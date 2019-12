Vamos a explicarte cómo ocultar respuestas en Twitter, una función que ha ido llegando a todos los usuarios en los últimos días, y que ya puedes utilizar para que no se vean determinadas respuestas a tus tuits. Eso sí, has de tener en cuenta que esto no borrará las respuestas, ya que los usuarios tienen un botón para poder ver todas las respuestas que hayas ocultado.

De esta manera vas a poder tener el control de la conversación, haciendo que las respuestas que puedas considerar ofensivas, molestas o irrelevantes no aparezcan en un primer vistazo de tu publicación. Quedarán escondidas, y los usuarios tendrán que buscar el botón de ver las respuestas ocultas de tu tuit para poder verlas. Una vez ocultes respuestas, podrás volver a mostrarlas siempre que quieras.

Oculta respuestas en Twitter

Lo primero que tienes que hacer es entrar en ese tuit en el que quieras ocultar alguna de las respuestas que te han dejado. Una vez en él, pulsa en el icono de la flecha hacia abajo que hay en el tuit que quieras ocultar, en la esquina superior derecha de este.

Se desplegará un menú en el que tienes varias opciones disponibles. En este menú, pulsa sobre la opción de Ocultar respuesta que aparecerá entre las de bloquear al usuario o denunciar el tuit con la respuesta.

Cuando la hayas ocultado, la respuesta dejará de aparecer en tu mensaje. En el caso de que haya más respuestas, estas sí se verán, pero no se incluirá en la lista de respuestas esa o esas que hayas ocultado. Sin embargo, en el tuit original se habrá añadido un botón para ver las respuestas ocultas, y cualquier usuario podrá pulsarlo para acceder a ellas.

Cuando seas tú el que esté viendo las respuestas que has ocultado en un mensaje, podrás volver a desplegar el menú de cada una de ellas. En este menú, verás una opción para Dejar de ocultar respuesta, y si la pulsas el tuit con el que te respondieron volverá a aparecer debajo del que escribiste tú junto al resto de respuestas.

El proceso es exactamente el mismo en la app móvil de Twitter, teniendo el botón de la flecha en las respuestas desde el que desplegar el menú en el que tienes la opción de ocultarla. Luego, también tendrás el botón de visualizar las respuestas ocultas, y en ellas podrás dejar de ocultar las que tú quieras.