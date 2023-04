Cuándo pagan los 200 euros del cheque de ayuda a la alimentación

Vamos a decirte cuándo se paga el cheque de 200 euros de la ayuda para rentas bajas. Una vez has presentado la solicitud para pedir el cheque de 200 euros y has comprobado que te la han concedido, posiblemente ahora quieras saber cuándo vas a recibir esa ayuda.

Esta ayuda se podía solicitar hasta el 31 de marzo, por lo que si no lo has hecho todavía ya no vas a poder hacerlo. Lo que te vamos a decir hoy es simplemente la fecha aproximada en la que vas a poder recibir este pago único.

Fecha de la ayuda de 200 euros

Tal y como ha dicho la Agencia Tributaria, el plazo para ingresar en tu cuenta la ayuda de 200 euros es el 30 de junio de 2023. Esta fecha es exactamente tres meses después de terminar el plazo para presentar el formulario.

Aquí, debes saber que esta es una fecha máxima, lo que quiere decir que es posible que ingreses antes la ayuda. La fecha exacta del ingreso depende de cada usuario, pero si ves que llega el 30 de junio y no te la han ingresado, posiblemente sea porque te la han denegado.

En el caso de que consultes el estado de la petición de la ayuda y vieras que te la han denegado, tendrás un plazo de un mes para reclamar con un recurso de reposición. Este recurso no se puede presentar telemáticamente, tienes que ir "ante la oficina de la que proviene el acto administrativo a recurrir, haciendo constar que contra el mismo no se ha interpuesto reclamación económico-administrativa".

