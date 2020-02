Cómo ver las últimas webs que visitaste en el modo incógnito de tu navegador y cómo evitarlo

Una de las características del modo incógnito de cualquier navegador, es que no almacena en su historial las páginas web que visitas. Sin embargo, existe un método para poder ver las últimas webs a las que has entrado con tu navegador, tanto si tienes el modo incógnito puesto como si no lo tienes. Todas aparecerán en la misma lista.

Cuando entras en una web, Windows acelera su apertura almacenando la información de la DNS de la web en el caché de DNS de tu ordenador. Por lo tanto, se guardan las visitas que has hecho con tu navegador. Esto no es un historial de las webs, sino una lista en bruto del DNS en la que se incluyen las webs visitadas con o sin el modo incógnito, pero también otros recursos online que hayan sido cargados por estas webs.

Mira las últimas webs que has visitado

Lo primero que tienes que hacer es entrar en el Símbolo del sistema de Windows. Para eso, abre el menú de inicio y escribe el término cmd. En los resultados te aparecerá el Símbolo del sistema, y tienes que pulsar sobre él para abrirlo.

El símbolo del sistema es una pantalla negra en la que tienes que escribir comandos. Para mostrar el historial del DNS, escribe el comando ipconfig /displaydns y pulsa el botón Intro para ejecutarlo. Verás los resultados aparecer justo debajo.

Te parecerá una lista con todo el caché de DNS de tu ordenador. Aquí, podrás ver todas las páginas y recursos online que has cargado en todos tus navegadores, incluyendo las páginas visitadas mientras estabas en el modo incógnito. Puedes revisar la lista y mirar las páginas a las que entraste con el modo incógnito, aunque aparecerán mezcladas con el resto de elementos que hayas cargado en una lista ordenada por orden cronológico.

Aquí necesitarás paciencia, a no ser que estés buscando páginas concretas. Si quieres buscar páginas concretas pulsa Control + F, y te aparecerá una ventana de búsqueda, donde puedes buscar los nombres de páginas concretas e ir dándole a Buscar siguiente para que te aparezcan todas.

Y si quieres cuidar al máximo tu privacidad en este aspecto, existe un método para eliminar todo este historial. Lo que tienes que hacer es volver al Símbolo de sistema, y escribir el comando ipconfig /flushdns. Verás que tras escribirlo, si vuelves a buscar el caché DNS con el comando ipconfig /displaydns ya no te aparecerá nada.