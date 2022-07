Qué usos le doy a mi altavoz inteligente: la opinión de los editores de Xataka

Un altavoz inteligente puede tener muchos usos, y no importa si viene alimentado por Alexa, el Asistente de Google o Siri, porque siempre vas a tener varios usos diferentes que darle. Nosotros le hemos preguntado qué usos le damos a nuestros altavoces inteligentes al equipo de redacción de la división tecnológica de Webedia España, y estas son las respuestas.

El resultado ha sido variado, ya que muchos tenemos perfiles de usuario totalmente diferentes. Con este artículo, queremos compartir nuestra experiencia y, quizá, darle también algunas ideas a esos usuarios primerizos que no tienen del todo claro qué pueden llegar a hacer con ellos.

Y esto es Xataka Basics, o sea que como siempre decimos en este tipo de artículos, te invitamos a que compartas tu experiencia con el resto en la sección de comentarios. Así, tanto los nuevos usuarios como los propios editores podremos aprender de la experiencia, conocimientos e ingenio de nuestra comunidad de xatakeros.

Coordinadora de Xataka Móvil y Xataka Android

Por último, el Nest Hub no es sólo un altavoz, sino que tiene también pantalla. Lo puse en la cocina porque me gusta ver vídeos mientras cocino y también para poder seguir recetas."

En el caso de los Home Mini, el del baño lo uso exclusivamente para poner música mientras me ducho, mientras que en el dormitorio hace las veces de despertador y "radio". Ahí suelo escuchar podcasts antes de dormir y también me dice las noticias por la mañana.

Coordinador de Genbeta y Xataka Home

"Un uso bastante tonto que le doy a mi Amazon Echo dot es preguntarle cuántas horas quedan para las 8 de la mañana, que es a la hora a la que programo la lavadora. De esa forma, sé perfectamente cuántas horas tengo que sumar en la máquina, que puede sumar de 1 a 24 horas, pero no tiene reloj y no puedo decirle a qué hora exacta quiero que acabe.

Editor de Genbeta y Xataka Home

Entre los usos más frecuentes que le doy al altavoz inteligente es el de apagar y encender la luz del flexo de mi dormitorio mediante comandos de voz, o con tan solo pulsar un botón en mi teléfono Android con la app de Action Blocks. También suelo poner algo de música mientras me estoy preparando para salir, pidiéndole temas o listas de reproducción personales. De vez en cuando también le pregunto por el tiempo, mientras cruzo los dedos para que me diga que ese día no voy a derretirme por las temperaturas. En alguna ocasión, también he configurado alguna rutina personalizada, para que realice alguna tarea en específico mediante comandos de voz. Podría vivir perfectamente sin él, pero he preferido darle la bienvenida como compañero de piso, aunque manteniendo las distancias."

Editor de Xataka

También tengo un Google Nest Audio detrás del monitor. Es un altavoz estéticamente bonito y por eso lo dejo ahí. También suena muy bien, pero no necesito tanto volumen y opto por un sistema más estéreo. No siempre lo tengo conectado, ya que no estoy del todo cómodo con que Google esté escuchando constantemente. Sí que lo utilizo cuando estoy ordenando la habitación u haciendo otras cosas, ya que me permite ordenar con la voz que vaya poniendo tal canción. En ese sentido es muy práctico tener un altavoz decente que puedas controlar prácticamente al 100% hablando."

"Soy bastante desordenado en mi escritorio y por eso valoro que los dispositivos se puedan mover. Tengo dos Sonos Roam, uno a cada lado del monitor. Tengo configurados estos dos altavoces bluetooth para que actúen a modo de sonido estéreo. Me encanta cómo suenan, sin ser especialmente grandes. Sonos permite controlar su ecosistema desde la aplicación del móvil. Es sencillo y habitualmente los uso para poner mis listas de Spotify. Lo más interesante es que cuando quiero escuchar música en otro lado, pues simplemente cojo uno de ellos y me lo llevo, pudiendo con un solo botón cambiar al modo mono.

Editora de Xataka Selección

También la uso para saber qué tiempo hace fuera, para conocer la hora, para encender nuestras lámparas y para cocinar: es sorprendentemente útil decirle a Alexa que ponga un temporizador con el tiempo de cocción de los huevos o la pasta. Pensaba que era un uso residual, pero cuando me vengo a casa de mis padres me sorprendo diciendo su nombre cuando necesito algo."

Editor de Xataka Móvil y Xataka Android

Con ellos puedo encender este o aquel dispositivo inteligente, pero no me parece demasiado práctico a no ser que el móvil no esté a mi alcance. Algo relativamente fuera de lo normal que uso con mi Google Home es usarlo para hacer llamadas "a casa" con Google Duo, pues no tengo teléfono fijo."

"Tengo un Google Home Mini y un Xiaomi Smart Speaker y el uso que les doy es fundamentalmente de altavoz, y alguna que otra consulta rápida cuando el móvil no está demasiado a mano. En mi experiencia, son pocas veces las que es más rápido decir algo que escribirlo, especialmente pues al hablar con el Asistente de Google hay muchas probabilidades de que te diga un "lo siento, no te he entendido".

Editor de Xataka

"Yo era muy escéptico sobre el uso de altavoces inteligentes, la verdad. De hecho, hasta una de las promociones de Google en la que regalaba un home mini nunca me hice con unos. Lo pedi por curiosidad. Había escuchado que mucha gente los usaba en su día a día y me me parecía una manera barata de probar si era un tipo de tecnología que encajaba conmigo.

En muchos sentidos, de eso va la tecnología: de cómo nos ayuda a relacionarnos mejor con el mundo. Y durante meses hice muchas pruebas, buceé en los foros para saber cómo los utilizaba la gente y me pasaba semanas tratando de introducirlo en mi flujo diario… pero no. No hubo manera: después de tantos años relacionándome con la tecnología mediante un teclado y una pantalla… no sé hacerlo a través de la voz. Y no es solo cosa de los altavoces, no uso Siri, ni Alexa, ni Cortana. Reconozco que son recursos muy originales, pero soy incapaz de relacionarme con ellos por más que lo intento.

Al menos de la forma en que se suele hacer, claro. Porque cuando le encontré una verdadera utilidad a los altavoces la cosa cambió completamente. Sinceramente, ya no sé si podría vivir sin ellos. Sobre todo porque durante años he tenido una cajonera cosa que me hacía la vida imposible y, por azar o por suerte, la caja del home mini es perfecta para equilibrar la cajonera. El altavoz no lo uso, pero dentro de su caja me ha cambiado la vida."