Cómo saber si un amigo te ha eliminado de Facebook

Vamos a explicarte un método con el que puedes saber si un amigo te ha eliminado de Facebook. Lo que vamos a hacer es revisar en tu cuenta interna el historial de personas que has ido añadiendo, de forma que puedas ir comprobando en esa lista si todavía son tus amigos. Este es un método algo más avanzado que simplemente mirar tu lista de amigos.

Porque claro, mirar la lista de amigos en tu perfil puede ayudarte en el caso de que eches de menos a una persona en concreto, pero no puedes saber si había alguien que has añadido y ahora no está. Para eso necesitas rebuscar un poco más en las opciones de Facebook, y eso es lo que te vamos a enseñar a hacer.

Saber si un amigo te ha eliminado en la web

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Facebook, y pulsar en el botón de menú que tienes arriba a la derecha. Es ese con el icono de una flecha hacia abajo. Una vez se abra el menú, pulsa en la opción de Configuración y privacidad para que se desplieguen las opciones relacionadas con la configuración.

Cuando se abran las opciones de Configuración y privacidad, tienes que pulsar en la opción de Registro de actividad. Esta es la opción en la que vas a ver el historial de todo lo que has estado haciendo en la red social.

Una vez entres dentro del menú de Registro de actividad, vas a tener que mirar en la columna de la izquierda, y desplegar el apartado de Conexiones. Allí, pulsa en la sección de Amigos añadidos, donde verás el historial de todos los amigos que has ido añadiendo a tu cuenta de Facebook.

Ahora, solo te queda ir pulsando en el botón de tres puntos a la derecha de cada mensaje de amigo añadido, y dependiendo de lo que aparezca sabrás qué ha pasado. Si te aparece el mensaje de Eliminar de mi lista de amigos es porque todavía es un amigo, pero si te aparece un mensaje para añadirlo como amigo es porque ya no está en tu lista de amistades, y porque te habrá eliminado como amigo a no ser que lo hayas hecho tú.

Saber si un amigo te ha eliminado en la app

En la app móvil de Facebook vamos a hacer algo parecido. Lo primero que tienes que hacer es pulsar en el botón ☰ de menú que tienes arriba a la derecha. Una vez hayas entrado dentro despliega la sección de Configuración y privacidad, y pulsa en la opción de Configuración que te aparecerá dentro.

Entrarás al menú de Configuración de la app de Facebook. En él, tienes que bajar hasta el apartado de Tu información de Facebook, y en él, pulsar en la opción de Registro de actividad que te va a aparecer en segundo lugar.

Una vez estés dentro de las opciones de Registro de actividad, vas a ver varias secciones en las que encontrar las diferentes cosas que has ido haciendo en Facebook. Aquí, pulsa en el botón de Ver conexiones, para acceder a todo lo relacionado con las personas con las que has conectado.

Entrarás en una pantalla con mucha información. Aquí, primero pulsa en el botón de Filtros. Dentro de este menú de filtros, tienes que darle a Categorías, y seleccionar la categoría de Amigos añadidos para ver la lista de todas las personas a las que has ido añadiendo como amistad.

Ahora, solo te queda ir pulsando en el botón de tres puntos a la derecha de cada mensaje de amigo añadido, y dependiendo de lo que aparezca sabrás qué ha pasado. Si te aparece el mensaje de Eliminar de mi lista de amigos es porque todavía es un amigo, pero si te aparece un mensaje para añadirlo como amigo es porque ya no está en tu lista de amistades, y porque te habrá eliminado como amigo a no ser que lo hayas hecho tú.