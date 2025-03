Cuándo es el cambio de hora de marzo de 2025 y qué día se pasa al horario de verano

Vamos a decirte cuándo es el próximo cambio de hora con el que vamos a pasar al horario de verano en 2025. Como cada año, con la llegada de la primavera toca cambiar la hora en gran parte de Europa, y como suele pasar muchos volvemos a preguntarnos cuándo es el día exacto en el que pasa y si hay que adelantar o retrasar el reloj.

En este artículo vamos a decirte la fecha del cambio de hora y cómo es el cambio exactamente. También te diremos lo que necesitas saber sobre cambiar la hora de tus dispositivos, que afortunadamente es poco porque casi todos lo van a hacer solos.

Cuándo pasamos al horario de verano

El cambio de hora con el que vamos a pasar al horario de verano en este 2025 será en la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de marzo. Como siempre, se hacen coincidir estos cambios de hora con el fin de semana para que sean lo menos disruptivos posible con el horario laboral convencional.

Como todos los años, este cambio será a las 2 de la madrugada. Esto quiere decir que a las 2 de la mañana pasarán a ser las 3 de la mañana. Esto también quiere decir que vamos a perder una hora, y que tocará adelantar el reloj. La noche del sábado tendrá una hora menos.

Otra de las consecuencias de este cambio es que amanecerá y anochecerá una hora más tarde, lo que según entremos en verano provocará que anochezca bastante más tarde, y también amanecerá más tarde.

El cambio de hora y tus dispositivos

Si tu dispositivo está conectado a Internet cambiará solo de hora, ya que al estar conectado detectará este cambio y lo aplicará automáticamente a su sistema operativo. Vamos, que no tienes que tocar nada ni en tu móvil, ni en el coche, ordenador, tablet, o incluso altavoz inteligente, todos cambiarán solos de hora.

Sin embargo, los dispositivos no conectados pueden necesitar cambio manual de la hora. Algunos pueden tener programas internos, pero la inmensa mayoría de dispositivos "no inteligentes" requerirán que los cambies tú al no poder detectar este cambio. Esto será tu horno, la nevera, el microondas, el aire acondicionado, o ese viejo despertador de tu mesita, que no necesariamente sabrán que deben cambiar la hora si no están conectados a Internet.

En resumen, si eres una persona que tiene programado un despertador en el móvil no vas a tener que preocuparte de nada. Pero si tienes en la mesita noche de tu habitación el típico reloj luminoso sin conexión a internet, entonces no te olvides de cambiar de hora cuando te despiertes el domingo.

