Cómo pedir a la AEPD la retirada de fotos y vídeos sexuales o violentos subidos a Internet sin tu consentimiento

Vamos a explicarte cómo pedir la retirada exprés de fotos y vídeos sexuales subidos a Internet sin tu consentimiento. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha establecido junto al Gobierno una serie de protocolos para facilitar este trámite en el caso de que hayas encontrado vídeos o fotos tuyas de estas características y las páginas que las alojan se nieguen a eliminarlas.

Se trata de un procedimiento bastante sencillo y básico, pero como hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta antes incluso de rellenarlo, vamos a guiarte paso a paso por él para que no quede ninguna duda.

¿Y qué es lo que busca exactamente este procedimiento que te vamos a explicar? Imagínate que alguien sube fotos o vídeos íntimos tuyas sin tu permiso, o que alguien graba mientras estás sufriendo algún tipo de abuso o ataque físico y que lo sube a Internet. El primer paso siempre será el de intentar comunicarte con las plataformas donde se hayan subido estos contenidos, pero como no siempre van a cumplir, también puedes recurrir a la AEPD

Solicita en la AEPD la retirada de fotos y vídeos íntimos

El primer paso recomendado por la AEPD es comunicarte con la página donde aparecen las fotos o vídeos que quieres que se retiren, tanto las webs donde puedan haberse subido como en los buscadores que las indexan. Hay enlaces específicos para estas solicitudes en casi todos los portales populares, como Bing, Blogger, DailyMotion, Facebook, Flickr, Google, Instagram, Snapchat, Tumblr, Twitter, Wordpress o YouTube, y si es otro servicio busca siempre los enlaces de contacto.

Si tras la solicitud de retirada de las imágenes no has conseguido resultado, entonces ya puedes recurrir al procedimiento de la la Sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos. Entra en esta página web para entrar directamente al portal donde iniciar el procedimiento, donde tienes que elegir entre la opción Con Certificado o Soporte en papel dependiendo de si quieres hacerla online u obtener un papel para presentar la reclamación de forma física.

Si eliges la opción Soporte en papel, irás a una página explicatoria donde sólo tienes que pulsar en el botón Acceso al trámite. Dentro, tendrás que rellenar un formulario digital y pulsar el botón Firmar y Enviar. Obtendrás un documento de solicitud, el cuál tendrás que llevar físicamente a la Agencia Española de Protección de Datos, que está en la Calle Jorge Juan nº6, 28001 Madrid o enviarla por los medios establecidos por la ley.

Pero lo más fácil es pulsar en el botón Con Certificado para utilizar el certificado digital o la clave PIN o el certificado digital. Irás a una página explicatoria donde sólo tienes que pulsar en el botón Acceso al trámite, y empezar rellenando la primera página del trámite con tus datos personales. Cuando termines, pulsa en Siguiente, en la parte inferior.

Luego sigue con el resto de páginas del procedimiento, donde tendrás que decir quién es el infractor. En este caso, debería ser la página que no ha querido retirar tu información personal. Vas a tener que acreditar que has solicitado la suspensión del contenido sensible a la página en primer lugar.

También tienes que describir las circunstancias de la difusión, indicando si la persona que aparece es víctima de violencia de género, abuso, agresión sexual o acoso, o si pertenece a un colectivo vulnerable como personas discapacitadas, menores de edad o riesgo de exclusión. También tienes que adjuntar cualquier otro documento que consideres relevante para la reclamación, como capturas de pantalla o de dispositivos donde aparezcan las imágenes.