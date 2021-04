Vamos a explicarte cómo saber si tus datos están entre las 533 millones de cuentas filtradas de Facebook, esa gran filtración masiva de datos que también ha afectado a casi 11 millones de usuarios en España. Vamos a hablarte sobre cómo saber si dos datos importantes se han filtrado, como son tu correo electrónico o número de teléfono.

Para que quede todo claro, vamos a empezar repasando qué es lo que ha pasado exactamente con esta filtración, y qué tipo de datos han sido filtrados, mencionando también de dónde viene el servicio para comprobarlos. Luego, te diremos paso a paso cómo hacer las comprobaciones para saber si tu correo o número de teléfono se han filtrado.

Qué ha pasado con la filtración

Cada año, son muchos los servicios de Internet que sufren de hackeos por parte de cibercriminales, que obtienen los datos de los usuarios y luego los revenden en el mercado negro. A veces, estos datos acaban siendo filtrados, de manera que muchas otras personas pueden acceder a los datos personales de los usuarios de estos servicios.

Este problema se vuelve muy serio cuando la filtración afecta a la red social más grande del mundo, donde tú completas tu perfil con datos muy personales, y aunque luego configures Facebook para que no muestre estos datos, estos siguen en las bases de datos del servicio. Por eso, si hackean Facebook y filtran los datos de sus usuarios, se incluyen esos que no tienes como públicos, pero la red social conoce.

En total, esta última filtración ha afectado a 533 millones de cuentas de usuarios de Facebook, y entre ellas, ha habido casi 11 millones de cuentas españolas cuyos datos han sido filtrados. Esto quiere decir que es si usas Facebook, es posible que algunos datos tuyos hayan sido expuestos en Internet sin que lo sepas.

En todas las cuentas afectadas, como mínimo se ha filtrado el nombre del usuario y su número de teléfono, aunque en algunos casos también se han filtrado datos adicionales como el correo electrónico, la fecha de nacimiento, el lugar de trabajo y otros similares.

Desde hace años, existe un método para saber si tu correo o contraseñas se han filtrado en este tipo de filtraciones masivas. Esto es así gracias a la web de Have I been Pwned, creada por un reputado analista de seguridad y trabajador de Microsoft que asegura no guardar los registros de las búsquedas que se hacen. Esta web obtiene copias de todas las filtraciones, y ofrece un buscador para que puedas comprobar si tus datos han sido también incluidos.

I’ve had a heap of queries about this. I’m looking into it and yes, if it’s legit and suitable for @haveibeenpwned it’ll be searchable there shortly. https://t.co/QPLZdXATpt — Troy Hunt (@troyhunt) April 3, 2021

Pero como decíamos antes, lo que se ha filtrado en todas las cuentas es el nombre y el teléfono, no siempre el correo electrónico, por lo que buscar tu correo no es tan eficaz en esta filtración para saber si te has visto afectado. Por eso, la web de Have I been Pwned ha añadido un buscador de teléfonos con los que saber si el tuyo se ha visto afectado.

De momento, la búsqueda de teléfonos de este servicio es solo para los incluidos en la filtración de Facebook, y de hecho, la web deja el número de cuentas afectadas en todo el mundo a 509 millones. Por lo tanto, no viene de más comprobar tanto tu correo como el número de teléfono hoy mismo para saber si tus datos han sido expuestos.

Si tu correo ha sido filtrado, sería recomendable cambiar su contraseña por si acaso. Y si se ha filtrado el número de teléfono, no hay mucho más que puedas hacer, simplemente tener la guardia alta para posibles campañas de phishing como la de FluBot, que te manden SMS o correos electrónicos fraudulentos intentando que instales algún virus.

Cómo saber si tus datos han sido filtrados

Para saber si tu número de teléfono ha sido filtrado en la filtración masiva de datos de Facebook, tienes que entrar en la web de haveibeenpwned.com. Una vez dentro, en el campo de búsqueda tienes que escribir tu número de teléfono para hacer la comprobación.

Es importante que el número de teléfono incluya el código internacional. Esto quiere decir que antes del número tienes que incluir el código de tu país. En el caso de que vivas en España, tendrías que poner el código +34 seguido de tu número de teléfono, algo como +346xxxxxxxx. En el caso de que vivas en otro país, busca el código internacional que tengas que usar.

Tras escribir tu número de teléfono, pulsa en el botón pwned? para ver los resultados. Si debajo te aparece una pantalla en verde son buenas noticias, ya que te indicará que el teléfono no se ha incluido en ninguna filtración masiva de datos. Si la pantalla aparece en rojo es porque sí se ha filtrado tu número de teléfono.

Recuerda que en la web también puedes buscar tu correo electrónico para saber si se ha visto afectado en alguna filtración. En el caso de que salga un mensaje en verde será porque no, pero si aparece en rojo será porque sí se ha filtrado. En ese caso, baja un poco más para ver los detalles sobre en qué filtración de datos ha sido incluido, ya que puede que sea en una pasada y no en la de Facebook. En cualquier caso, será recomendable cambiar la contraseña.