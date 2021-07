Los mejores 17 simuladores de Arduino para PC

Te traemos una lista con los 17 mejores simuladores de Arduino para tu ordenador, de forma que no necesites tenerlo físicamente frente a ti para poder experimentar con él. Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto basada en hardware y software libre, con la que puedes hacer una gran cantidad de proyectos.

Si te has comprado un Arduino y ya has estado aprendiendo cómo funciona, los simuladores de hoy te van a ayudar a poder probar tus ideas y proyectos conectando tu placa al ordenador o incluso sin tener que hacer nada en ella, ya que muchos te dirán si el esquema que has creado es viable o necesita algún cambio.

Y si eres un creador familiarizado con Arduino y crees que nos hemos dejado algún simulador que el resto de usuarios debería conocer, te invitamos a que compartas tus propuestas en la sección de comentarios. Así, el resto de lectores de este artículo podrán beneficiarse de los conocimientos de nuestros xatakeros.

Arduino Debugger

Y empezamos con un simulador de código abierto, al que también se le conoce como Paul Ware’s Arduino Simulator, ya que es un sencillo simulador de código abierto creado por un desarrollador independiente. Es muy fácil de utilizar, y tiene librerías locales con datos de la mayoría de sensores y actuadores que le puedes conectar

Es un simulador que cuenta con una interfaz gráfica que busca ser sencilla para los usuarios medios, y con la que vas a poder manipular fácilmente los cambios en el Arduino que tengas conectado o sus sensores y actuadores, para revisar su código de trabajo y el circuito.

Arduino IO Simulator

Se trata de una de las herramientas gratuitas para simular Arduino de Xevro, quienes también tienen otros simuladores de pago bastante más complejos. Está diseñado para poder simular las entradas y salidas de tu proyecto, simplemente conectando la placa Arduino ONE a tu ordenador por USB, permitiéndote cambiar las líneas de código que quieras de tu proyecto.

ArduinoSim

Se trata de un simulador totalmente gratuito y multiplataforma para que lo uses en cualquier ordenador, aunque en este caso no es de código abierto. Está creado en Python, y está diseñado para poder integrarse sin problemas en el entorno de Arduino.

Su objetivo es simple, el de ofrecer una buena plataforma para aprender a programar y diseñar tus circuitos, y lo cumple. Fue creado sobre todo para una audiencia experimentada de científicos e ingenieros, pero con el tiempo ha ido madurando con el suficiente material de apoyo como para poder utilizarlo en un entorno más personal e inexperimentado.

Circuit Lab

Circuit Labv es una herramienta online que podrás usar en cualquier ordenador desde el propio navegador, y sin tener que instalar nada. Te permitirá diseñar tus circuitos añadiendo una gran cantidad de complementos, y luego simularlos para comprobar que todo va bien.

Esta aplicación web te permitirá aprender y entender el funcionamiento interno de cualquier boceto de Arduino, diseñar tus proyectos y depurarlos. También tiene una gran cantidad de documentación, tutoriales, y hasta una suerte de Yahoo respuestas interno para que puedas progresar en tus proyectos y ayudarte del soporte de la comunidad.

Eagle de Autodesk

Un simulador profesional que tiene una versión gratuita limitada que sirve de demostración, porque la versión completa sólo se puede obtener con la suscripción Fusion 360 de Autodesk, que tiene un precio de 90 euros al mes. Esta versión gratuita está dirigida a los aficionados, con 2 hojas esquemáticas, 2 capas de señales y un área de tablero de 80 cm2.

Por lo demás, este editor de esquema cuenta con bloques de diseño modular y esquemas multihojas, aunque ya hemos visto que la versión gratuita está algo limitada aquí. También comprueba por ti las reglas eléctricas del diseño, el cuál se mantiene sincronizado en tiempo real con la placa de circuito impreso.

EasyEDA

Se trata de un simulador online para Arduino, por lo que vas a poder utilizarlo para aprender a diseñar y programar circuitos directamente desde el navegador, y en cualquier sistema operativo. Da igual si es un ordenador, portátil o tableta. Es un programa que tiene varias suscripciones de pago, pero también una versión completamente gratuita que incluye todas las funciones de su editor.

Y con esto, podrás dibujar esquemas rápidamente, y diseñar online tu PCB con su web, que tiene una gran cantidad de capas y pads. Los archivos del diseño, los vas a poder importar de otras plataformas, y este editor es compatible con muchos otros de pago más populares, como Eagle. La versión gratuita te permite crear un número ilimitado de proyectos y librerías personales, e incluso colaborar con otras personas.

Emulare

Una herramienta que se centra en permitirte realizar proyectos multitarea en Arduino, con lo que me refiero a que podrás simular múltiples proyectos al mismo tiempo. Además de Windows, también vas a poder utilizarlo en GNU/Linux, y es completamente gratuito.

Es un simulador que cuenta con una amplia biblioteca de objetos que puedes añadir a tus diseños, centrándose en los microcontroladores ATMega, que te permitirán construir circuitos completos con elementos de memoria AVR, pulsadores, interruptores, temporizadores, LED y otros componentes. Y lo mejor de todo, es que es completamente gratuito y tiene el suficiente soporte como para que los usuarios menos experimentados puedan utilizarlo.

Fritzing

Se trata de una iniciativa de hardware que sigue la filosofía de código abierto, con la que tratan que la electrónica sea lo más accesible posible para todos los interesados en ella. Ofrece una gran cantidad de herramientas, pero como esta iniciativa pasó de ser un proyecto financiado a una organización sin ánimo de lucro, el simulador de Arduito cuesta 8 euros, un pequeño pago para poder seguir manteniendo su desarrollo.

La herramienta te permite realizar documentación de prototipos basados en Arduino, y compartir tus prototipos con otros usuarios. Podrás crear tus prototipos con esta herramienta, y una vez lo tengas terminado, podrás pagar a Fritzing Lab para que produzca las piezas de tu diseño y así puedas fabricar una PCB profesional.

LTSpice

Un simulador Splice III que te va a permitir simular de forma completa el circuito que quieras diseñar, y también comprobar si funciona correctamente antes de que lo lleves a un entorno real. Cuenta con una gran cantidad de modelos para reguladores, y también para resistores, transistores y más elementos.

Este simulador te va a permitir utilizar un visor de ondas, un editor de esquemas o símbolos, y múltiples nodos. También simula las fuentes de alimentación conmutadas, y cuenta con opciones para simular y analizar el comportamiento de tus creaciones.

PartQuest

Este es otro simulador online que puedes utilizar a través del navegador en cualquier ordenador. Es una herramienta de pago para los proyectos más complejos, pero tiene una versión gratuita con las funciones para iniciarse en este mundo creando y compartiendo tus ideas. Soporta una gran cantidad de elementos a la hora de crear los esquemas, y tiene una comunidad preparada para ayudarte cuando lo necesites.

Proteus

Es un buen simulador que apuesta por ofrecer múltiples opciones de una manera simple, de forma que sea un poco más asequible. Una de sus principales características es poder simular cómo interactúa el software con cualquier elemento electrónico digital o analógico que haya conectado al microcontrolador.

Como buen simulador, Proteus incluye instrumentos virtuales que puedes añadir a tu proyecto, como un contador de tiempo, generador de funciones, u osciloscopio. También tiene herramientas para analizar los protocolos para SPI e I2C. Su precio va desde los 200 hasta los 5000 euros, pero tiene una versión gratuita de prueba sin limitación de tiempo para sus funciones más básicas.

Simduino

Vale, con Simduino vamos a hacer una excepción, porque no está diseñado para PCs sino para los iPad de Apple. Pero ya sabes, Apple quiere considerar sus iPad como un portátil, o sea que lo hemos utilizado como excusa para incluirlo. Es un simulador muy completo, aunque de pago, con el que vas a aprender programación y electrónica con Arduino.

Con esto, me refiere a que no sólo te permite hacer diseños y ejecutar proyectos, sino que también tiene una gran cantidad de soporte para el lenguaje de programación Arduino C. También tiene un buen sistema de soporte, puesto que no apunta tanto a los usuarios experimentados como a los que están aprendiendo. Su precio es de 4,49 euros.

TinkerCad

Todos los simuladores de Arduino de esta lista son instalables para PC. ¿Todos? No, TinkerCad es una de las excepciones, puesto que se trata de un simulador online desarrollado por Autodesk. En sí, se trata de un software para diseño 3D, pero en la sección de Circuits tienes el simulador de Arduino propiamente dicho.

La parte negativa es que se centra en la tarjeta Arduino UNO, pero si tienes una de ellas te será útil, puesto que es totalmente gratuito, permite programar el código con bloques, y es muy intuitivo y fácil de utilizar, recibiendo actualizaciones continuas. La plataforma está enfocada a la enseñanza, pudiéndote crear una cuenta de profesor o de alumno.

UnoArduSim

Es un simulador de Arduino creado por un ingeniero de la Universidad de Queens, y que es gratuito y fácil de entender para que empezar a utilizarlo no suponga una dificultad extra. Tiene soporte para varios idiomas, entre ellos el Español, y la aplicación no está firmada digitalmente, por lo que es posible que Windows te la intente bloquear o avisar sobre ella al ejecutarla.

En el programa vas a encontrarte con una gran variedad de dispositivos de entrada y salida para que puedas diseñar tu propio sistema. Además, te va a permitir probar el diseño de tus circuitos para saber si funciona correctamente antes de hacerlos físicamente.

VBB4Arduino

Su nombre significa Virtual Breadboard for Arduino, y es una aplicación dirigida al aprendizaje, para que aprendas el funcionamiento de los circuitos de Arduino y todo lo que puedes utilizar con él, todo basado en VBB. También incorpora algunos ejemplos de Arduino para que puedas examinarlos, entender cómo funcionan y así poder progresar después haciendo tus diseños.

La aplicación también te va a permitir aprender los comandos de Arduino, lo que hace cada uno de ellos, y cómo funcionan sus docenas de diferentes tipos de sensores y añadidos. También podrás hacer cosas más avanzadas, como desarrollar aplicaciones basadas en microcontroladores y depurarlas, programar los microcontroladores, y usar el programa como guía para ensamblar circuitos.

Virtronics Simulator for Arduino

Se trata de uno de los simuladores más completos que hay hoy en día para Arduino, con la posibilidad de probar tus diseños sin necesidad de tener el hardware o antes de comprarlo, y la posibilidad de mostrar el funcionamiento interno del diseño que realices o depurarlo. De esta manera, puedes crear un diseño y mostrar cómo funciona a otras personas o a potenciales clientes.

Este programa te va a valer para varios modelos de Arduino, como el Uno o Mega. Además, tiene una versión de pago y otra gratuita con funciones limitadas, pero que te puede servir para empezar a hacer pruebas y ver si quieres gastar los 20 euros que cuesta la licencia.

Yenka

Y terminamos con un programa que está dirigido sobre todo al mundo estudiantil, aunque también tiene herramientas para los usuarios más experimentados. Como todos los simuladores que hemos tenido a lo largo de esta lista, cuenta con todas las herramientas necesarias para poder diseñar y testar el funcionamiento de tus proyectos, encontrando los fallos que pueda haber en su diseño.

Para el mundo educativo es un programa de pago, aunque también puedes utilizarlo gratis a nivel doméstico. Es un programa multidispositivo, convirtiéndose en una buena alternativa para crear y probar tus proyectos.