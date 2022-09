Guía de inicio de BeReal: cómo funciona y sus principales funciones

Te traemos una pequeña guía de inicio de BeReal, la última nueva red social de moda. Se ha vuelto más popular, que incluso TikTok la ha copiado. Vamos a usar esta guía para hablarte de sus principales funciones y características, y que sepas sacarle partido en el caso de que quieras empezar a usarla.

Vamos a decirte cómo se hacen las publicaciones, qué pasa si publicas más tarde de lo indicado, o cómo se configuran tus publicaciones antes de enviarlas. También te diremos otros aspectos que debes saber sobre el contenido que creas y sobre cómo interactuar con el de los demás.

Cómo se hacen publicaciones en BeReal

El funcionamiento de esta red social es extremadamente sencillo. Sólo te permite publicar una foto cada día, la cuál se compone de una imagen tomada por la cámara delantera y otra de la trasera. La idea detrás de eso es que muestres en una sola imagen lo que estás viendo y cómo te ves tú en ese mismo momento.

BeReal te avisará con una notificación en el momento aleatorio del día en el que tienes que realizar la publicación. Cuando te llegue esta notificación, tendrás dos minutos para sacar la foto.

Cuando saques la foto, utilizarás las cámara principal de tu móvil, la trasera. Y en cuanto saques la foto, automáticamente BeReal tomará un selfie de tu cara para recoger no solo lo que ves, sino también lo que haces cuando lo ves. Esto es algo que no se puede cambiar, no podrás elegir un selfie, será siempre espontáneo.

Antes de publicar, también vas a poder elegir algunas opciones para configurar su alcance, te las diremos ahora. Además, puedes escribir un pie de foto tanto antes de publicar como después de hacerlo.

Puedes sacar un doble selfie

Es posible que navegando por el contenido de BeReal veas que algunas personas publican dobles selfies, como si se hubieran sacado uno con cada cámara. Como sabes, esto no es algo que puedas hacer manualmente eligiendo las fotos que vas a publicar, pero hay una manera de intentar hacerlo.

Simplemente, tendrías que ser rápido a la hora de girar el móvil. Apuntar hacia ti con la cámara principal, sacar una foto e inmediatamente después girar el móvil para sacar otra con la frontal. Es algo muy difícil de que te salga bien, o sea que buena suerte si decides intentarlo.

Qué pasa si publicas más tarde de la notificación

Cuando te llega la notificación de BeReal, tienes apenas dos minutos para sacar tu foto y compartirla. Esto está hecho a propósito para crear sensación de urgencia y para ser espontáneo, pero si no llegas a tiempo, puedes publicar la foto pasado ese tiempo, y se publicará igual y podrá ser visto por los demás.

La única diferencia si publicas fuera de la cuenta atrás de la notificación es que en la publicación pondrá que fue realizada X minutos u horas tarde. Y esto es algo que verán los demás. Pero aparte de eso, no hay diferencias.

Son publicaciones efímeras

Todas las publicaciones que subas a BeReal expiran a las 24 horas de ser publicadas. Esto quiere decir que tus publicaciones y las de las otras personas solo podrán ser vistas por los amigos o por los demás contactos durante 24 horas, y luego desaparecerán. Las 24 horas empiezan en el momento de publicación, no en el del envío de la notificación.

Las fotos que tú saques desaparecerán para el resto de usuarios a las 24 horas, pero tú seguirás pudiendo acceder a ellas. Cuando pulses en tu imagen de perfil para entrar a él, verás un apartado de Memories solo visible por ti, que es un calendario con todas tus publicaciones para poder revisitarlas.

Quién puede ver tus publicaciones

A la hora de realizar una publicación, hay algunas cosas que puedes configurar. Por ejemplo, puedes elegir quién ve tus publicaciones. Justo antes de publicar, estarás en una pantalla en la que puedes configurar algunos de sus parámetros. En ella, el primer apartado es el de Enviar a.

Vas a tener la opción de enviar tu BeReal a tus amigos y a todo el mundo para que aparezca en Discovery. Aquí, puedes marcar una de las dos opciones o ambas a la vez, dependiendo de quién quieres que vea lo que publiques.

La ubicación es opcional

También vas a poder activar o desactivar la opción de incluir la ubicación donde has tomado la foto del BeReal. Por lo tanto, todo depende de la privacidad que quieras tener a la hora de utilizar esta red social. La ubicación es solo informativa, otros no pueden pulsar en ella, pero si tú lo haces irás a un mapa donde verás en qué sitios has sacado tus BeReal.

Busca y añade amigos a BeReal

BeReal es una red social, y por lo tanto te va a permitir agregar amigos. Al hacerlo, vas a poder ver los BeReal diarios que ellos publiquen en el apartado Mis Amigos de la aplicación, y podrás hacer que los tuyos sean dirigidos solos para ellos en el caso de que así lo configures antes de publicarlos.

Hay tres maneras en las que vas a poder agregar amigos a BeReal. En primer lugar, podrás vincular tu agenda del móvil a la app para detectar quién de tus contactos está en ella, y enviarles así una invitación. Además, también vas a poder agregar a otros amigos a través de sus nombres de usuario, o de los enlaces personales que cada uno de ellos tiene y puede compartir.

Tienes dos feeds de contenido

Cuando entras a BeReal en un momento en el que todavía no se te ha pedido que realices una publicación, podrás explorar las publicaciones de los demás a través de los dos feeds de contenidos o muros en los que aparecen las publicaciones de los demás.

Uno de estos feeds es el de los amigos, y donde puedes ver las publicaciones diarias que ellos hayan hecho. Y luego tienes el apartado Discover con las publicaciones públicas de todo el mundo. Con ello, simplemente podrás publicar eso que otras personas hayan decidido que sea visible para todo el mundo.

Interactúa con las publicaciones de los demás

Existen dos maneras de interactuar con el contenido de los demás. Cuando las publicaciones son de tus amigos, en el apartado donde las ves podrás dejar comentarios. Mientras, en el resto de publicaciones el método de interactuar con sus BeReal es utilizar una de las reacciones personalizadas.

Reacciona con los RealMojis

A la hora de interactuar con el contenido de otras personas, lo puedes hacer con los RealMojis. Es una especie de reacción mediante emojis como las que ves en otras redes sociales y apps de mensajería, pero puedes personalizar los emojis con fotos tuyas para hacerlos un poco más reales, personales, y divertidos.

Cuando en una publicación pulses sobre el botón de las reacciones, verás las cinco disponibles. Pero al pulsar sobre una podrás sacarte un selfie para usarlo como esa reacción. Una vez lo saques, la reacción quedará guardada, pero la vas a poder volver a cambiar cuando quieras.