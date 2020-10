Juegos de Xbox Gold gratis para Xbox One y 360 de noviembre 2020

Ya tenemos con nosotros la lista de Games With Gold de noviembre, esa serie de juegos gratis para suscriptores de Xbox Gold que Microsoft lanza cada mes. Para obtenerlos, vas a necesitar tener una cuenta de Xbox Live y entrar en los perfiles de cada título para "comprarlo" a coste cero. Aquí te dejamos la lista con los títulos gratis de juegos, que suman entre todos un total de 84,96 euros.

Vamos a empezar diciéndote los dos juegos que llegan para Xbox One. Después, pasaremos a decirte el juego que han recibido tanto la Xbox 360 como la Xbox original, ambos compatibles con la Xbox One, y que también lo serán con las Xbox Series X y S. En todos ellos te pondremos sus precios de la tienda oficial de XBox, que no siempre son los más económicos, así como las fechas en las que los puedes adquirir.

Juegos gratis para Xbox One

Del 1 al 30 de noviembre : Aragami: Shadow Edition, valorado en 24,99 euros. Se trata del tercer juego de sigilo en tercera persona del estudio español Lince Works. Controlaremos a un asesino no-muerto con el poder de controlar las sombras, y que tiene un buen abanico de habilidades con el que acabar con sus enemigos en la campaña de un jugador o en su multijugador. Tienes su ficha en 3D Juegos, y el análisis en VidaExtra.

: Aragami: Shadow Edition, valorado en 24,99 euros. Se trata del tercer juego de sigilo en tercera persona del estudio español Lince Works. Controlaremos a un asesino no-muerto con el poder de controlar las sombras, y que tiene un buen abanico de habilidades con el que acabar con sus enemigos en la campaña de un jugador o en su multijugador. Tienes su ficha en 3D Juegos, y el análisis en VidaExtra. Del 16 de noviembre al 15 de diciembre: ¡Swimsanity!, valorado en 14,99 euros. Un juego en dos dimensiones de batallas submarinas, en la que puedes jugar con tus amigos en su cooperativo para superar niveles disparándole a todo lo que se mueva o enfrentarte a ellos en las batallas a muerte. Tiene ocho modos de juego para que nunca te aburras.

Juegos gratis para Xbox 360 y Xbox

Ahora pasamos a decirte cuáles son los dos juegos de Xbox 360 y Xbox original que también se regalan este mes en la suscripción de Xbox Live. Todos ellos son retrocompatibles, lo que quiere decir que aunque sean para Xbox 360 también se pueden utilizar en la Xbox One y en las Series X y Series S.