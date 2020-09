Juegos de Xbox Gold gratis para Xbox One y 360 de octubre 2020

Microsoft acaba de anunciar la colección de juegos que van a regalar en octubre a todos los suscriptores de Xbox Gold. Para obtenerlos, vas a necesitar tener una cuenta de Xbox Live y entrar en los perfiles de cada título para "comprarlo" a coste cero. Aquí te dejamos la lista con los títulos gratis de juegos, que suman entre todos un total de 71,46 euros.

Vamos a empezar diciéndote los dos juegos que llegan para Xbox One. Después, pasaremos a decirte el juego que han recibido tanto la Xbox 360 como la Xbox original, ambos compatibles con la Xbox One, y que también lo serán con las Xbox Series X y S. En todos ellos te pondremos sus precios de la tienda oficial de XBox, que no siempre son los más económicos, así como las fechas en las que los puedes adquirir.

Juegos gratis para Xbox One

Del 1 al 31 de octubre : Slayaway Camp: Butcher's Cut, valorado en 16,99 €. Un juego de puzzles y rompecabezas en el que controlas al psicópata Skullface, quien emulando a las películas de terror estadounidenses debe asesinar a los integrantes de un campamento de verano. Tienes la ficha en 3D Juegos.

: Slayaway Camp: Butcher's Cut, valorado en 16,99 €. Un juego de puzzles y rompecabezas en el que controlas al psicópata Skullface, quien emulando a las películas de terror estadounidenses debe asesinar a los integrantes de un campamento de verano. Tienes la ficha en 3D Juegos. Del 16 de octubre al 15 de noviembre: Maid of Sker, valorado en 24,99 €. Este juego está inspirado en una historia real de 1898, y es un survival-horror en primer persona en el que debes entrar en una casa encantada para descubrir la macabra historia que hay en su interior. Un juego con gran ambientación y audio 3D. Tienes la ficha en 3D Juegos.

Juegos gratis para Xbox 360 y Xbox

Y ahora seguimos con los siguientes dos títulos, que son los que van a llegar gratis a la Xbox 360 durante el próximo mes si eres suscriptor de Xbox Live. Todos ellos son retrocompatibles, lo que quiere decir que aunque sean para Xbox 360 también se pueden utilizar en la Xbox One y en la futura Series X.