Haz Windows 10 más rápido evitando que las apps se ejecuten en segundo plano

Hoy veremos cómo puedes usar un ajuste semioculto de Windows 10 para evitar que ciertas aplicaciones se abran en segundo plano, sin que te enteres. Esto puede potencialmente hacer que tu Windows sea ligeramente más rápido y ayudarte a ahorrar batería.

Este ajuste solo afecta a las aplicaciones modernas de Windows como la calculadora de Windows, la aplicación del tiempo o la aplicación de mapas. Para el resto de aplicaciones, mira nuestro artículo para evitar que algunas aplicaciones se abran al inicio de Windows.

Evita que una app se abra en segundo plano

Windows te da el control sobre qué aplicaciones quieres permitir que se ejecuten en segundo plano y cuáles no, aunque de forma predeterminada todas ellas pueden. Para cambiar esto, abre el menú Inicio de Windows y haz clic en el icono de Configuración.

Lo curioso de este ajuste de Windows es que parece estar completamente en el lugar incorrecto de los ajustes. Estando relacionado con aplicaciones, esperaríamos encontrarlo en el subapartado de mismo nombre pero no, se encuentra en Privacidad.

El apartado de Privacidad de la Configuración de Windows está lleno de opciones interesantes que te recomiendo que revises en algún momento que tengas libre. Hoy nos centramos en las aplicaciones, así que en el panel de la izquierda, haz clic en Aplicaciones en segundo plano.

Aquí ya podrás deshabilitar que algunas aplicaciones se ejecuten en segundo plano usando el interruptor al lado de su nombre hasta dejarlo en Desactivado. Como norma general, siéntete libre de deshabilitar cualquier aplicación que no uses y de la cual no esperes recibir notificaciones (por ejemplo, la app de Twitter o Skype).

Mientras que es recomendable que mantengas activadas algunas apliucaciones como Configuración, Centro de seguridad y Microsoft Store, el resto depende del uso que le des. Una que recomendamos desactivar especialmente es la llamada Tips, que con frecuencia te sugerirá descargar aplicaciones (básicamente son anuncios).

