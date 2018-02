Cómo saber a dónde lleva una dirección web acortada antes de hacer clic

Las direcciones de algunas páginas web pueden ser enormes, y así nacieron los servicios acortadores de web. El problema es que no sabes a dónde llevan hasta que no has hecho clic, lo cual puede suponer un peligro de seguridad. Hoy veremos cómo saber a dónde lleva una dirección web acortada.

Las direcciones acortadas son cada vez más populares. Twitter acorta automáticamente todos los enlaces al igual que Google Maps, YouTube y un montón más. Las direcciones cortas son muy prácticas, pero evitan que sepas a dónde llevan y eso puede jugarte una mala pasada si alguien intenta engañarte llevándote a un lugar engañoso o con malware.

1. Copia la dirección

El ejemplo anterior está claro que llevará a este artículo, pero supongamos que no sabes a dónde irá y lo único que puedes leer es j.mp/2sU32O4. Copia la dirección al portapapeles seleccionándola cuidadosamente para evitar hacer clic en ella (pues aun no sabemos si nos podemos fiar o no), haz clic con el botón derecho del ratón y elige Copiar.

2. Pégala en Unshorten

Existen muchos servicios web para "alargar direcciones web", pero Unshorten es una de las mejores y lleva funcionando desde hace muchos años. Abre la web de Unshorten en el navegador y pega la dirección que quieres comprobar y después pulsa el botón. Los resultados pueden tardar unos segundos en llegar.

3. Analiza el resultado

A continuación se cargará el resultado, que va bastante más allá de decirte la dirección web final. Unshorten.it incluye todo tipo de información adicional para que sepas lo que te vas a encontrar al otro lado.

En grande se muestra el título de la página destino, seguida de la dirección web, la descripción de la página y hasta una captura de pantalla. Más abajo se muestra la puntuación de la página de destino según Web of Trust, que en este caso es excelente. Ahora, con esta información podrás sabrás si el enlace acortado lleva a donde esperabas o no. De ser así, tienes un botón para ir a la página de destino, abajo del todo en azul.

En Xataka Basics | Cómo recuperar una pestaña cerrada en Chrome, Firefox, IE, Opera y Edge