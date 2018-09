Cómo utilizar Google Art Selfie para encontrar a tu gemelo en obras de arte

Hoy vamos a explicar paso a paso y de forma sencilla cómo utilizar Google Art Selfie, una herramienta con la que puedes sacarte un selfie y dejar que Google busque una especie de gemelo tuyo en su base de datos de obras de arte. No podemos decir que los resultados sean exactísimos, pero es una herramienta curiosa y graciosa con la que echar el rato.

Aunque Google ha asegurado que no almacenará ninguno de los selfies que nos saquemos con esta herramienta, hay quienes ya apuntan a que es un método con el que entrenará a sus algoritmos para mejorar sus sistemas de reconocimiento facial. Esto también quiere decir que es posible que con el tiempo se vaya haciendo mejor según Google vaya valiéndose de nuestros usos para entrenar su inteligencia artificial.

Cómo utilizar Google Art Selfie

Google Art Selfie no es una aplicación independiente, sino una función que pertenece a su aplicación Google Arts & Culture. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es entrar en el perfil de la app en Google Play Store para Android o Apple Store para iOS y pulsar el botón de Instalar para que se descargue e instale en tu móvil.

En un principio, en la pantalla principal no verás ninguna indicación de esta función. Pero no hace falta que busques en ningún menú para encontrarla, sólo tienes que navegar hacia abajo en la pantalla principal para ver más opciones después de las primeras que te aparecen.

Enseguida llegarás a un anuncio de Art Selfie, que es la función para utilizar un selfie y compararlo con las obras de arte dentro de la aplicación. Cuando llegues a él, pulsa el botón Empezar para comenzar el proceso de encontrar a tu gemelo en el mundo del arte.

Primero recibirás una explicación de cómo funciona la aplicacion. Se abrirá una cámara y te sacarás un selfie, y después Google comparará esa imagen con la de las miles de obras de arte que le otorgan a Arts & Culture los museos colaboradores para encontrar una en la que aparezca alguien parecido a ti. Para pasar esta pantalla vuelve a pulsar Empezar.

La aplicación te pedirá permiso para utilizar la cámara de tu móvil. Aquí tienes que pulsar Permitir para darle permiso, porque si no puede acceder a la cámara no podrás sacarte la foto, y por lo tanto no podrás utilizar la aplicación. Este permiso sólo se lo tendrás que dar la primera vez que vayas a utilizar la aplicación.

Ahora ya por fin entra en función la cámara. Tienes que asegurarte de que tu rostro quede en el cuadro central que hay en la imagen de la cámara, cuando estés listo pulsa sobre el botón de Hacer una foto para sacarla.

A continuación verás una pantalla de carga en la que aparece la foto que te has sacado y varios puntos haciéndote ver que los algoritmos de la aplicación la están analizando. Este proceso durará sólo unos pocos segundos.

Entonces la sección Art Selfie te mostrará los resultados. Primero verás una comparación entre tu foto y la obra de arte que haya considerado más parecida, y arriba tendrás una lista con otras alternativas que también han tenido buena posición. Este resultado lo puedes enviar en mensaje o publicar en redes sociales con el icono Compartir (1). También puedes pulsar sobre la obra que se "parece a ti" para tener más información sobre ella (2).

Si pulsas sobre la obra se te abrirá una ventana emergente con información con su título, su autor y a qué museo pertenece. También hay un botón Ver obra de arte para llevarte al perfil con más información dentro de Google Arts & Culture.

