas, cuando conviertas la app en importante sus notificaciones siempre te llegarán en el momento.

: Esta opción solo sale en algunas apps, y puedes marcar sus notificaciones como importantes. De esta manera, incluso si tienes activados los resúmenes de notificaciones con esta app dentro para que solo te lleguen notificaciones a determinadas horas, cuando conviertas la app en importante sus notificaciones siempre te llegarán en el momento. Estilo de tira : Si tienes activadas las notificaciones de tipo Tira, podrás decidir si es una tira temporal que desaparece pasados unos segundos o permanente que no desaparece hasta que no pulses sobre ella para ver el contenido.

: Si tienes activadas las notificaciones de tipo Tira, podrás decidir si es una tira temporal que desaparece pasados unos segundos o permanente que no desaparece hasta que no pulses sobre ella para ver el contenido. Sonidos : Son los sonidos de notificación que emiten las de esta app. Desactivando la opción, harás que las notificaciones de esta app sean silenciosas y nunca emitan ningún sonido.

: Son los sonidos de notificación que emiten las de esta app. Desactivando la opción, harás que las notificaciones de esta app sean silenciosas y nunca emitan ningún sonido. Globos : Los globos de notificaciones son esos pequeños círculos que aparecen en el icono de una app indicándote que tienes notificaciones pendientes en ella. Estos círculos indicativos los puedes desactivar aquí.

: Los globos de notificaciones son esos pequeños círculos que aparecen en el icono de una app indicándote que tienes notificaciones pendientes en ella. Estos círculos indicativos los puedes desactivar aquí. Mostrar en el Mac : Cuando tienes un Mac vinculado a tu cuenta de Apple, puedes configurar si quieres que su centro de notificaciones muestre o no muestre las notificaciones de esta app.

: Cuando tienes un Mac vinculado a tu cuenta de Apple, puedes configurar si quieres que su centro de notificaciones muestre o no muestre las notificaciones de esta app. Anunciar notificaciones : Si activas esta opción, Siri leerá en voz alto las notificaciones de esta aplicación cuando lleves auriculares, así como su contenido.

: Si activas esta opción, Siri leerá en voz alto las notificaciones de esta aplicación cuando lleves auriculares, así como su contenido. Previsualización : Una opción para las notificaciones de pantalla bloqueada. Podrás decidir si muestran una pequeña previsualización del contenido de la notificación. Puedes hacer que siempre lo haga, nunca, o solo si la pantalla está desbloqueada.

: Una opción para las notificaciones de pantalla bloqueada. Podrás decidir si muestran una pequeña previsualización del contenido de la notificación. Puedes hacer que siempre lo haga, nunca, o solo si la pantalla está desbloqueada. Agrupar notificaciones: Puedes decidir si quieres que iOS agrupe las notificaciones de esta app para que aparezcan en una notificación desplegable cuando hay varias, y que así no ocupen todo el centro de notificaciones las pertenecientes a una única app.

Acciones rápidas en el centro de notificaciones

Cuando se te muestre una notificación en el centro de notificaciones o pantalla de bloqueo, vas a poder interactuar con ella mediante gestos. Hay algunos gestos sencillos como pulsar sobre una de ellas para abrir la app y ver el contenido. Pero también hay otras opciones que aparecen al deslizar la notificación ligeramente hacia la izquierda.

Cuando deslices la notificación, verás que hay una opción para borrarla y otro botón en el que pone Opciones. Al pulsar en este botón, podrás silenciar las notificaciones de esta app durante una hora o el resto del día, desactivarlas, o entrar en los ajustes que te hemos dicho antes para configurarlas.

Si mantienes el dedo pulsado sobre la notificación, también pueden mostrarse otras opciones que dependen de cada app y su contexto. Estas acciones rápidas dependen de cada aplicación, ya que cada app te va a permitir realizar distintos tipos de interacciones. Todo dependerá del contexto de cada notificación y su app, así como de las opciones que los desarrolladores hayan querido incluir en este menú.

Si la notificación es un mensaje de un chat, pulsar en ella podrás leer todo el contenido, y con sus acciones rápidas podrás incluso responder. Si te lleva a un esquema o a unas estadísticas, estas se mostrarán en una imagen emergente. Y en otras notificaciones, verás accesos directos a configurar las de esa app.

Cambia el sonido de las notificaciones

También puedes cambiar el sonido de tus notificaciones, haciendo que suenen de forma distinta y así poder diferenciar las de tu móvil de las de otros iPhone. Para hacerlo, ve a la sección de Sonidos y vibraciones dentro de los ajustes de iOS.

Aquí, tendrás una lista de los tipos de notificación, y cuando pulses en uno irás a una pantalla donde podrás elegir el tono de notificación que quieras usar. También hay una tienda para comprar tonos y descargar los que tengas comprados. Y por si fuera poco, también puedes personalizar las vibraciones de las notificaciones, pudiendo incluso componer una a tu gusto.

Notificaciones del modo En reposo

En iOS tienes un modo En reposo que se activa cuando pones a cargar el móvil con la pantalla en horizontal. Al hacerlo se muestra un reloj y también se muestran las notificaciones, aunque si prefieres que no lo hagan puedes cambiarlo mantualmente. Para eso, entra en los ajustes y ve a la sección En Reposo.

Aquí dentro, solo tienes que desactivar la opción de Mostrar notificaciones para que no aparezcan las notificaciones. También puedes activar la opción Mostrar previsualización solo al tocar para que las notificaciones lleguen pero no las veas en la pantalla a no ser que pulses sobre ella.

Notificaciones en los modos de concentración

Y vamos a terminar hablándote de los modos de concentración, que sirven para configurar distintos contextos con comportamientos diferentes por parte de tu móvil. Por ejemplo, puedes hacer que a partir de determinada hora estés descansando y ya no te suenen notificaciones, o que a las horas de dormir no te lleguen llamadas.

En cada modo de concentración puedes configurar aspectos como los avisos y notificaciones de tu móvil. Además, puedes vincularlos a determinadas ubicaciones, para que por ejemplo cuando llegues al trabajo no te lleguen notificaciones para no despistarte. En sus configuraciones también podrás establecer excepciones de aplicaciones o contactos.

Estos modos de concentración son totalmente personalizables, y aunque haya algunos de ejemplos configurados por iOS, vas a poder cambiarlos a tu gusto o incluso crear otros desde cero. Para llegar a la opción, ve al apartado Modos de concentración de los ajustes de tu iPhone.

Aquí dentro verás los modos sugeridos por iOS, y también tendrás un botón + para crear un nuevo modo de concentración. Si eliges crear uno nuevo, irás a una pantalla donde puedes elegir algunas plantillas de modos preestablecidos o seleccionar la opción Personalizado para crear uno desde cero.

Independientemente de si eliges un modo preconfigurado o eliges configurarlo desde cero, irás a una pantalla donde puedes cambiarlo todo sobre este nuevo modo. En esta pantalla será donde puedas configurar todos los aspectos que definan el modo de concentración.

Puedes empezar eligiendo qué contactos o apps pueden enviarte notificaciones cuando el modo de concentración esté activado. Las demás aplicaciones quedarán silenciadas por defecto. Pulsando en Opciones debajo de este primer cuadro de configuración podrás configurar otros aspectos como si las notificaciones silenciadas aparecen en la pantalla de bloqueo, o si los iconos de las apps tienen globos de notificación.

También vas a poder personalizar los fondos de pantalla para este modo de concentración concreto, y así poder reconocer cuándo está activo. Los fondos pueden ser tanto para la pantalla de bloqueo y escritorio de tu móvil, como también para el Apple Watch.

Más abajo en la pantalla, podrás configurar otras cosas como el horario del modo de concentración, eligiendo una hora para activarse y desactivarse. También puedes elegir una ubicación o una app si quieres que se active al usar una concreta o al llegar a un sitio determinado. También hay una activación inteligente para que el iPhone active solo el modo usando algunos parámetros como la ubicación o el horario, pero no ciñéndose a ellos.

Y por último, puedes añadir filtros para personalizar cómo funciona tu móvil y algunas apps al activar el modo de concentración. Por ejemplo, puedes filtrar conversaciones, calendarios y buzones de entrada del correo electrónico concretos para que no suenen, o definir grupos de pestaña en Safari. También puedes hacer que el modo ponga o quite el modo oscuro o el de bajo consumo.

