Guía para cambiar tu operador de teléfono e Internet: consejos y cosas a tener en cuenta

Te traemos una pequeña guía con varios consejos y cosas a tener en cuenta para cambiar tu operador telefónico, tanto si quieres hacerlo para tu línea móvil, si quieres que sea para el Internet de casa, o para ambos. Porque esta es una decisión a la que todos nos enfrentamos de vez en cuando, y no es algo que sea fácil para todas las personas.

Por eso, basándome en mi experiencia y en las muchas vueltas que yo le he dado a este asunto en los últimos años, os traigo esta guía para ayudaros por el proceso. Seguro que nuestros lectores más expertos en tecnología ya saben el proceso, aunque puede haber uno o dos detalles no tan conocidos, pero a quienes no están familiarizados quizá les venga bien una ayuda extra.

Compara tu tarifa con la media de las demás

El primer consejo es siempre ser consciente de cómo es tu tarifa en comparación a las demás. Muchas personas no quieren complicarse y cambiar de operador, cuando realmente están pagando mucho más de lo que deberían solo por la pereza de no buscar alternativas.

Mientras, también puede darse el caso contrario. Puede que creas que estás pagando demasiado y luego al ver las tarifas de la competencia te des cuenta de que tampoco está tan mal lo que ya tienes, y quizá no sea necesario el cambio.

Y por último, también puede darse que por lo que pagas ahora puedas tener algo mejor, como una mayor velocidad a Internet en tu casa, o más datos móviles en tu smartphone, o incluso algún servicio extra como pueda ser televisión. En cualquiera de los casos, es importante saber cuál es el punto de partida en cuestión de cuotas y mensualidades.

Sé consciente de lo que necesitas

A la hora de contratar un operador de móvil y/o Internet, vas a tener todo tipo de ofertas, y algunos intentarán llenarte los ojos con extras como un servicio de televisor, datos ilimitados para el móvil, o conexiones de velocidades estratosféricas para tu casa.

Por eso, antes de empezar a mirar tarifas es muy importante que seas consciente de lo que necesites. Para esto, hay tres aspectos clave en los que conviene que te fijes especialmente:

Velocidad de Internet en casa : Para qué vas a contratar 1 o 10 Gbps si solo vas a sacarle rentabilidad a 300 o 600 megas. En Xataka Basics te hemos explicado cómo mirar la velocidad de Internet que necesitas dependiendo del uso que le vayas a dar, y conviene que leas ese artículo para resolver algunas dudas. No pasa nada por contratar un poco más de lo que necesitas, pero si vas a hacerlo es bueno que sea una decisión informada.

: Para qué vas a contratar 1 o 10 Gbps si solo vas a sacarle rentabilidad a 300 o 600 megas. En Xataka Basics te hemos explicado cómo mirar la velocidad de Internet que necesitas dependiendo del uso que le vayas a dar, y conviene que leas ese artículo para resolver algunas dudas. No pasa nada por contratar un poco más de lo que necesitas, pero si vas a hacerlo es bueno que sea una decisión informada. Cantidad de datos para el móvil : Para qué vas a contratar 100 GB mensuales de datos en el móvil si solo usas 30 al mes. Mira cuánto gastas cada mes en la factura de tu móvil o la app de tu operador, para tener una idea de partida. Si no vas a usarlo más de lo que ya lo usas, puedes buscar una cantidad similar o ligeramente superior por si acaso, pero si quieres usarlo más para compartir datos a otros dispositivos o lo que sea, entonces ya tienes una referencia a partir de la que puedes escalar.

: Para qué vas a contratar 100 GB mensuales de datos en el móvil si solo usas 30 al mes. Mira cuánto gastas cada mes en la factura de tu móvil o la app de tu operador, para tener una idea de partida. Si no vas a usarlo más de lo que ya lo usas, puedes buscar una cantidad similar o ligeramente superior por si acaso, pero si quieres usarlo más para compartir datos a otros dispositivos o lo que sea, entonces ya tienes una referencia a partir de la que puedes escalar. Extras del operador: Algunos operadores te ofrecerán sus propios servicios de televisión, y otros te incluirán en sus tarifas servicios de streaming. Aquí, debes preguntarte si es algo a lo que vas a sacarle provecho. ¿Merece la pena pagar por más canales de TDT? ¿Merece la pena incluir un Netflix con anuncios si eso supone que la tarifa es mucho más cara que la competencia? ¿Te gustan tanto los deportes como para pagar más por ellos? Todo depende de tus necesidades, pero no te dejes llevar por quienes te dan muchas cosas sin primero pensar si realmente las necesitas.

Tómate tu tiempo en comparar tarifas

Llega el momento de la verdad. Una vez seas consciente de tu punto de partida y de tus necesidades, toca empezar a investigar tarifas. Nuestros hermanos de Xataka Móvil tienen toda una sección dedicada a la comparativa de tarifas, y cada mes van mostrando quién da más por menos, y los precios de los principales operadores de España.

Además del precio en sí, conviene mirar aspectos como los operadores que tienen su propia fibra o quienes subcontratan las de otros, y de quién las cogen, así como qué cobertura móvil utiliza cada operador, sobre todo en el caso de los low cost u operadores locales.

Pero no te conformes con los precios en frío, también te recomiendo que busques opiniones por Internet. Primero elige dos o tres operadoras candidatas para pasarse a una de sus tarifas, y luego busca opiniones sobre cada una de ellas en foros y redes sociales. Lo normal es que lo que más haya sean quejas, pero también habrá gente diciendo si les va bien, y en el caso de las críticas puedes detectar fallos comunes o críticas que se repiten y quizá debas tener en cuenta.

Por último, un pequeño consejo es que mires si tu operador tiene CG-NAT y si lo puedes desactivar. El CG-NAT es un método con el que algunos operadores hacen que varios clientes usen una misma IP. Esta tecnología puede tener algunos puntos en contra como ralentizar conexiones en juegos online, o que se te apliquen baneos a algunas web si alguien que use tu misma IP ha sido baneado.

Ojo con las ofertas temporales y permanencias

Muchos operadores anuncian por la tele precios que no son reales, ya que son de ofertas temporales. Por lo tanto, cuidado con estos caballos de Troya, no vaya a ser que una tarifa de 35 euros se convierta en una de 55 después de 3 meses... y que no te puedas cambiar porque tienes permanencia.

Las permanencias también son algo a tener en cuenta, ya que suponen un riesgo extra. Si no tienes muy claro si te convence una operadora porque has leído que puede llegar a dar bastantes problemas, pero esta tiene permanencia, tenlo siempre en cuenta. También ten en cuenta si una promoción puntual de tu operador al ofrecerte algo contiene también una permanencia extra.

Además de esto, antes de cambiar de operador mira primero si tienes permanencia con el actual, ya que saltártela puede tener multas económicas. También debes recordar que siempre tendrás 14 días naturales para desistir de tu contrato. Vamos, como una devolución, aunque tengas permanencia puedes cancelar un contrato si en las primeras dos semanas no te han convencido.

Negociar con tu operadora actual tiene truco

Algunos operadores no te molestarán si decides irte, sobre todo esos con políticas de precios fijos y cero molestias. Pero otros sí, otros querrán que te quedes y estarán dispuestos a hacerte contraofertas, sobre todo si eres un cliente que lleva bastantes años con ellos.

Si quieres arrancarle una buena oferta a tu operador, debes evitar algunos trucos típicos como llamar a su departamento de bajas para decirles que te vas si no te hacen una oferta. Para desbloquear al jefe final de las contraofertas necesitas iniciar realmente el proceso de irte a otra operadora.

Vamos, que lo que tienes que hacer es contratar a otro operador para irte con él. Entonces, si es línea casera su técnico vendrá a instalar el router, y si es una línea móvil te entregarán las SIM. Sea como fuere, hay un punto en el que tu nuevo operador le solicitará al viejo que les de tus líneas de móvil o internet, y será entonces cuando el viejo operador te llame para ofrecerte descuentos.

Recuerda que no todos los operadores van a contraofertar, tendrás que buscar por Internet si el tuyo lo hace. Pero en el caso de que sea así, puedes tener muy jugosas ofertas. A la hora de informarte sobre los descuentos que pueden llegar a hacer, el término a buscar en foros online es "amago de portabilidad".

Pero ten cuidado con hacerlo a la ligera, porque puede que al final sí tengas que hacer esa portabilidad porque no hay contraoferta. Por eso es importante que si vas a iniciar el proceso de irte, sea a una empresa y con una tarifa que hayas estudiado y cuyo precio te convenza.

Pagar un poco más no siempre es malo

A la hora de considerar una oferta de fibra o de móvil, hay muchas cosas además del precio que debes tener en cuenta. Es verdad que la inercia nos hace ir a lo más barato siempre, pero hay que tener en cuenta otras cosas como los gigas que te ofrece para el móvil cada uno, la velocidad de Internet, etcétera.

También conviene investigar la fiabilidad de los operadores, buscando opiniones por redes sociales y foros para saber si hay problemas comunes en algunos de ellos. Y como te hemos dicho, incluso en temas de precio debes tener cuidado con ofertas que aparenten ser muy buenas pero sean solamente temporales antes de cobrarte mucho más pasados unos meses.

