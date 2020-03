Cómo tengo configurada la red de mi casa: la opinión de los editores de Xataka y Webedia

A la hora de configurar tu conexión doméstica puedes ser de quienes se conforman con dejarlo todo tal cuál te lo puso el instalador, pero por necesidad o ganas de mejora, también puedes acabar configurándotela de manera diferente. Hoy te diremos cómo tienen configuradas sus redes domésticas los editores de Xataka y varios de los medios hermanos del ámbito tecnológico de Webedia España.

En total, 21 editores de varios medios han participado en el artículo, y tenemos perfiles para todos los gustos y necesidades. Podrás leer los casos y opiniones de quienes se han quedado prácticamente con la configuración básica, y también con quienes la han mejorado al máximo con routers de terceros, PLC y otros elementos.

El objetivo de este artículo es que, si tienes problemas con tu red doméstica y estás buscando soluciones, puedas saber cómo las tenemos configuradas los redactores de Webedia. En Xataka Basics también nos gusta que nos des tu opinión, y por eso te invitamos a compartir con nosotros cuál es tu configuración de tu red doméstica en la sección de comentarios.

Antonio Sabán

Coordinador de Genbeta

"En mi casa, ahora mismo lo único que tengo es el router de fibra que Vodafone me puso cuando me lo instaló hace unos meses. En anteriores ocasiones he tenido grandes dramas con los routers de operadoras, creo que este tiene la potencia de señal suficiente para mis necesidades. Eso sí, tengo que aclarar que está en el punto más central de todas las casas en que he vivido, lo que hace que pese a que trabaje en la planta superior, la conexión sea perfecta con los dispositivos en los que uso el Wi-Fi. Aunque no haga falta como tal, también he de mencionar que tengo un PLC Devolo para tener cable Ethernet en mi Intel NUC. Este equipo tiene una tarjeta Wi-Fi incorporada, y la señal es perfecta en Windows, pero yo utilizo macOS en él, y en el sistema de Apple no hay drivers. Por esta circunstancia, es el único equipo que conecto por cable, y lo cierto es que me funciona perfectamente. A ello ayuda, seguro, que la casa y su instalación eléctrica son de 2008."

David Bernal Raspall

Editor de Applesfera

"En casa desde siempre hemos utilizado un router extra al del operador, en nuestro caso un Time Capsule. ¿Los motivos? En primer lugar el rendimiento, el Time Capsule, a pesar de sus años nos ofrece un rendimiento muy superior al router de Movistar, prácticamente el doble de velocidad. En segundo lugar la privacidad, desde siempre he desactivado todos los controles remotos que movistar coloca en sus routers. Vi que pueden acceder a la contraseña, a cuantos dispositivos se conectan, a sus nombres, y eso que sepamos. Por ello desactivo todos esos sistemas y conecto el Time Capsule y dejo que este se encargue de todo, de esta forma Movistar solo ve un dispositivo conectado, sin nada más."

Enrique Pérez

Editor de Xataka

"Tengo pendiente cambiarlo, pero es que también tengo que comprarme un nuevo escritorio y seguramente no adapte la red hasta entonces. Tengo todavía el router que me dio Movistar, aunque trabajo con el portátil justo al lado y la pérdida de velocidad no es tan grave. Además tengo 600 Mbps, por lo que para la mayoría de tareas tengo suficiente. Con los dispositivos móviles tengo más problemas de conexión, razón por la que sí me gustaría cambiarme de router. De hecho, en la tele del comedor, situada a pocos metros, la cobertura WiFi es muy mala. Pero bueno, cuando quiero ver Netflix en buena calidad lo que hago es conectar directamente el cable de fibra óptica, que ya solicité que me pasaran hasta allí cuando hice la reforma."

Fernándo Sánchez

Editor de Xataka Foto

"Tengo la inmensa suerte de tener un hermano informático. Él se encarga de todos estos temas. Solo tengo que tener un problema y así poder llamarle para que me recomiende un router u otro. La verdad es que me gustaría saber más del tema pero pocas veces he tenido problemas graves más allá de pelear con una operadora u otra. Mi casa es muy pequeña y con lo que me dio la operadora basta. Seguro que dedicando más tiempo podría mejorar la red en mi casa pero por ahora todo va bien... aunque seguro que después de leer cómo lo tienen mis compañeros mandaré el artículo a mi hermano."

Frankie MB

Editor de VidaExtra

"Si bien en otras veces he apostado por un segundo router para mejorar mi Wifi, en la actualidad he simplificado al máximo la infraestructura aplicando más el sentido común y un par de PLCs bien ubicados. De este modo, las consolas de sobremesa (PS4 y Xbox One) están conectadas vía cable al modem que me instaló la compañía, siendo los dispositivos que más tránsito de información exigen. El resto de ellos, los que tengo asociados por WiFi como el Chromecast o el Echo Show de Amazon, van con el PLC, de modo que consigo que la conexión de la tablet, la Nintendo Switch o cualquier otro dispositivo no se vean afectadas por éstos. Soluciones low-cost que requieren un mínimo de organización, pero que funcionan bien, a fin de cuentas. Sé que podría sacar un mejor rendimiento de mi conexión, pero sólo en el caso de Switch echo en falta una mejora de la señal. Por suerte, salvo tres o cuatro juegos, la consola de Nintendo me reclama más tiempo de multijugador de sofá o local que online. Partiendo de esa base, y a sabiendas de que puedo tener cualquier cosa descargando o actualizándose mientras juego en Google Stadia sin problemas, no necesito más."

Gabriela González

Editora de Genbeta

"En casa teníamos fibra de Vodafone y el router que ponen la empresa no pasa ni bien de 50mbps, así que compré un router Asus de cuatro antenas que da mucha mejor cobertura y tiene red wifi 5G. Los ordenadores de sobremesa los tenemos conectados por cable de red desde el mismo modem en el despacho. Y para el Intel Nuc que tenemos fuera con una TV instalé un PLC sencillo que no es lo mejor del mundo, porque la instalación eléctrica el piso es muy vieja, pero es mejor que usar WiFi. Ahora, con el modem de Orange no me ha hecho falta volver a poner el router Asus porque funciona mucho mejor, aunque no llega 100% el WiFi al baño, así que estoy pensando en volverlo a montar."

Iván Linares

Editor de Xataka Android y Xataka Móvil

"En mi casa soy yo el que administra las redes. No suelo confiar en los routers de operadora, por lo que acostumbro a usar el que viene contratado como módem para activar las redes WiFi usando como punto de acceso un router Asus de gama media. El de Asus me permite ser mucho más flexible con quien entra o sale de mi red, también puedo analizar al detalle quién está consumiendo datos por si hubiera algún intruso conectado. Y algo que me gusta especialmente es que Asus posee una aplicación móvil con la que se puede administrar el router desde cualquier parte, un punto clave para saber si la red funciona o no de manera correcta cuando estoy fuera de casa (tengo toda la alarma y sistema domótico conectado, por lo que necesito mantener el control). Suelo utilizar el módem de Movistar (dispongo de fibra) conectado al router de Asus con un cable ethernet de un gigabit. En el Asus tengo activa la red WiFi de 2,4 GHz y también la de 5 GHz; ambas protegidas con la máxima seguridad. Procuro conectar por cable los dispositivos que requieren una menor latencia, como la televisión, la PS4 y la Nvidia Shield (juego a GeForce Now desde este Android TV). Y el resto de dispositivos utiliza la conexión inalámbrica. Me he planteado montar una red mesh para llegar a todas las plantas (mi casa es bastante grande), pero de momento he desistido ya que habito la zona cercana al router y no pierdo demasiada capacidad en las conexiones. Me lo planteo a futuro."

Javier Jiménez

Editor de Xataka

"Nunca había necesitado nada especial más allá del router de la operadora de turno. Sin embargo, hace dos años me mudé a un pequeño dúplex en la Cataluña interior y contraté el servicio con una empresa local de fibra. Ahí la cosa empezó a torcerse: fue culpa mía, claro, no se me ocurrió eso de que no poder mover el router me podía generar problemas. Spoiler: sí que lo hizo. La red WiFi no llegaba a mi despacho de la plante de arriba ni de casualidad. Al principio, y mientras trabajaba en la terraza superior (donde, inexplicablemente, sí llegaba la red) pensé en cambiar el router o instalar un sistema mesh. Pero finalmente opté por la solución más sencilla y segura: un sistema PLC (Power Line Communications). Concretamente, el Tenda PH5 y la verdad es que desde entonces, problema resuelto."

Javier Lacort

Editor de Xataka

"Aunque siempre he sido de cacharrear y trastear bastante, con el router de mi casa actual no ha sido así. El que me proporcionó mi operadora es bastante bueno y moderno, y además mi casa es muy pequeña y bastante cuadrada, y solo vivimos dos personas en ella, por lo que no he sentido ninguna necesidad de mejorar lo que ya tengo ni de dar el salto a una red mesh. En casa de mi madre, mucho más grande y alargada, y con el router en un extremo, sí tengo pensado hacer algo, ya que por su antigüedad no es viable usar un PLC -como ya comprobé- y el repetidor de señal es una ruleta rusa con más balas que huecos en el tambor. Supongo que acabaré teniendo que pasar por caja y configurar una red mesh, para lo cual seguro que vengo a este artículo a documentarme. De momento estoy alargándolo para evitar el palo financiero que me supone."

Javier Pastor

Editor de Xataka

"En mi caso quería tener conexiones de red lejos de donde la operadora me colocaba el router, así que hubo que hacer un poco de bricolaje para llevar los cables de red (compré unos cuantos metros de cable CAT6 para que aguantase conexiones GbE sin problemas) al otro lado de la casa, donde tengo el NAS, el sobremesa y el portátil. Aproveché esas tomas secundarias para instalar un switch y un segundo router WiFi distinto del de la operadora —un D-Link DIR868L y crear una segunda red WiFi que tuviera más cobertura en esa zona. No es una configuración ideal y me gustaría pasar a una configuración Wi-Fi Mesh, pero el coste es un poco alto e ir saltando de una red Wi-Fi a otra, aunque un poco incómodo, no es tampoco tan molesto".

Jesús Quesada

Editor de Applesfera

"Uso el router que me proporciona la compañía (el Huawei HG8245U) con 200 megas de velocidad. Es bastante eficiente, dando cobertura a todo el hogar porque tiene tanto red de 5 GHz y la de 2,4 GHz. Sin embargo, quería aprovechar toda la velocidad en la otra punta del domicilio, así que pasé un cable Ethernet Gigabit del router hasta el otro extremo del hogar, disimulándolo de la mejor manera posible, hasta llevarlo a un repetidor TP-Link RE365 AC1200, que lo tengo configurado como punto de acceso porque me da la opción. Con esto consigo tener los 200 megas en toda la casa siempre que el dispositivo esté conectado a la red de 5 GHz, y de momento en estos meses no he tenido ningún problema. Todo lo tengo conectado por Wi-Fi, nada de cable."

José García

Editor de Xataka

"Mi red de casa es bastante sencilla. Uso el router de la operadora y lo tengo colocado en el salón por un sencillo motivo: allí tengo la consola, el descodificador, la tele y el Chromecast Ultra desde el que suelo jugar a Stadia, por lo que me compensa. Además, el salón es la zona común de la casa y donde pasamos más tiempo, por lo que tiene sentido tener el router en esta ubicación. Yo, sin embargo, trabajo en mi despacho, que está en la otra punta de la casa, donde el WiFi no llega y si llega, llega mal. Y me desespera que el WiFi vaya mal. Para solucionarlo, compré un PLC TP-Link. Conecté uno de los dos dispositivos en el salón, al lado de router, y otro justo debajo del ordenador de sobremesa desde el que escribo esto, y así es como me conecto. Para conectarme con el móvil, a todos los cuartos (por suerte) llega bien la red WiFi, así que, por el momento, creo que seguiré usando el router de la operadora y el PLC. Si veo que algún día el sistema se queda corto posiblemente opte por instalar un sistema mesh, pero por ahora me va bien. Y ya se sabe: si algo funciona, no lo toques."

Juan Carlos López

Editor de Xataka

"Mi casa no es grande (tiene algo menos de 90 metros cuadrados), por lo que no he necesitado desplegar una infraestructura de red demasiado compleja para dotarla de conectividad. De hecho, me ha bastado recurrir solo a tres dispositivos de red: mi router de fibra óptica, que también hace las veces de punto de acceso inalámbrico, y dos conmutadores (switches) TP-Link TL-SG108 con 8 puertos RJ-45 cada uno de ellos y conectividad Gigabit Ethernet. Todo mi cableado es UTP de categoría 5e. Hasta ahora he mantenido el router de fibra óptica que me ofreció Telefónica cuando me instalaron la línea (soy cliente de O2), el archiconocido Askey HGU RFT3505VW. Y de momento no me planteo cambiarlo porque estoy razonablemente satisfecho con su rendimiento. Eso sí, me he preocupado de colocarlo en una posición central, de manera que quede a la misma distancia de los dos extremos de mi piso, con el propósito de que me ofrezca la máxima cobertura WiFi posible. Y funciona porque por el momento no me he visto obligado a instalar ni repetidores WiFi ni dispositivos PLC."

Julio César Fernández Muñoz

Editor de Applesfera

"En mi caso aún no nos hemos pasado a una red mesh, pero la casa de 90m2 es demasiado grande para un solo router, más siendo el Movistar HGU que no brilla por sus capacidades. La casa tiene instalación de red por cable en todas las habitaciones, así que el router de Movistar está conectado a la pared del salón y desde el despacho, la toma de la pared está conectada a un router Linksys E3000 que hace de repetidor. El DHCP lo tiene el router de Movistar. El Linksys E3000 tiene la IP fija, así como los NAS y los que conectan con WiFi sí tienen IPs según se les conceda. Los ordenadores y los NAS van por cable y ambos routers despliegan la misma SSID con la misma clave en ambas bandas, 5 y 2.4, de forma que permite funcionar como un repetidor y el dispositivo cambia de WiFi solo a la que más cobertura le de. No es lo idóneo, pero funciona bien y da servicio a toda la casa estés donde estés."

Laura Sacristán

Editora de Xataka Android y Xataka Móvil

"La red de mi casa no es nada del otro mundo: hace un par de meses me pasé a O2 y tengo instalado el router HGU de Movistar en el despacho, que es donde paso muchas horas trabajando. A él es donde conecto directamente por Ethernet el ordenador de sobremesa y el portátil cuando lo necesito. Los 600 Mbps van muy bien por cable, pero por la red WiFi no llega bien el salón, así que he puesto un par de PLC de Devolo para llevar la conexión a través de la red eléctrica a la Smart TV y a la PS4. A las habitaciones, sí que llega una cobertura WiFi suficiente para navegar con el móvil, así que de momento, no me he visto obligada a instalar ningún repetidor ni un sistema de malla."

María González

Directora de Xataka

"Nunca he tenido buenas experiencias con los routers de las operadoras con las que he estado. También es verdad que creo que supero (con mucho) el número de dispositivos conectados y el uso y la exigencia que debe hacer un usuario medio. Por eso siempre he tenido un router independiente que es el que hace todo el trabajo de mi red wifi doméstica. El que tenía hasta hace poco era el TP-Link Archer C8 y estoy muy satisfecha con él. No es excesivamente barato pero es Gigabit, su software siempre me ha gustado y siempre ha aguantado bien mis exigencias en tráfico. El problema que tenía con él fue que, al mudarme, mi casa pasó a tener forma rectangular y la Wifi 5 Ghz no llegaba bien a todos los rincones. Y cuando tienes una consola conectada a una red que no va bien, todos sabemos lo frustrante que puede llegar a ser. Lo que hice entonces fue comprarme un segundo router barato (el router más básico de Xiaomi) situado cerca de la consola y conectado por cable a mi red. Este setup nunca funcionó bien. Así que mi siguiente paso fue dar el salto a la Wifi Mesh. Tras mirar varios modelos, como el Google Wifi, acabé decantándome por una solución de la marca TP-Link por dos motivos fundamentales: uno racional, que es el que el ecosistema Mesh se puede ampliar con varios modelos de distintos precios en función de tus necesidades; y otro no tanto: como estaba tan contenta con el router, quise seguir en la misma marca. A la hora de decidir qué modelo comprar tenía claro que quería puertos Gigabit (había con puertos de 100Mbps por un precio considerablemente más barato), lo que eliminó bastantes opciones y me dejó con dos: el modelo Deco M4 Mesh o el Modelo Deco M9 Plus. El segundo era un pelín más caro pero tiene extras como Zigbee, pero aunque suene algo superficial, acabé optando por esta última opción por algo tan sencillo como el diseño. Son routers pequeñitos y discretos. Opté por la solución de 2 dispositivos, más que de sobra para cubrir mi piso de unos 90 metros cuadrados. Lo cierto es que de momento (hace dos semanas que los instalé) estoy muy contenta: se acabaron los cortes y la consola funciona perfectamente aunque esté en un extremo de la casa. Si que es verdad que tiene algún detalle negativo, como la falta de opciones de gestión de red avanzadas, pero para lo que yo quería, que era reducir caídas y llevar wifi 5GHz a toda la casa, cumple con creces."

Mario Arroyo

Equipo de vídeo editorial

"En casa somos 4 personas y tenemos un router convencional (el que te ofrece Vodafone/Ono en este caso). Tenemos una conexión simétrica de fibra óptica de 50 MB, que para navegar, alguna descarga puntual y ver contenido en streaming es más que suficiente. Incluso me funciona de forma correcta para jugar a través de Internet con la PlayStation 4 como es mi caso. La mala noticia, es que, a pesar de que mi habitación no está lejos del router, la señal inalámbrica que llega, tanto a mi ordenador, como a la videoconsola es bastante pobre. Por ello, tuve que adquirir 2 Adaptadores de Comunicación por Línea Eléctrica, concretamente el siguiente modelo de TP Link: TP-Link TL-PA7010. Desde que lo instalé, hace más de dos años, la señal llega perfecta a mis dispositivos (por cable), a pesar de que la instalación de línea eléctrica de la casa ya es antigua. Lo recomiendo sin ninguna duda, para todos aquellos que no dispongan de una buena señal inalámbrica en casa."

Miguel López

Editor de Applesfera

"Excepto mi ordenador principal desde el que trabajo cada día que está conectado directamente por un cable ethernet, el resto de mis dispositivos se conectan mediante una Wi-Fi desplegada por mis tres nodos mesh Velop de Linksys. Gracias a esta red en malla no sufro ralentizaciones en ningún rincón de mi piso. Tuve que hacer un desembolso importante para comprar esos nodos, más de 400 euros, pero ha valido la pena. Anteriormente contaba con un Airport Extreme y aún viviendo en apenas 30 metros cuadrados, tenía serios problemas para poder conectarme a escasos diez metros de ese punto de acceso. El problema es que vivo en un barrio muy densamente poblado, y centenares de redes Wi-Fi provocan interferencias entre ellas. Tuve que matar mosquitos a cañonazos instalando una red muy potente, pensada para casas de 2 o 3 pisos y de 200 a 300 metros cuadrados en una superficie real diez veces menor. Puede que sea una solución exagerada, pero he probado muchas otras redes y ninguna me ha funcionado tan bien como la actual."

Plokiko

Editor de Xataka Android y Xataka Móvil

"Por las características de mi casa y el uso básico de internet que hacemos, me resulta suficiente con el router WiFi a/c que instaló mi operador. No jugamos online, ni hacemos uso de reproducción de vídeo en 4K, así que la demanda de alta velocidad o el retardo que añade la señal WiFi, no son un problema. Todos los dispositivos conectados a internet en casa lo hacen por WiFi, y habitualmente no son más de seis. En alguna ocasión he probado a conectar el ordenador desde el que trabajo por cable, pero no he notado mejoras para mis necesidades del día a día. En cuanto al router, me ofrece la configuración mínima suficiente para mis necesidades, que tampoco son muchas, más allá del filtrado MAC."

Ricardo Aguilar

Editor de Xataka Android y Xataka Móvil

"En mi caso, tengo la misma configuración de red que tendría un usuario no especializado: el router que proporciona la compañía (un router Huawei en mi caso) ubicado donde al técnico le pareció mejor (el salón de mi casa). En concreto mi piso no es muy grande (unos 65 m2), por lo que no hay el menor problema en lo que se refiere a señal de red. En cualquier punto de la casa llega el máximo de velocidad por WiFi de la red 5G a la que me conecto, por lo que no he necesitado ni repetidores ni nada similar. De hecho, el único Ethernet que tengo conectado es desde el router a la Xbox para maximizar velocidad de descarga sobre todo, pero poco más. A nivel de seguridad también soy un poco desastre. Todos mis amigos tienen la contraseña del propio WiFi, sin red propia para invitados."

Samuel Fernández

Editor de Xataka Android y Xataka Móvil