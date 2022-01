Enlaces Magnet: qué son, para qué sirven y en qué se diferencian con los archivos torrent

Vamos a explicarte qué es un enlace Magnet y para qué sirve este método para ahorrar datos en la descarga de archivos. Se trata de un tipo de archivos para facilitar la descarga relacionado con la tecnología de BitTorrent, y que puedes encontrarte en la red como forma para iniciar una descarga de archivos.

Si alguna vez te has encontrado con estos archivos por la red y te has quedado con la duda de qué son, vamos a intentar explicártelo de una manera fácil de entender. También sabrás en qué se diferencian con los archivos Torrent que también sirven para iniciar este tipo de descargas.

Qué son y para qué sirven los enlaces Magnet

Uno de los sistemas de descargas más utilizados del mundo es el BitTorrent. Se trata de un sistema descentralizado en el que los archivos que te descargas no están en un servidor central que lo controla todo, sino que lo descargas desde varios ordenadores a la vez que también tienen el archivo y están conectados a esta red. La descarga que se hace mediante este protocolo es anónima y segura, y al no estar centralizada no dependes de ningún servidor o empresa.

Para descargar archivos utilizando esta tecnología, vas a necesitar una aplicación específica que se conoce como cliente BitTorrent. Esta aplicación es la encargada de establecer las rutas entre tu ordenador y los otros, y poder descargar el archivo. Pero para descargar un archivo a través de esta tecnología, vas a necesitar otro archivo .torrent que hace como de mapa, y tiene la información para iniciar la descarga.

Los archivos .torrent tienes que descargártelos, por lo que se pierde un poco de esta descentralización, ya que dependerás de poder bajar este mapa primero. Como alternativa se crearon los enlaces Magnet, que son una alternativa a los archivos .torrent que no necesitan que descargues nada para iniciar la descarga.

Los Magnet, son enlaces con los que puedes iniciar inmediatamente la descarga desde el propio enlace y sin necesitar nada más. Por lo tanto, contienen la misma información que los archivos .torrent, pero en formato de enlace. Cuando pulses en el enlace, este abrirá directamente tu cliente BitTorrent en el PC o el móvil para iniciar automáticamente la descarga del archivo al que apunta.

Cómo son los enlaces Magnet

Los archivos torrent contienen información sobre los archivos que se van a descargar y su ubicación. Pero los enlaces magnet no hacen referencia a la ubicación del archivo, sino que ya contienen la información que necesita tu cliente BitTorrent para iniciar la descarga.

Toda esta información está en el propio enlace, por lo que no se necesita descargar nada para abrirlo en tu cliente, la información necesaria se extrae directamente del enlace. Esto, unido a que los enlaces tienen menor tamaño que los archivos torrent, agiliza todo el proceso de iniciar una descarga.

El enlace magnet tiene una estructura muy concreta, en la que se reflejan diferentes tipos de elementos. Estos son los elementos de la estructura del enlace en el orden en el que están escritos:

magnet : El enlace empieza con este término, identificando que se trata de un archivo Magnet y no de otra cosa.

: El enlace empieza con este término, identificando que se trata de un archivo Magnet y no de otra cosa. xt=urn : Es el identificador de la red. Por ejemplo, para un enlace de torrent tendríamos xt=urn:btih: y para uno magnet, xt=urn:ed2k:

: Es el identificador de la red. Por ejemplo, para un enlace de torrent tendríamos xt=urn:btih: y para uno magnet, xt=urn:ed2k: A continuación tendríamos el hash completo del archivo, que viene a ser como el código o el valor único que lo define.

&dn=: Esto no siempre va a aparecer, pero cuando lo hace, después de este código vendrá el nombre del archivo.

En qué se diferencia con los archivos torrent

Los enlaces magnet y los archivos torrent sirven generalmente para lo mismo, para poder iniciar una descarga a través de la red BitTorrent utilizando el cliente que tengas instalado. Sin embargo, el archivo torrent necesita estar alojado en el servidor de una web y ocupa espacio, mientras que el enlace es solo un código en la propia web, no necesitas descargarte nada.

Si este tipo de enlaces se crearon, fue para darle cierta seguridad jurídica a algunas páginas de descargas. No están alojando en sus servidores ningún archivo, por lo que es más difícil culparlas de difundir archivos, porque ellos no tienen nada, solo enlaces.

Además, el formato de enlace hace que el proceso de iniciar la descarga sea mucho más rápido para el usuario, lo que también ayuda a esos que tienen menos conocimientos. Además, su difusión es más sencilla, ya que sabiendo la estructura de los enlaces a veces solo con escribir parte del enlace sin tener el enlace en sí ya es suficiente para que otro usuario sepa completarlo e iniciar la descarga.

Existen algunas aplicaciones de streaming que permiten visualizar vídeos que están siendo compartidos mediante la red BitTorrent sin tener que descargarlos al ordenador. En estos casos, son los enlaces Magnet los que se suelen utilizar para decirle a la web a dónde tiene que apuntar para iniciar la reproducción.