Cómo poner un Baby Yoda de realidad aumentada en tu casa con las búsquedas de Google

Vamos a explicarte cómo poner un Baby Yoda de realidad aumentada donde quieras, desde la acera hasta el sofá de tu casa, utilizando el sistema de realidad aumentada del buscador de Google. De esta manera, si siempre has querido tener a tu lado a Grogu, el personaje de la serie 'The Mandalorian', no vas a necesitar comprar una figurilla para ello, podrás sacar una foto con él en el sitio que quieras.

Hay algunos requisitos para utilizar esta función, y vas a necesitar tener instalado Chrome en tu móvil o la app de Google para hacer una búsqueda en ella. La realidad aumentada usará la cámara del dispositivo, por lo que es algo exclusivo para móviles y tabletas, no podrás hacerlo en tu ordenador personal.

Pon a Grogu en tu casa

Lo primero que tienes que hacer es abrir la opción de búsqueda de la app de Google o entrar en Google con Chrome. Una vez lo hayas hecho, en el buscador debes buscar el nombre Grogu para poder continuar, que es como se llama realmente The Child, aunque todos lo conocemos como Baby Yoda.

Una vez busques Grogu en Google, te aparecerán los resultados. Lo primero que verás será una ficha creada por la propia Google, y en ella debes pulsar en el botón Ver en 3D que te aparecerá al lado del personaje. Si no te aparece este botón porque estás en otro navegador que no es Chrome, entonces tendrás un icono que te lleva a la descarga de la app de Google donde también lo puedes buscar.

Lo primero que verás es la recreación tridimensional de Grogu creada por Google, para que puedas verlo de cerca con todos los detalles. Para utilizar la realidad aumentada y colocarlo en un entorno real, pulsa en el botón de Ver en tu espacio que te aparecerá debajo de Baby Yoda.

A continuación, vas a tener que seguir los pasos que te va a mostrar el móvil, ya que tendrás que moverlo como se te indica para analizar la superficie de la zona donde estás, desde el suelo hasta los laterales.

Una vez analices la superficie, tu Grogu se colocará automáticamente, aunque con el dedo podrás cambiarle de sitio o modificar su tamaño a tu gusto. Si pulsas sobre la pantalla, toda la interfaz se minimizará para entrar al modo foto, y si giras el móvil en horizontal el Baby Yoda también lo hará, para que tomes tu instantánea como más te guste.