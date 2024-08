Multas por usar el móvil en la bici: cuándo pueden multarte y de cuánto dinero pueden ser

Vamos a explicarte cuándo te pueden multar por usar el móvil en la bicicleta, porque aunque manipular el dispositivo mientras usas la bici está prohibido, hay cosas que sí puedes hacer. Por eso, vamos a hablarte de lo que se puede y no se puede hacer, para que lo tengas en cuenta cuando vayas en la bici.

Después, también vamos a decirte a cuánto pueden ascender las sanciones en el caso de que te multen por un uso indebido del móvil en la bici. Hay tres tipos de sanción, cada una de ellas con una cuantía determinada.

Qué hacer y no hacer con el móvil en la bici

Según la DGT, de acuerdo con la Ley de Tráfico, no puedes manipular el móvil con la bicicleta en movimiento. Esto quiere decir que cuando estés circulando con la bici, no vas a poder estar tocando la pantalla del móvil, ni siquiera si el dispositivo está fijo en el manillar.

Esto es así porque desviar la mirada hacia el móvil te hace dejar de prestar atención al camino. Entonces, y aunque sol sea un segundo, si un coche delante se para o un peatón cruza delante tuyo, puedes causar un accidente.

Sí puedes tener el móvil con el GPS activado mientras vas en bicicleta. Pero el móvil no podrá estar en tu mano, sino en el manillar, y no podrás tocar la pantalla. Si quieres configurar una ruta o hacer alguna consulta, tendrás que parar la bici para hacerlo.

Tampoco puedes simplemente llevar el móvil en la mano, esto también es una infracción grave como si lo estás manipulando, incluso si no lo estuvieras utilizando. Por lo tanto, si vas en bici y tienes el móvil sujeto en la mano, te pueden parar y multar.

Y aunque debes detener la bici para hacer un uso del móvil, no puedes detenerte en mitad de la vía o en la acera. De hacer esto, tendrás una sanción por entorpecer la circulación, no por usar el móvil, ya que estarás poniendo en peligro a otros vehículos en el caso de que estés en mitad de la calzada o a los peatones si estás en la acera.

Por último, debes saber que aunque no se prohíbe el uso de soportes para llevar el móvil en el manillar, puede haber problemas con la colocación, ya que no hay actualmente soportes homologados. Esto ya dependerá de la interpretación del agente, simplemente debería ser suficiente con no impedir la visibilidad o movilidad de la bicicleta. De lo contrario, también tendrás una sanción grave.

A cuánto ascienden las sanciones

En el caso de estar manipulando el móvil mientras vas con la bicicleta en marcha, es una sanción grave que puede llegar hasta los 200 euros. Esta es la misma sanción grave que tendrás en el caso de llevar el móvil en la mano, incluso si no lo estás manipulando.

En el caso de no estar usando un soporte adecuado y que este entorpezca tu vista de la carretera o el funcionamiento de la bici, la sanción también va a ser grave y de 200 euros.

Aunque esto no tiene que ver con el móvil, no está permitido usar auriculares mientras estás conduciendo una bici, y tampoco si conduces un coche. No importa si son inalámbricos o con cables, ni si estás escuchando música o el GPS. Solo por llevarlos te pueden multar con una infracción grave de 200 euros.

En Xataka Basics | Cómo ver en Google Maps cuántas bicis de alquiler hay libres en tu ciudad