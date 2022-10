Guía para padres de BeReal: qué es, cómo funciona y cómo proteger la privacidad de los jóvenes

Alguna vez cada pocos años surge una nueva red social con alguna mecánica lo suficientemente innovadora como para influir a todas las demás, y la última en hacerlo ha sido BeReal. Se trata de una red social basada en la espontaneidad, y que tiene un especial calado entre la juventud, mientras que es una gran desconocida en franjas de edad más adulta.

Esto puede crear una brecha generacional que haga que muchos padres estén un poco perdidos cuando sus hijos se emocionan y corren a sacarse una foto cuando les llega una notificación. Por eso, te traemos una guía para padres de BeReal, para que conozcas todo lo que debes conocer sobre la red social, el tipo de contenido que ofrece y su privacidad.

Qué es BeReal

BeReal es una red social francesa creada en 2020 por el desarrollador Alexis Barreyat. En sus dos primeros años no hizo demasiado ruido, pero en 2022 ha comenzado a despegar y a ganar popularidad con una subida del 315% en su número de usuarios. De hecho, su concepto ha funcionado tan bien, que incluso Instagram está planeando plagiarla y añadir este tipo de interacciones y TikTok ya lo ha hecho.

Esta red social busca diferenciarse de las demás buscando la espontaneidad por encima de todo. Por lo tanto, no vas a encontrar fotos editadas que puedan distorsionar la realidad, sino fotos sacadas al momento sin nada de edición. Es algo espontáneo, sin pulir ni editar, y eso le da un carácter totalmente diferenciador.

En BeReal los usuarios se crean cuentas basadas en su número de teléfono, y lo único que tienes que hacer es escribirlo y confirmarlo con un código que se te mandará por SMS. No necesitas ni contraseñas ni nada por el estilo. Todas las publicaciones quedan vinculadas al número de teléfono, algo que facilita algunas cosas pero hace otras un poco más peligrosas.

El funcionamiento de la aplicación es sencillo. BeReal te avisará con una notificación en el momento aleatorio del día en el que tienes que realizar la publicación. Cuando te llegue esta notificación, tendrás dos minutos para sacar la foto. Puedes sacar la foto más tarde en el caso de que se te pase el tiempo, pero en tu publicación aparecerá cuántas horas más tarde lo hiciste.

Las fotos se hacen a pelo, sin posibilidad de usar filtros ni utilizar una fotografía sacada anteriormente. Sólo te permite publicar una foto cada día, la cuál se compone de una imagen tomada por la cámara delantera y otra de la trasera. La idea detrás de eso es que muestres en una sola imagen lo que estás viendo y cómo te ves tú en ese mismo momento.

Algo importante a tener en cuenta es que las publicaciones son efímeras, lo que quiere decir que desaparecen pasadas 24 horas. Un usuario puede ver su historial de publicaciones, puesto que solo desaparecen de los ojos de los demás y no de los servidores, pero yo no puedo mirar el perfil de tu hija y ver la lista de publicaciones como en el resto de redes sociales.

Qué se puede hacer en BeReal

Una de las primeras cosas que un padre o una madre quiere saber de una red social es el tipo de cosas que se pueden hacer, y el tipo de contenido que se puede exponer en ella. En este caso, BeReal es una red social bastante básica, y realmente no hay mucho que puedas hacer.

Lo único que puedes hacer es una fotografía al día, ya sea cuando se te indique por la notificación de la app o después, aunque en este segundo caso se marcará en la publicación que la hiciste tarde. Las fotos pueden ir dirigidas a dos grupos de personas, pudiendo ser solo para tus amistades dentro de BeReal o públicas para que aparezcan en la sección de Discovery.

A la hora de navegar por el contenido, un usuario va a poder ver en una pestaña las publicaciones de sus contactos, y en otra podrá ver todas las publicaciones del resto de contactos de la red social. Esto puede parecer mucho, peor como no se puede hacer más de una publicación al día, entonces no son tantos.

Además de esto, se pueden dejar comentarios en las publicaciones de tus amigos, de forma que un usuario pueda expresar lo que le ha parecido la imagen. Esto es algo que no se puede hacer con las publicaciones del resto de usuarios, solo con esos con los que has intercambiado solicitudes de amistad.

A los usuarios de la sección Discovery les puedes dejar reacciones, que son las sustitutas de los comentarios. Son solo 5 tipos de reacción, pero todas ellas las puedes personalizar con una fotografía propia para que sea un poco más personal.

Pero más allá de eso, nada más. En BeReal no hay mensajes privados ni otros tipos de interacciones típicas de otras redes sociales. Y si un usuario le molesta a tu hijo o hija, hay opciones para denunciarlo y eliminar la amistad que tuvieras con él.

De qué edad es la gente que usa BeReal

Actualmente no hay muchas estadísticas sobre los perfiles de edad de los usuarios que utilizan BeReal. Pero si atendemos a las encuestas de Statista, nos encontramos con que los grupos de edad con más interés en la red social son los de 18 a 34 años. En los grupos que van a parti de los 35 años para arriba, el interés por la red social decae.

Así pues, teniendo estos datos en la mano podemos ver que la mayoría de usuarios que utilizan BeReal son jóvenes, y esa es efectivamente la impresión que da cuando estás navegando por su contenido. También hay algunos adultos, pero su número es muy inferior.

¿Es BeReal seguro para tus hijos?

BeReal no impone demasiadas limitaciones a la hora de usarlo en diferentes franjas de edad, y tampoco hay protecciones específicas de privacidad o seguridad. Pero aunque esto puede parecer alarmante, tampoco lo convierte en estrictamente inseguro. Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta.

En primer lugar, debes saber que en teoría las personas de menos de 13 años no pueden registrarse, aunque la verificación de edad no es tan buena como debería. No hay mecanismos para comprobar si eres mayor de edad, aunque este es un mal compartido por la mayoría de redes sociales. Dependiendo de cada país, los menores entre 13 y 16 años podrían necesitar el permiso de un padre o cuidador para registrarse.

Todas las cuentas de usuario son públicas por defecto, pero nadie puede ver una lista de publicaciones de otros usuarios. Los usuarios pueden ver sus propias publicaciones pasadas y descargarlas para publicarlas en otras redes sociales, pero nadie puede ver las de otras personas.

Y lo que se ve es el nombre de perfil y la imagen de perfil, que pueden ser las que cada usuario considere oportunas. Aquí, no tiene que ser un nombre real ni una foto real, y ni siquiera es necesario usar una foto de perfil. En ese aspecto, BeReal es tan privado como el usuario quiera. También se puede añadir una ubicación, pero tampoco es necesario.

Además de esto, tu hijo o tu hija sólo puede recibir comentarios de sus lista de amigos cuando sus BeReal son publicados solo para ellos. En el resto de los casos, lo único que se pueden recibir son reacciones. Esto evita que personas que no conoces dejen comentarios inapropiados o publicitarios.

Una cosa que ayuda a que sea una red social bastante segura es que no tiene sistema de mensajes privados, lo que quiere decir que nadie va a poder contactar con tus hijos a través de mensajes como pueden hacer en Facebook, Twitter o Instagram.

Por lo tanto, podemos decir que BeReal no tiene configuraciones de privacidad porque no las necesita, ya que solo se realiza una publicación al día y sin exponer demasiada información. Nadie te puede molestar ni tampoco acosar, ya que no hay mensajes privados ni un historial con tus publicaciones a ojos de los demás.

Pero a pesar de eso, también debes tener en cuenta que en BeReal es igual de fácil que en el resto de redes sociales contactar con desconocidos, aunque las interacciones con estas personas son bastante limitadas.

Y además de esto, con las prisas con las que se crea el contenido a veces es demasiado fácil dar pistas sobre la ubicación en la que estás, ya que la sensación de urgencia puede hacerte mostrar más de la cuenta. Además, hay personas que pueden ser fotografiadas sin su permiso, y la geolocalización no está desactivada por permiso, tienes que quitarla a manos antes de publicar.

¿Es el contenido de BeReal apropiado?

Por lo general, el contenido de BeReal suele ser siempre adecuado y variado, simplemente personas mostrando lo que están haciendo en el momento en el que les ha llegado la notificación. Sin embargo, BeReal se desentiende de cualquier tipo de supervisión de lo que publican los usuarios.

El gran peligro de BeReal es que no tiene un mínimo de moderación en el contenido que se muestra, ya que se denominan a si mismo como empresa de hosting y no una red social. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que haya contenido inapropiado al no haber filtros contra abusos, insultos, y otros tipos de contenido.

La única herramienta que hay contra este contenido es que los usuarios tienen una herramienta de reporte para avisar a la plataforma de que los contenidos son inadecuados, por lo que son los propios usuarios los que deben encargarse de la privacidad.

Vamos, que aunque por lo general el contenido de BeReal del apartado Discover suele ser apropiado, no hay un sistema de moderación que garantice la seguridad del contenido, y BeReal se quita de encima cualquier atisbo de responsabilidad diciendo que no son una red social.

El contenido de la sección Discover no tiene ningún tipo de filtro, verás las últimas publicaciones de cualquier usuario. Y lo mismo pasa con las personas de tu lista de amigos, el contenido que comparten puede ser de cualquier tipo.

Por eso mismo, hay que tener un poco de cuidado con las amistades que pueda hacer tu hijo o tu hija en esta red social, y con el contenido que pueda publicarse dentro de su círculo de amistades. Aunque como veremos más adelante, ni siquiera hay un sistema de control parental para poder verificar qué contenido ve el menor.

Se puede reportar a usuarios y contenido

Pese a no tener medidas internas para controlar el contenido que publican los usuarios, lo que sí tiene BeReal es un sistema de reportes. Con él, vas a poder informar a BeReal sobre una publicación o un usuario, para que revisen el contenido y vean si hay que tomar alguna medida.

Sin embargo, el sistema de reportes también tiene malas noticias, y es que no puedes especificar por qué estás denunciando este contenido como puedes hacer en otras redes sociales. Sólo vas a poder elegir entre si es contenido no deseado o inapropiado, y estas son las diferencias.

Contenido no deseado : Esta razón es un poco ambigua. Es cuando el contenido no es estrictamente inapropiado, pero crees que está fuera de lugar y personalmente no te gusta, o crees que BeReal sería mejor sitio sin él.

: Esta razón es un poco ambigua. Es cuando el contenido no es estrictamente inapropiado, pero crees que está fuera de lugar y personalmente no te gusta, o crees que BeReal sería mejor sitio sin él. Contenido inapropiado: Se trata de cuando crees que el usuario está violando las normas de convivencias básicas, y publica contenidos ilegales o que pueden ofender a otras personas.

Más allá de esto, y teniendo en cuenta que BeReal tampoco se considera a si misma una red social para evitar cualquier tipo de responsabilidad, tampoco está claro lo estrictos que van a ser a la hora de penalizar a los usuarios cuyo contenido ha sido denunciado. Sin embargo, las opciones están ahí para usarlas.

Para reportar la publicación de cualquier usuario, lo que tienes que hacer es pulsar en el botón ⋮ de tres puntos que hay al lado de la fecha de publicación. Esto te llevará a una pantalla donde tienes que pulsar en la opción de Informar, y una vez lo hagas elegir el motivo.

Para reportar la cuenta de un usuario porque publica frecuentemente contenido inapropiado, entra en el perfil con su información y pulsa en el botón ⋮ de tres puntos. Cuando lo hagas, elige la opción de Informar y selecciona uno de los dos motivos por los que puedes hacerlo.

No hay sistema de control parental

BeReal no tiene ningún tipo de control parental, lo que quiere decir que como padre o como madre no vas a poder supervisar de ninguna manera el contenido al que accede tu hijo o tu hija. Simplemente, no tienes ningún método y mecánica para hacerlo, y ninguna configuración que te ayude.

Además, los perfiles tampoco tienen listas de amigos, ni ningún otro indicador que te permita saber desde fuera qué es lo que está viendo o las personas con las que está interactuando.

Lo único que puedes hacer es crearte una cuenta de BeReal y pedirle a tu hijo o a tu hija que te agreguen a su lista de amistades. Cuando lo hagas, simplemente podrás ver el contenido que publican para sus amistades y los comentarios que les dejan ahí, además de las reacciones. Pero nada más.

Esto quiere decir que tu único recurso es mantener una comunicación directa con el menor, que sea capaz de decirte o enseñarte si quiere lo que está viendo. También es importante educar a tu hijo o a tu hija en la privacidad, aconsejándole para no exponer demasiado sobre los sitios donde vive, y en la seguridad a la hora de interactuar con otras personas.