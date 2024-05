Mirilla digital en la puerta de casa: por qué te pueden denunciar y qué tener en cuenta para no infringir la ley

Vamos a explicarte qué debes tener en cuenta para instalar una mirilla digital en tu casa, y hacerlo de una manera legal para evitar vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos. Estos consejos te ayudarán a evitar que te puedan llegar denuncias.

Vamos a empezar el artículo explicándote algunas de las denuncias que se han llevado a cabo contra particulares que tenían mirillas digitales. Después, terminaremos con la serie de consejos para evitar cualquier problema legal por haberlo hecho.

Qué denuncias pueden llegarte

La Agencia Española de Protección de Datos dice que las imágenes que se graban por sistemas de cámaras o videocámaras se consideran datos personales. Y por lo tanto, deben respetarse las leyes de protección de datos con cualquier imagen que grabes con tu mirilla.

Ya ha habido algunas sentencias polémicas relacionadas con estos dispositivos. Por ejemplo, ha habido una multa de 300 euros para un vecino que colocó una mirilla digital en la puerta de su domicilio sin haberle pedido permiso al resto de la comunidad de propietarios. En este caso, la cámara captaba imágenes del descansillo del portal y la puerta de su vecino de enfrente, que es quien le denunció.

También ha llegado a haber otro caso en el que se le impuso a una agencia inmobiliaria una multa de 6.000 euros por colocar cámaras de vigilancia en las áreas comunes de una vivienda sin el permiso del vecino.

En el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos, se dice que el tratamiento de datos de los vecinos no es lícito, ya que la otra persona no ha dado su consentimiento para ellos. Entonces, si tu vecino no te da permiso e instalas un dispositivo que puede grabarle, te estás saltando la ley de protección de datos por invadir su privacidad.

Y en cuanto al segundo caso, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que las personas o empresas tienen permiso para utilizar sistemas de cámaras para garantizar la seguridad de propiedades y personas. Sin embargo, se prohibe usarlas para vigilar áreas no autorizadas por la instalación.

Además, la ley no permite que las cámaras afecten a la privacidad de las personas que transitan libremente por un espacio privado de terceros o áreas públicas, por lo que infringir esto también puede llevar a que te denuncien o te multen.

Qué tener en cuenta al instalar una mirilla

En primer lugar, debes saber que hay varios tipos de mirillas digitales. Tienes modelos básicos que solo muestran la imagen a un visor interior en tiempo real, y ya está. Y luego hay otras que tienen la opción de grabar imágenes de lo que pasa fuera, y grabarlas en la memoria de tu móvil o la propia mirilla.

Las mirillas que no graban dan pocos problemas, ya que si no estás grabando ni almacenando fotos o vídeos de nadie no necesitan cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. El reglamento deben cumplirlo las mirillas que pueden grabar, y que se comportan como un sistema de videovigilancia.

Estos son los aspectos que debes tener en cuenta a la hora de instalar una mirilla:

Tener permiso de la comunidad de vecinos : La ley establece que debes tener el permiso de al menos 3/5 partes de la comunidad de vecinos, el 60% de los que pueden votar en ella.

: La ley establece que debes tener el permiso de al menos 3/5 partes de la comunidad de vecinos, el 60% de los que pueden votar en ella. Permiso del vecino colindante : Lo ideal también es que si la mirilla llega a grabar lo que pasa en la puerta de la casa de un vecino, entonces tengas también el permiso explícito de ese vecino para poder instalarla. Esto no es obligatorio, pero es lo que deberías hacer.

: Lo ideal también es que si la mirilla llega a grabar lo que pasa en la puerta de la casa de un vecino, entonces tengas también el permiso explícito de ese vecino para poder instalarla. Esto no es obligatorio, pero es lo que deberías hacer. Evitar captar áreas comunes o puertas de vecinos : Es importante cuidar la ubicación y ángulo de visión para que la mirilla no grabe zonas comunes ni la puerta del vecino sin su permiso. No deberían estar enfocando o poder enfocar a un sitio que invada la privacidad de terceros.

: Es importante cuidar la ubicación y ángulo de visión para que la mirilla no grabe zonas comunes ni la puerta del vecino sin su permiso. No deberían estar enfocando o poder enfocar a un sitio que invada la privacidad de terceros. No usarlas como sistema de videovigilancia : Las capturas que graba la mirilla no pueden ser prolongadas. Vamos, que no puedes hacer que la mirilla esté grabando todo el rato o durante muchos minutos para que no se convierta en sistema de videovigilancia. Lo mejor es que se activen solo al pulsar el timbre.

: Las capturas que graba la mirilla no pueden ser prolongadas. Vamos, que no puedes hacer que la mirilla esté grabando todo el rato o durante muchos minutos para que no se convierta en sistema de videovigilancia. Lo mejor es que se activen solo al pulsar el timbre. Cuidado al almacenar los vídeos : Todos los datos que grabe la mirilla deben estar guardados de una manera segura. Además, solo se pueden conservar durante un plazo limitado.

: Todos los datos que grabe la mirilla deben estar guardados de una manera segura. Además, solo se pueden conservar durante un plazo limitado. No difundir imágenes: Si tienes una mirilla digital, las imágenes que grabas son solo para el propietario de la vivienda, para ti. Si publicas o compartes las imágenes que grabes en redes sociales o por cualquier otro medio estarás incumpliendo la ley y se te puede multar.

En Xataka | ¿Quieres instalar una cámara en tu coche? Esto es lo que dice la ley sobre ellas